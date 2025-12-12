全球極限體能鋼鐵大賽明登場 國內好手全力捍衛主場榮譽

記者張翔程／綜合報導

全臺規模最大、亞洲獎金最高的「2025全球極限體能鋼鐵大賽」將於明（13）日起一連2天在臺中市政府前廣場開賽，主辦單位今（12）日舉辦賽前記者會，特別安排「臺中味體驗」橋段，招待國際選手品嘗臺中最具代表性的太陽餅，以及從臺中發源、風靡全球的珍珠奶茶，不少選手笑稱還沒比賽就先被臺中「餵服」，充分展現城市的人情味與獨特魅力，為整場活動增添更多亮點。

本屆賽事吸引來自12個海外地區及國內外超過2000位選手齊聚，記者會邀請來自俄羅斯、日本及南韓的頂尖選手，其中俄羅斯籍、擁有「Super Ninja」稱號的Anna Ivanova來勢洶洶，雖然首度來訪臺灣，但早已在多個大型體能節目展現驚人實力，並與隊友有多次合作經驗，默契與豐富的比賽經驗將成為重要利器。

廣告 廣告

日本選手Kanji Sakiyama以精準的技術與強大的核心控制力聞名，南韓選手Kang Kyungsun則以爆發力著稱，而來自美國、馬來西亞、英國、新加坡、捷克、加拿大、巴西、法國、香港等地的好手也將同場較勁，國際水準的競技強度前所未有。

國內菁英組種子隊由排名第1的朱宇森、洪寀睿、林力瑋與陳宜欣組成，洪寀睿說：「為了這場此賽，團隊投入了長時間的準備，希望在賽場上全力以赴，讓世界看到臺灣選手無畏的力量與精神，並把冠軍留在臺灣。」林力瑋則強調：「我們已做好充分準備，將全力以赴，捍衛臺灣的榮譽。」

除了「菁英組」的國際頂尖對決外，特別設置更貼近大眾的「推廣組」，吸引近2000名選手報名，參賽名單星光熠熠，包括玖壹壹洋蔥、桌球好手江宏傑、藝人許孟哲、啦啦隊成員壯壯、YouTuber「野球乾一杯」阿強與《最強的身體》多位選手皆跨界加入，以實際行動支持城市運動推廣，也吸引許多民眾首次挑戰CrossFit，為賽事增添話題性與多元性。

臺中市消防局與警察局也熱情響應，組成打火英雄隊及警察代表隊迎戰，展現警消人員堅強體能與團隊精，並在12月6日於臺中火車站進行1日特訓，運用本職工作養成的扎實體能，全力投入備戰，力求以最佳狀態迎接賽事挑戰。

2025全球極限體能鋼鐵大賽將在臺中市政府前廣場火熱開賽。（大漢行銷提供）