全球核武經費創新高 專家批各國對「消滅人類」比發展更有興趣

最新統計顯示，全球核武國家2025年花在核武上的經費，創下歷史新高，圖為美軍進行「義勇兵三型」洲際彈道飛彈試射畫面。（取自DVIDS網站）



根據非政府組織最新統計，全球9大核武國家在2025年，在該類武器上的支出比前1年多出了168億美元（約5303.8億元新台幣），使總額達到史上最高的1190億美元（約3.76兆元新台幣），其中以美國支出最多，且超過了其他8個國家支出的總和，對此，該統治指控各國對於「消滅人類」的興趣，遠高於發展拯救人類手段的意願。

全球9國核武經費創歷史新高 美國勝過其他8國總和

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半島電視台（Al Jazeera）報導，曾於2017年獲得諾貝爾和平獎殊榮的非營利組織「國際廢除核武運動」（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons，ICAN），9日發表最新版的「核武支出」報告，居於首位的美國估計投注了692億美元經費（約2.185兆元新台幣），除了比前一年增長126億美元，更是遠超過其他國家的總合。

報告指出，排名居次的中國支出約135億美元（約4261.95億元新台幣），接下來則是英國的126億美元、俄國的95億美元與法國的77億美元，印度、巴基斯坦、以色列與北韓的支出金額則介於6.56億美元至28億美元之間。

軍備管控組織批核武國家寧花錢「消滅人類」 也不願發展拯救人類工具

「國際廢除核武運動」也發現，在過去5年之間，擁有核武的國家在該武器系統上總共花費了4710億美元（約14.87兆元新台幣），因此ICAN批評各國一面「大幅削減公共支出」，卻又大手筆進行許多過於鋪張浪費的計畫，點出「願意研究、發展、挹注且製造用於消滅人類，而非拯救人類的工具」的荒謬立場。

報導指出，在這份報告出爐前1天，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）也發表了最新統計數據，指出全球9個擁有核武的國家，持有的核彈頭超過1.2萬枚，其中絕大多數掌握在美、俄兩國的手中，似乎凸顯出核武國家有「擱置」（sidelining）並且「揚棄」（walking away from）裁減核武的承諾，並且致力於核武器的現代化以及強化。

雖然聯合國在2017年時，通過全球首個具有法律約束性、禁止發展、測試或是取得大規模毀滅性武器的《禁止核武器條約》（TPNW），且目前已有99個國家簽署、批准或是加入，但由於並無任何持有核武的國家參與，使該項武器管控架構形同虛設，由於美俄之間在1990年代開始所簽署的一系列軍備管控條約，近年來陸續失效，隨著最後一個管控機制《新戰略武器裁減條約》（New START）在今年2月到期之後，目前全球已不存在任何有實質意義的規範，使國際安全所面臨的威脅甚鉅。

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