生活中心／陳孟暄 李奇 台中報導



全球極限體能鋼鐵大賽12月13、14日即將登場，這回臺中市政府派出警消代表迎戰，為了在國際賽場上替臺灣爭光，安排選手們「一日特訓」，由國內菁英選手擔任教練，帶領參賽同仁，挑戰高強度訓練。

主持人：「還有20秒大家加油 」。



警消人員換上運動衣，調整呼吸，在教練帶領下，一步步完成訓練，壓腿、深蹲、舉啞鈴，還有雙人合作項目，每個動作都難不倒他們。

全球極限體能鋼鐵大賽下週登場 中市派警消人員參戰

全球極限體能鋼鐵大賽下週登場 中市派警消人員參戰。(圖／民視新聞)

廣告 廣告

教練：「待會會做一個深蹲加一個推舉，來我們試看看」。





由臺中市政府運動局攜手運動休閒協會舉辦的「一日特訓」，為的就是迎接即將到來的全球極限體能鋼鐵大賽，將有來自全球超過十幾個國家的菁英選手，數千人齊聚較勁。





臺中市政府運動局長 游志祥：「海內外總共有十幾個國家，包括俄羅斯、日本等等這些精英選手超過500人，然後我們全民推廣的選手有2000人即將在我們市政府廣場來做集結，希望透過這個方式，鼓勵全民一起走出家裡走到戶外一起來透過這些運動，讓身體更健康」。

全球極限體能鋼鐵大賽下週登場 中市派警消人員參戰

全球極限體能鋼鐵大賽下週登場 中市派警消人員參戰。(圖／民視新聞)

臺中市政府派出警消人員參戰，雖然平時形象強悍，但面對國際高手，壓力也不小，特別加強訓練，就是希望能替台灣爭光。





臺中市政府消防局大甲分隊 江語庭：「其實一直都蠻緊張的，因為其實這個項目，算是跟我們那個世界警消運動會項目，就是不太一樣，知道他們的項目的時候，有特別再加強在這部分的展現這樣子，第一次參加這類型的比賽，以往都是參加比較力量型的比賽」。





賽事規劃菁英組、推廣組也有民眾體驗區，更加碼到場體驗，就有機會抽機票，鼓勵民眾動起來，感受極限體能鋼鐵大賽的魅力。





原文出處：全球極限體能鋼鐵大賽下週登場 中市派警消人員參戰

更多民視新聞報導

臥推手滑奪命！槓鈴重砸胸口 55歲運動好手倒地亡

24歲員警執勤蕭美琴交管「突遭狠撞命危」 父心痛「本沒勤務為何出勤」

中國疑冒名台灣參加越南選美 專家揭「食髓知味」慣犯！

