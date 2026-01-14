全球核能發電創歷史新高 中國成「減核絆腳石」
綠色公民行動聯盟今天(14日)發布《2025世界核能產業現況報告》中文摘要版，報告指出2024年全球核能發電量雖創下歷史新高，但若扣除中國的數據，全球核反應爐其實大幅減少48座；此外，2025年全球太陽能發電也首度超越核能，顯示「再生能源」仍是全球能源轉型的主流方向。學者也提醒，即便台灣在去年核電歸零，但「非核家園仍未竟全功」，甚至面臨「核電復興」的挑戰。
全球核發電創新高 扣除中國卻「不增反減」
《2025世界核能產業現況報告》(World Nuclear Industry Status Report)於2025年9月在羅馬出版，完整評析全球核能產業發展狀況，並系統性整理全球核電廠機齡、運作、除役等關鍵數據，是全球權威性的核電發展趨勢報告，由台灣、奧地利、加拿大、法國、日本、美國等國共18位跨領域學者共同撰寫。
綠色公民行動聯盟(綠盟)資深研究員陳詩婷引述報告指出，2024年全球核能發電量雖創下「歷史新高」，但實際上核電在全球商業總發電量占比只有9%，降到40年來最低，比1996年的高峰減少45%以上。
陳詩婷解釋，「中國」是造成全球核能發電增長的主要原因，比如過去20年間中國啟用了51座核能反應爐，其他國家反而大幅減少48座。若進一步區分「中國」與「其他地區」的核電狀況，亦能明顯發現中國近年核能發電量持續成長，其他地區的核能發電甚至仍停留在1990年代中期的水準。
「中國」是造成全球核能發電增長的主要原因。(擷取自《2025世界核能產業現況報告》)
台大機械工程系終身特聘教授陳炳煇指出，2025年全球共63座興建中的核電廠，英國有2座、韓國有3座，其他都在「極權國家」。他說：『(原音)真正增加的基本上都是來自中國大陸，除了這個以外，2025年興建中的核電廠主要都是極權國家在興建，當然中國在CNNC興建了32座核電廠，一座是SMR(小型模組化反應爐)；然後俄羅斯Rosatom興建的26座核電廠有4座是SMR。』
全球整體核電持續式微，陳詩婷說明，目前全球有三分之二運轉中的核電廠機齡達31年以上、三分之一機齡至少41年，因此預估2050年將有243座核電廠面臨除役、2027年至2029年間全球核能裝置容量就會轉為負值，也就是「關閉的核電裝置容量會超過新增的量」。
2050年將有243座核電廠面臨除役，預估2027年至2029年間全球核能裝置容量就會轉為負值。(擷取自《2025世界核能產業現況報告》)
此外，2025年4月至6月全球太陽能發電連續3個月超過核能，凸顯再生能源逐漸成為當代能源主流選項。陳詩婷指出，風電及光電的均化成本不僅持續下降，太陽能與風能更展現出「顯著互補性」，有助回應再生能源間歇性對穩定供電的挑戰。陳詩婷說：『(原音)過去這10年來核電的投資似乎沒有看到什麼太明顯的成長，這也就是為什麼我們從投資來看，所謂的「核能復興」其實是留在口號，而不是一個現實。至於再生能源發電的投資金額，目前已經達到核電投資金額的21倍，太陽能的成長是最顯著的。』
台灣核電已歸零 「非核家園」仍有五大挑戰
回首台灣，陳炳煇說：『(原音)2024到2025年有核能發電的國家，基本上2024是31個，然後2025降成30個，少掉的那一個國家就是台灣。』
報告作者之一、來自核電大國法國的中研院社會學研究所副研究員彭保羅(Paul Jobin)表示，台灣雖然在2025年5月關閉最後一座反應爐、與德國及義大利等國並列為汰除核電的國家，但他直言「非核家園仍未竟全功」。
《2025世界核能產業現況報告》報告作者之一、來自核電大國法國的中研院社會學研究所副研究員彭保羅(Paul Jobin)。(綠盟提供)
彭保羅指出台灣「非核家園」的目標目前遭逢五大挑戰。首先在「核電廠除役」方面，需經歷過渡8年、拆場12年、偵測3年、復原2年，核二廠預計要25年後才能正式取得「除役許可」，遑論經費高達新台幣1,706億元，是漫漫長路。
第二個挑戰是「核廢料處理」，他表示台灣目前只有不到1%的燃料棒移至乾貯場，而濕式貯存池爆滿的狀況讓許多專家認為「核一、核二是全世界最危險的核設施」。彭保羅說：『(原音)所以不處理這個問題真的是最不負責任的，然後環保團體包括綠盟有努力要求立法院趕快處理，這個不只是地方政府的問題，也是一個立法的問題，但是目前為止立法院還沒有覺得這個很重要。』
另外，「在野黨主張核電優先」與「大眾對核能態度轉為積極」也是當前挑戰。彭保羅解釋，不僅國民黨和民眾黨主張重啟核三，總統府轄下的國家氣候變遷對策委員會更有部分委員主張擁核立場，甚至2024年中研院調查也發現台灣有高達6成民眾支持核電。
彭保羅認為民眾的態度是台灣能源轉型重要的一環，像是台灣民眾一方面支持核電，但同時又認為核電危險，甚至根據中研院2019年的調查，「只有11%民眾正確回答台灣核廢料所在地」。他並指出，中國大量散播諸如光電板有毒等「再生能源的假訊息」，也是阻礙台灣能源轉型的一大因素。
學者：中國「光電」發展是「核電」近百倍
雖然中國持續新增核電容量，也持續散播再生能源假訊息，但實際上「2024年中國最優先投資的能源項目其實是太陽能」。陳炳煇提出數據解釋，2024年中國核電的發電容量僅增加3GW，而太陽能的發電容量則增加278GW。他進一步說明：『(原音)台灣目前的所有建置容量大概接近52到53GW，也就是說單單他們太陽能建置的容量，是台灣所有發電量建置的大概4到5倍。從這個地方也知道說，中國基本上在核能跟太陽能的選擇裡面，基本上還是以太陽能為優先的。』
陳炳煇分析，全球發展趨勢皆以「光電與風電」為主要能源投資項目，中國也不例外，主要原因與再生能源的儲電跟建置成本持續下降、核電廠建置成本暴增有關，像是法國核電廠成本增長到近新台幣7,000億元，而台灣興建1GW的離岸風電約1,500至2,000億元、光電約500至600億元，「而且未來持續走跌」。
總的來說，綜觀全球「核電」在電力結構的重要性持續下降，而「再生能源」不論在技術或成本方面也逐漸成熟，已成為各國主流的能源發展趨勢。
其他人也在看
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 27
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 207
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 5
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 7 小時前 ・ 5
45歲單身女捧500萬、赴高雄買房賺增值夢！為退休鋪路養「孝子」：每月給我2.5萬多好｜好宅報報
對45歲未婚的徐小姐來說，目前來到一個分水嶺，過慣了物質、時間及薪水皆自由的單身日子，她開始思考要重新規劃理財，為自己的退休後收入做好準備，畢竟後半輩子都得要靠自己，總不能坐吃山空期盼政府的長照計畫來生活，她開始盤算最佳方案。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 88
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 193
WBC／韓媒高度戒備台灣經典賽名單！點名2位「韓國殺手」
WBC／韓媒高度戒備台灣經典賽名單！點名2位「韓國殺手」EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 2
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 58
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 40 分鐘前 ・ 116
襪子到底要不要翻面洗？專家給答案 網驚：難怪洗完都還有味道
洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。 襪子內外 髒的其實不一樣 襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」： •內側油脂多→建議翻面洗•外側泥沙重→建議正面洗 也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。 翻面洗還有這個好處 翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒： •脫水時間可稍微拉長•晾曬前記得翻回正面•整理襪型可避免鬆垂變形 保持清潔的「3步驟習慣」 1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）2、放入洗衣袋減少磨損3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均） 養成這常春月刊 ・ 1 天前 ・ 31
立院對罵！學者嗆綠「對不起台灣人」 莊瑞雄怒反擊：愛罵誰就罵誰？
立法院今（14）日召開彈劾總統案公聽會，民眾黨團邀請的東海大學退休教授林騰鷂發言時稱，「賴清德跟你們這些立委有沒有對得起良心？你們不會感到羞愧嗎？」引來民進黨立委莊瑞雄不滿，反嗆「胡說八道」、「主權當然在民，主權不在藍白欸！」一旁的國民黨立委徐巧芯則頻頻表示「不該這樣子」，立法院長韓國瑜則提醒眾人喝咖啡、靜下心發言，並請與會雙方要互相尊重。莊、林兩人會後則握手和解。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 152
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
謝龍介重話開砲：台南這鍋湯被民進黨煮餿了！
民進黨高雄市長初選12日晚間啟動市內電話民調，各陣營動員支持者「顧電話」之際，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩卻出招「攔胡」，特別拍攝教學影片示範電話應答，強調不管電話那頭問支持民進黨的哪位，就喊出「唯一支持柯志恩」。國民黨台南市長參選人謝龍介則強調，不管民進黨誰出線，國民黨已準備好迎戰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 206
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 1 天前 ・ 140
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
談民進黨台南初選！沈政男斷言這人出線「示警藍白最大問題」：這沒辦法
面對即將到來的2026大選，民進黨高雄經過激戰後，預計將由民調最高的立委賴瑞隆出戰，而作為總統賴清德的本命區，台南初選戰況也受到高度關注；精神科醫師沈政男斷言，最終綠營會是立委陳亭妃出線，且最終會贏過國民黨立委謝龍介，「這沒辦法」。沈政男透過臉書直言，即便高雄初選由賴瑞隆勝出，仍不該認為民進黨就在台南會讓賴清德屬意的人出線，既然說要進行民調，就一定是讓據最高......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 52
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 110
憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及
繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 222
你家有iPhone 4嗎？蘋果15年前神機突爆紅 「二手價飆60倍」原因曝光
蘋果iPhone手機每年推陳出新，如今已經更新至iPhone 17系列，AI、拍照等功能越來越強大，不過近來卻傳出15年前蘋果推出的iPhone 4在2026年初重新爆紅，需求激增近1000%，舊機回收的價格更飆漲了60倍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9