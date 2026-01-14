全球核能發電創歷史新高 中國成「減核絆腳石」

綠色公民行動聯盟今天(14日)發布《2025世界核能產業現況報告》中文摘要版，報告指出2024年全球核能發電量雖創下歷史新高，但若扣除中國的數據，全球核反應爐其實大幅減少48座；此外，2025年全球太陽能發電也首度超越核能，顯示「再生能源」仍是全球能源轉型的主流方向。學者也提醒，即便台灣在去年核電歸零，但「非核家園仍未竟全功」，甚至面臨「核電復興」的挑戰。

全球核發電創新高 扣除中國卻「不增反減」

《2025世界核能產業現況報告》(World Nuclear Industry Status Report)於2025年9月在羅馬出版，完整評析全球核能產業發展狀況，並系統性整理全球核電廠機齡、運作、除役等關鍵數據，是全球權威性的核電發展趨勢報告，由台灣、奧地利、加拿大、法國、日本、美國等國共18位跨領域學者共同撰寫。

綠色公民行動聯盟(綠盟)資深研究員陳詩婷引述報告指出，2024年全球核能發電量雖創下「歷史新高」，但實際上核電在全球商業總發電量占比只有9%，降到40年來最低，比1996年的高峰減少45%以上。

陳詩婷解釋，「中國」是造成全球核能發電增長的主要原因，比如過去20年間中國啟用了51座核能反應爐，其他國家反而大幅減少48座。若進一步區分「中國」與「其他地區」的核電狀況，亦能明顯發現中國近年核能發電量持續成長，其他地區的核能發電甚至仍停留在1990年代中期的水準。



「中國」是造成全球核能發電增長的主要原因。(擷取自《2025世界核能產業現況報告》)

台大機械工程系終身特聘教授陳炳煇指出，2025年全球共63座興建中的核電廠，英國有2座、韓國有3座，其他都在「極權國家」。他說：『(原音)真正增加的基本上都是來自中國大陸，除了這個以外，2025年興建中的核電廠主要都是極權國家在興建，當然中國在CNNC興建了32座核電廠，一座是SMR(小型模組化反應爐)；然後俄羅斯Rosatom興建的26座核電廠有4座是SMR。』

全球整體核電持續式微，陳詩婷說明，目前全球有三分之二運轉中的核電廠機齡達31年以上、三分之一機齡至少41年，因此預估2050年將有243座核電廠面臨除役、2027年至2029年間全球核能裝置容量就會轉為負值，也就是「關閉的核電裝置容量會超過新增的量」。



2050年將有243座核電廠面臨除役，預估2027年至2029年間全球核能裝置容量就會轉為負值。(擷取自《2025世界核能產業現況報告》)

此外，2025年4月至6月全球太陽能發電連續3個月超過核能，凸顯再生能源逐漸成為當代能源主流選項。陳詩婷指出，風電及光電的均化成本不僅持續下降，太陽能與風能更展現出「顯著互補性」，有助回應再生能源間歇性對穩定供電的挑戰。陳詩婷說：『(原音)過去這10年來核電的投資似乎沒有看到什麼太明顯的成長，這也就是為什麼我們從投資來看，所謂的「核能復興」其實是留在口號，而不是一個現實。至於再生能源發電的投資金額，目前已經達到核電投資金額的21倍，太陽能的成長是最顯著的。』

台灣核電已歸零 「非核家園」仍有五大挑戰

回首台灣，陳炳煇說：『(原音)2024到2025年有核能發電的國家，基本上2024是31個，然後2025降成30個，少掉的那一個國家就是台灣。』

報告作者之一、來自核電大國法國的中研院社會學研究所副研究員彭保羅(Paul Jobin)表示，台灣雖然在2025年5月關閉最後一座反應爐、與德國及義大利等國並列為汰除核電的國家，但他直言「非核家園仍未竟全功」。



《2025世界核能產業現況報告》報告作者之一、來自核電大國法國的中研院社會學研究所副研究員彭保羅(Paul Jobin)。(綠盟提供)

彭保羅指出台灣「非核家園」的目標目前遭逢五大挑戰。首先在「核電廠除役」方面，需經歷過渡8年、拆場12年、偵測3年、復原2年，核二廠預計要25年後才能正式取得「除役許可」，遑論經費高達新台幣1,706億元，是漫漫長路。

第二個挑戰是「核廢料處理」，他表示台灣目前只有不到1%的燃料棒移至乾貯場，而濕式貯存池爆滿的狀況讓許多專家認為「核一、核二是全世界最危險的核設施」。彭保羅說：『(原音)所以不處理這個問題真的是最不負責任的，然後環保團體包括綠盟有努力要求立法院趕快處理，這個不只是地方政府的問題，也是一個立法的問題，但是目前為止立法院還沒有覺得這個很重要。』

另外，「在野黨主張核電優先」與「大眾對核能態度轉為積極」也是當前挑戰。彭保羅解釋，不僅國民黨和民眾黨主張重啟核三，總統府轄下的國家氣候變遷對策委員會更有部分委員主張擁核立場，甚至2024年中研院調查也發現台灣有高達6成民眾支持核電。

彭保羅認為民眾的態度是台灣能源轉型重要的一環，像是台灣民眾一方面支持核電，但同時又認為核電危險，甚至根據中研院2019年的調查，「只有11%民眾正確回答台灣核廢料所在地」。他並指出，中國大量散播諸如光電板有毒等「再生能源的假訊息」，也是阻礙台灣能源轉型的一大因素。

學者：中國「光電」發展是「核電」近百倍

雖然中國持續新增核電容量，也持續散播再生能源假訊息，但實際上「2024年中國最優先投資的能源項目其實是太陽能」。陳炳煇提出數據解釋，2024年中國核電的發電容量僅增加3GW，而太陽能的發電容量則增加278GW。他進一步說明：『(原音)台灣目前的所有建置容量大概接近52到53GW，也就是說單單他們太陽能建置的容量，是台灣所有發電量建置的大概4到5倍。從這個地方也知道說，中國基本上在核能跟太陽能的選擇裡面，基本上還是以太陽能為優先的。』

陳炳煇分析，全球發展趨勢皆以「光電與風電」為主要能源投資項目，中國也不例外，主要原因與再生能源的儲電跟建置成本持續下降、核電廠建置成本暴增有關，像是法國核電廠成本增長到近新台幣7,000億元，而台灣興建1GW的離岸風電約1,500至2,000億元、光電約500至600億元，「而且未來持續走跌」。

總的來說，綜觀全球「核電」在電力結構的重要性持續下降，而「再生能源」不論在技術或成本方面也逐漸成熟，已成為各國主流的能源發展趨勢。