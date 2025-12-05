全球極限體能賽前哨戰 中市警消拍片互尬肌力強度

（中央社記者趙麗妍台中5日電）「2025全球極限體能鋼鐵大賽」6日將在台中火車站舉辦「台中火車站移地訓練大挑戰」活動，呈現賽事精神、訓練內容，警察局、消防局也拍攝短片互尬肌力強度，為賽事暖身。

「2025全球極限體能鋼鐵大賽」（2025 Taichung Power Fitness Grand Prix）由台中市政府與中華民國文化休閒運動協會共同主辦，12月13日至14日將在台中市政府廣場及新市政公園登場，來自俄羅斯、日本、韓國、香港等選手登場，總獎金突破百萬。

廣告 廣告

台中市警察局、消防局也各自拍攝宣傳短片，並上傳臉書（Facebook）專頁隔空交鋒。警察局今天透過文字稿指出，行銷短片由特勤隊員擔綱主角，從跑步訓練到輕裝，進階到全副武裝，負重重量由0.5公斤逐步提升至5公斤、15公斤、30公斤，並挑戰100公斤。

消防局短片則以消防人員持啞鈴重訓開頭，接著由2名消防人員公主抱起2名壯男起立、蹲下展現臂力，最後2名女消防員登場，直接扛起2名消防人員，展現平時紮實訓練成果。

台中市運動局透過文字稿表示，12月6日將在台中火車站舉辦「台中火車站移地訓練大挑戰」宣傳活動，現場由教練帶領，邀集警察局、消防局人員與2名網紅進行訓練，透過實際體驗呈現賽事精神與訓練內容，為賽事提前暖身。（編輯：張雅淨）1141205