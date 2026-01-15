全球最長壽的人都這樣吃！每天吃這食物 讓你多活8年
藍區機構對世界上最長壽的人，做了超過150份飲食調查，深入研究後發現了長壽飲食的祕訣。
長壽飲食以植物為主
藍區機構創辦人丹．布特納指出，「藍區」源自對地球上最健康、最長壽的人做的創新研究，發現世界上最長壽的人平日最常吃的食物，就是以植物飲食為主的食物。
藍區的人吃非常多當季蔬菜，而且把剩下的蔬菜醃起來或曬乾，在非當季的時候吃。最佳的長壽食物是像菠菜、羽衣甘藍、甜菜與蕪菁葉、紅頭菜、芥蘭等綠葉蔬菜。藍區飲食整年都在吃當季蔬菜與水果，以及全穀類、豆類。
看更多：「藍區」是什麼？醫曝藍區長壽飲食法：5種食物每天吃抗老防失智
很多食用油由植物而來，而植物油又優於動物油，雖然橄欖油未必是最健康的植物油，但是的確是藍區的人最常用的食用油。證據顯示，攝取橄欖油可以增加好的膽固醇，並降低壞膽固醇。在伊卡利亞島，研究發現中年人每天吃6匙的橄欖油，似乎能降低英年早逝的風險。
義大利的薩丁尼亞島、希臘的伊卡利亞島、日本的沖繩、哥斯大黎加的尼科亞半島，以及美國加州的洛馬林達，5個藍區中有4區會吃肉，但都是偶一為之，當成慶典的食物，而且吃的分量很少，有時是放在菜裡添加美味。
研究顯示，吃素的30歲基督復臨安息日會教徒，很可能比肉食的教徒多8年的壽命。此外，飲食中增加植物食物的分量，有很多益處。豆類、綠色蔬菜、山藥或蕃薯、水果、堅果跟種子，都要多吃，全穀類也很不錯，蔬菜水果的種類要盡量多一點。
看更多：少吃1食物多活8年！預防死亡要吃3食物 60歲開始也有效
肉少吃一點
研究發現，藍區裡的人要不是每個月平均只吃56克的肉，就是每個月吃不到5次肉。不過，還不確定完全不吃肉的話，會不會更長壽。
一項名為「基督復臨安息日會健康研究2」的研究，曾經在2002年起觀察9萬6000個美國人，結果發現，最長壽的人不是吃全素食，就是只吃魚或海鮮的魚素主義者。
現代人在慶祝時，可能還是時不時吃了雞肉、豬肉、牛肉，而沖繩人用的肉類替代品：老豆腐，可能是最好的，富含高蛋白及抗癌的植物性雌激素。
看更多：87歲癌症名醫沒生過大病 全靠這些長壽食物！白飯、豆腐1吃法白髮變黑髮
◎ 本文摘自／《藍區挑戰：四週改變一生的健康長壽計畫》丹．布特納 著
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
很多人天天都在做！醫點名「1習慣」最危險 胰臟癌風險增2.3倍
邊境驗出印尼木薯餅含2種違規甜味劑、千公斤中國靈芝含禁用農藥 邊境攔截
天冷穿襪子睡覺會堵血管、悶出腳氣？醫破3迷思 教你這樣做更好睡
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
