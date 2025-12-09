全球極限體能賽 台中熱血開戰

2025全球極限體能鋼鐵大賽13、14日將在台中市政府廣場舉行。台中市長盧秀燕9日在市政會議表示，該賽事匯集台灣、俄羅斯、日本、韓國、香港等國高手報名，總獎金破百萬。另推廣組已有2000人報名，桌球好手江宏傑、藝人911洋蔥、許孟哲、啦啦隊女神壯壯等皆跨界參戰，現場還有體驗課程與長榮機票抽獎，邀請民眾一起來熱血。

「2025全球極限體能鋼鐵大賽」結合舉重、體操、田徑等多種運動項目，選手需在短時間內完成高強度的複合式動作，考驗選手的力量、爆發力、心肺耐力、協調性與意志力。盧秀燕說，這場盛事由台中市運動局主辦，是全台灣最大、也最具國際性的體能競賽，吸引多國精英參與；活動也受到運動部關注，主動補助165萬元經費。

她表示，台中市特別設置強度較為親民的「推廣組」，讓一般民眾也能參與，報名情況非常熱烈，已吸引超過2000名選手報名參賽。許多名人跨界報名參與，包括藝人911洋蔥、許孟哲、桌球好手江宏傑及YouTuber野球乾一杯等。

盧秀燕說，雖然極限體能聽起來難度很高，但其實現場推廣活動非常親民，運動局規畫全民運動的體驗課程開放民眾現場報名，讓大家對於體能運動有更深入的了解與認識。運動局說明，現場同步推出「鋼鐵集章大挑戰」，只要完成8枚印章即可抽長榮航空提供的「歐洲不限航點來回機票」。