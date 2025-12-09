全球極限體能大賽點燃臺中 全民集章同步開戰

記者張益銘／臺中報導

全臺期待已久的「2025全球極限體能鋼鐵大賽」將於12月13、14日在臺中市政府前廣場盛大開戰，國內外菁英選手即將在城市心臟地帶正面對決，展開力量、速度、耐力與意志的極限角力。今年臺中迎來全臺規模最大、獎金亞洲最高的跨國體能賽事，賽事尚未開始便已掀起熱潮。市府同步推出「鋼鐵集章大挑戰」，只要完成8枚印章即可抽長榮航空提供的「歐洲不限航點來回機票」，吸引許多民眾早已躍躍欲試，紛紛直呼「今年年底一定要衝一波！」。

廣告 廣告

運動局長游志祥今（9）日表示，鋼鐵大賽在臺中舉辦，代表城市正式踏入國際體能舞台，而集章挑戰正是要把這股能量傳遞給所有市民。他說：「這是一場屬於臺中的運動盛典，我們希望不只是選手站上場，每一位市民都能走進活動、感受現場熱度。集滿章就能抽機票，就是要讓大家真正在城市裡『動起來』，動得熱血、玩得盡興，還能直接飛向世界。」這次的集章任務以「全民都能參加」為核心，首次把體能賽事精神融入市集互動中。

游志祥進一步指出，今年作為年底登場的壓軸國際大賽，內容與規模都全面升級。來自多國的體能好手將在公開場域近距離較勁，舉重、體操、心肺耐力與高強度間歇訓練交互融合，每一秒都充滿張力。從爆發性的負重衝刺到節奏緊湊的技術測試，所有項目都以「極限」為核心，觀眾可以站在場邊，親眼看見選手每一次躍起、翻身或衝線的瞬間，感受那股震入胸腔的力量。這份近距離的熱度，也讓今年的鋼鐵大賽成為臺中最燃的國際運動舞台。

游志祥表示，博覽會區則以輕鬆有趣的方式讓更多民眾參與其中，從運動品牌、健康飲食到特色攤位，全區營造宛如戶外運動樂園般的氛圍。集章任務更是全場焦點，總共有8個特色攤位設計簡單且帶有趣味的互動挑戰，民眾一邊逛市集、一邊蓋章，也一邊累積抽中機票的期待。除了最受矚目的歐美機票，還有亞洲航點機票、專業運動器材與限量品牌商品等豐富獎項，預料將吸引大量人潮湧入，現場熱度勢必噴發。

游志祥提到，這次的博覽會就一座大型體能遊樂園，集章活動更成為最受期待的亮點之一，攤位任務讓民眾在逛市集的同時，也能感受鋼鐵大賽的節奏與熱度。誠摯邀請全臺民眾把12月13、14日空下來，走進市府前廣場，一起感受首次在臺中登場的世界級體能對決，沉浸在城市運動嘉年華的熱烈氛圍中。無論是想感受國際競技的震撼、體驗運動的快樂，還是試試手氣把歐美機票帶回家，千萬不能錯過這場年底最強的運動狂潮。臺中的熱血已全面引爆！邀請大家一起進場、一起集章，迎接這場年度最火熱的體能盛典。