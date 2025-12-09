全球極限體能鋼鐵大賽特設推廣組 盧秀燕：不是鋼鐵人也能體驗

全球極限體能鋼鐵大賽台中登場、不是鋼鐵人也能體驗，台中市長盧秀燕曝名人參與。（圖：中市府提供）

2025全球極限體能鋼鐵大賽13日、14日，將在台中市政府廣場舉行，市長盧秀燕今天（9日）表示，本賽事匯集台灣、日本等12國高手報名，總獎金破百萬，不是鋼鐵人也沒關係，市府有推廣組，已2000人報名，桌球好手江宏傑、藝人911洋蔥、職棒女神壯壯等報名，連中央都補助10%，推廣全民運動，還能抽機票，歡迎一起熱血。（寇世菁報導）

台中市長盧秀燕週二主持市政會議表示，2025全球極限體能鋼鐵大賽13日、14日，在台中市政府廣場舉行，這場盛事，由台中市運動局主辦，是全台最大、也具國際性的一個體能競賽大賽，吸引俄羅斯、韓國、日本、香港等12國精英參與，賽事總獎金突破百萬元，盧秀燕說，這項活動受到運動部注意，主動補助10%，共165萬元經費，推廣全民運動。

盧秀燕指出，不是每個人都是鋼鐵人，為貫徹「運動酷台中」的目標宗旨，台中市政府特別設置強度較為親民的「推廣組」，讓一般民眾也能參與，報名情況非常熱烈，已吸引超過2000名選手報名參賽。許多名人跨界報名參與，包括成功瘦身且不斷健身的藝人911洋蔥、奧運桌球好手江宏傑、許孟哲、職棒女神壯壯、以及YouTuber野球乾一杯等。

盧秀燕鼓勵民眾親臨現場體驗運動的樂趣，她強調，雖然極限體能聽起來難度很高，但其實現場的推廣活動非常親民，現場特別規畫全民運動的體驗課程，開放民眾現場報名，讓大家對於體能運動有更深入的了解與認識，為回饋到場支持的民眾，盧秀燕宣布凡是禮拜六、禮拜天到現場完成體驗活動的民眾，都有機會抽得大獎，包括長榮航空贊助的亞洲、歐洲不限航點來回機票，得獎者可以自由選擇長榮航空有飛到的航線與目的地，歡迎民眾一同感受這場國際級的體能競技盛會，一起來運動、一起來熱血。