全球期待非紅供應鏈 卓榮泰：台灣將越來越重要

行政院長卓榮泰今天(5日)出席「卓越中堅企業獎」頒獎典禮時指出，在全球產業供應鏈持續重組之際，台灣產業已在其中扮演重要角色，且隨著全球對非紅、民主供應鏈的期待，台灣的角色將會越來越重要，因此必須掌握這個契機。至於賴清德總統表態支持台灣半導體赴海外發展卻遭質疑掏空台灣，卓揆在入場時則簡單回應「不可能」。

經濟部5日舉辦「卓越中堅企業獎」頒獎典禮，邀請行政院長卓榮泰頒獎。卓榮泰指出，主計總處預估台灣今年經濟成長率可達7.37%，現在剩下1個月的時間可以努力，或許有機會再衝高，不過，政府還是會在國家體制中確保經濟穩健前行。

卓榮泰表示，經過後疫情時代、對美關稅談判進展、地緣政治變化，台灣歷經很大的衝擊，但在政府與民間共同努力下，仍走在穩健的道路上。面對全球經濟貿易秩序、供應鏈重整，台灣產業已在國際產業供應鏈中扮演要角，他並認為台灣未來的重要性會越來越高。他說：『(原音)我預期會越來越重要，因為在全世界現在期待一個非紅、民主供應鏈的時代，我們更要掌握這個契機，讓我們在民主供應鏈、非紅供應鏈當中更取得不可泯滅的一個角色。』

談到台美關稅談判，卓榮泰重申目前仍在最後階段，希望能盡快敲定，讓政府與企業在後關稅時代盡快適應，政府也將給予企業更多協助，讓台灣產業與國際供應鏈繼續合作。

另外，賴清德總統日前接受《紐約時報》舉辦的峰會專訪時提到「台灣半導體產業是全世界共同資產，因為半導體產業是一個生態系」，並表示政府支持台灣半導體到美國及各地發展，此言遭在野黨質疑掏空台灣。卓榮泰入場前，面對媒體詢問此事，僅簡單回應「不可能」。(編輯：沈鎮江)