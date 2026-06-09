全球核軍備競賽再起？SIPRI報告：陸核彈頭增至620枚
瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）最新報告指出，在地緣政治緊張升高與軍備控制機制持續弱化背景下，全球正逐漸步入新一輪核武軍備競賽時代。其中，中國大陸的核力量現代化速度超過任何其他國家，核彈頭儲備已從一年前的600枚增至620枚。
世界核武庫擴充升級
報告內容指出，美國、俄羅斯、中國大陸、英國、法國、印度、巴基斯坦、北韓及以色列等9個核武國家，近年來均投入大量資源升級核武系統，除了發展新型核彈頭外，也加速部署可同時搭載傳統與核彈頭的雙重用途投射載具。研究人員指出，核威懾思維正在全球安全戰略中重新取得重要地位。
SIPRI指出，截至2026年1月，全球核彈頭總數約為12187枚，其中約9745枚處於軍備儲備中，以備潛在使用。這些核彈頭中，約有4012枚已部署在飛彈和飛機上，其餘則存放於中央倉庫。在已部署的核彈頭中，有2100至2200枚處於高度戒備狀態，掛載於彈道飛彈上，這些核彈頭主要掌握在俄羅斯或美國手中。
報告稱自冷戰結束以來，俄羅斯和美國逐步拆除退役核彈頭的速度通常超過新核彈頭的部署速度，導致全球核武庫存逐年下降，但未來幾年可能發生逆轉，SIPRI高級研究員漢斯· M·克里斯滕森表示，「越來越多的證據表明，核武國家正在擱置甚至放棄其裁軍承諾，轉而炫耀其核武庫」。
大陸核武力量快速成長
報告特別關注中國大陸核武力量快速成長。2026年擁有約620枚核彈頭，高於2025年的600枚。在2025年9月的閱兵式上，中國大陸首次展示了完整的三位一體核力量——即陸基、海基和空基核打擊能力。此外，中國大陸已在北部三個大型導彈發射井群部署了數百枚可攜帶核彈頭的導彈。東部三個山區正在建設另外30個導彈發射井。報告指出，到本世紀末，中國大陸擁有的洲際彈道導彈數量可能至少與俄羅斯或美國相當。
然而，即使到2030年，中國大陸的核彈頭數量超過1000枚，也僅相當於俄羅斯和美國目前核武庫規模的四分之一左右。
SIPRI報告指出，全球核彈頭總數多年來持續下滑，「但核威脅與核風險正在升高」，所長哈加格（Karim Haggag）表示，戰略武器管制機制瓦解以及擁核大國之間的競爭，都令人憂心，「核武相關的危險性日益增長，這歸因於武器技術的進步、核武軍控體系的崩潰以及地緣政治緊張局勢的加劇等一系列因素」，尤其「地緣政治競爭升溫，導致中國更強烈傾向依賴核武」。
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