全球核電占比創新低！專家示警3因素台灣難落實非核家園

環團今日公布最新世界核能產業現況報告顯示，核能去年在全球商業發電占比僅9％，40年來最低，估全球核能裝置容量最快於民國116年轉為負值。不過專家提醒，社會對核能支持態度近年回升、國民黨及民眾黨主張重啟核三廠、美國要求台灣擴大採購核能設備與技術等3因素，導致台灣的非核家園難竟全功。備受關注的小型模組化反應爐（SMR）核安、核廢管理難度更高，呼籲政府投入研究時，切莫粉飾太平。

綠色公民行動聯盟今日舉辦記者會公布《2025世界核能產業現況報告》中文摘要。

根據報告，截至114年中，全球共31個國家運轉核電廠、408座反應爐正在運轉，相較91年的高峰，減少30座。

報告指出，儘管113年核能發電量達到歷史最高，但在全球商業總發電量占比僅9％，40年來最低，推估全球至139年預計243座反應爐除役，即使部分機組繼續延役，仍淨減少高達203GW裝置容量，全球核能裝置容量於116年至118年間就轉為負值。

回到台灣，作者之一、中央研究院社會學研究所副研究員彭保羅指出，台灣的非核家園難竟全功，原因在於社會對核能支持態度近年回升、占立法院多數國民黨及民眾黨主張重啟核三廠，部分產業領袖與賴清德總統的經濟顧問也表達支持核能，以及美國要求台灣擴大採購包含核能設備與技術在內的對美能源及相關技術服務，持續阻礙台灣徹底擺脫核能、邁向永續能源轉型。此外，小型模組化反應爐（SMR）還多次被擁核的政商人士提出，一度成為討論焦點。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯強調，目前最樂觀的估計，SMR發電占比最多2％，對未來電力系統去碳化貢獻甚微。綜合前美國核管會主席Macfarlane團隊研究，及過去20年美國推動情形，SMR在核安與核廢的管理挑戰都較傳統核能機組更高，呼籲核安會、國科會、台電進行SMR研究時，切莫粉飾太平，忽略新核能技術對核安與核廢的衝擊。

