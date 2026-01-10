全球極度瀕危鳥種琵嘴鷸 現蹤台南將軍水域
（中央社記者張榮祥台南10日電）台南市野鳥學會繼7日在台南市將軍區鹽田發現易危等級的遺鷗，昨天又在鹽田觀察到全球僅剩300隻至500隻極度瀕危鳥種的琵嘴鷸，這隻琵嘴鷸曾多次現蹤將軍水域。
台南鳥會今天指出，鳥會理事長潘致遠昨天前往將軍濕地尋找遺鷗時，意外發現外型極為特殊的琵嘴鷸（Spoon-billed Sandpiper），並確認左腳配戴淺綠色足旗88號。
台南鳥會告訴中央社記者，這隻綠色足旗88號琵嘴鷸2019年6月在俄羅斯東邊楚科奇自治區被研究人員繫放，同年冬天飛抵台南度冬，2020年、2023年也現蹤將軍鹽田和濕地，顯示這隻琵嘴鷸對七股、將軍鹽灘地具高度棲地忠誠度，視為重要停棲與補給場所。
台南鳥會表示，琵嘴鷸對棲地品質極為敏感，僅在泥灘裸露、底棲生物豐富且干擾低的濕地覓食與棲息，突顯七股、將軍鹽灘地是東亞—澳大拉西亞遷徙線不可或缺的重要節點。
台南鳥會觀察，七股、將軍濕地不僅是琵嘴鷸重要停棲點，也支撐大量候鳥、過境鳥與留鳥族群，是串聯東亞—澳大拉西亞遷徙線的重要網絡節點。任何棲地劣化、開發或干擾，都可能對遠距遷徙物種造成不可逆影響，必須持續投入資源維護、監測與友善管理棲地。
台南市野鳥學會鳥友林坤慧7日在台南市將軍區鹽田發現國際自然保育聯盟（IUCN）紅色名錄中列為易危（Vulnerable, VU）等級的遺鷗（Relict Gull），也是台灣第5筆紀錄。（編輯：龍柏安）1150110
