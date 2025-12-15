全球極端氣候侵擾 中華電信整合「海地星空」網路韌性架構災變不斷訊

面對全球極端氣候常態化，颱風與強降雨對台灣基礎設施的威脅日益嚴峻。中華電信總經理林榮賜日前接受專訪時表示，作為台灣電信龍頭，中華電信除了電信服務商，也是國家「數位通訊韌性」的重要角色。透過整合海底電纜、地面網路、微波傳輸及多軌道衛星的立體化佈局，中華電信展現了在災變當下維持通訊不中斷的關鍵能力 。

針對台灣頻繁遭受颱風侵襲的地理特性，林榮賜指出，中華電信已積極佈建「海、地、星、空」四位一體的網路韌性架構。這套防護體系，將聯外國際海纜、串聯本島與離島的國內海纜，結合全台高覆蓋率的光纖與行動網路，並輔以山區與離島的微波備援；更關鍵的是，中華電信已率先導入OneWeb低軌衛星及SES O3b中軌衛星，加上既有的高軌衛星，成為國內首家擁有完整高、中、低多軌衛星群的業者。這意味著即便地面光纜或基地台因天災受損，仍能透過衛星與微波技術，建立空中的通訊橋樑，確保孤島區域的緊急聯繫暢通 。

在實務應變上，林榮賜以今年7月的丹納絲颱風與9月的樺加沙颱風為例，說明這套韌性系統的實戰價值。面對強風造成的電力中斷與洪水沖毀道路橋樑的險峻情境，中華電信啟動全區緊急應變中心，迅速調派搭載低軌衛星設備的行動基地台車挺進災區。即使在花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決導致交通受阻的困難環境下，工程團隊仍透過徒步背負設備或空投方式深入偏鄉，利用衛星與微波作為臨時中繼傳輸，迅速恢復當地的基本通訊服務，確保當地民眾的通訊權益。

此外，為了消弭城鄉數位落差並強化偏鄉防災能力，中華電信在配合政府「村村有寬頻」政策的基礎上，更進一步將5G網絡推展至全台368個鄉鎮區，偏鄉5G人口涵蓋率已達99%。

林榮賜強調，為了應對未來可能更劇烈的極端氣候，中華電信正針對易受災的「通訊孤島」區域進行強化，計畫於 2026 年前建置超過 400 套基地台電力儲能櫃，確保在台電停電狀況下仍可維持8小時以上的運作，並擴大配置OneWeb衛星天線作為傳輸備援，以最嚴謹的態度落實對通訊韌性的承諾 。

