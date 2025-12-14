全球極限體能鋼鐵大賽登場 啦啦隊女神「壯壯」挑戰扛沙袋

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】2025全球極限體能鋼鐵大賽昨（13）日上午於台中市政府前廣場熱血開賽，由副市長鄭照新代表市長盧秀燕主持啟動儀式。賽事獲CrossFit國際總部正式認證，祭出高額獎金，共吸引2,500名來自國內外的菁英選手齊聚台中，場面相當震撼。

▲壯壯挑戰推廣組拉輪胎項目，完成3趟，每趟20公尺。

市府運動局說明，此次賽事由台中市政府、中華民國體育運動總會指導，運動局與中華民國文化休閒運動協會共同主辦，自昨（12）至明（14）日於市府前廣場、中央挑高川堂、府後廣場及市政公園同步舉行。賽事規模不僅是全台最大，更祭出亞洲最高額度的CrossFit類型賽事獎金，菁英組第一名可獲12,000美元，更設有台灣選手專屬獎金，吸引多國強者到場挑戰。

鄭照新指出，台中市近年積極推動「酷運動‧酷城市」政策，成功引入多項國際賽事。此次大賽具備5大亮點，包括亞洲最具競爭力的獎金、2,500人參賽的最大規模、多元全民體驗活動、首次舉辦的「綜合體能高峰論壇」以及世界冠軍與國際頂尖選手同場競技，全面提升台中在國際體能運動領域的能見度。

鄭照新強調，這場賽事不僅有各國菁英選手精彩對決，還有台中在地藝人加入挑戰，為活動增添亮點。啦啦隊女神「壯壯」拋開甜美形象，挑戰15公斤拉輪胎、20磅沙袋拋擲；嘻哈團體草屯囝仔成員李倉今日下午將負重架80公斤、拉30公斤輪胎，在高強度間歇訓練下完成3,500公尺路跑，展現驚人毅力。

而台中市政府也不甘示弱，派出最精銳的警察與消防隊組成「台中最強地主隊」，以迎戰國際好手。鄭副市長表示，警消平日救災訓練紮實，體能與敏捷度皆具高水準，此次參戰讓賽事不僅成為「台灣主場保衛戰」，更是「台中地主隊迎戰世界隊」，象徵台中強悍與自信。

運動局表示，府前廣場於賽事期間也辦理「台中體能健身博覽會」，以輕鬆有趣的方式讓更多民眾參與其中，從運動品牌、健康飲食到特色攤位，全區營造宛如戶外運動樂園般的氛圍。同時也推出「鋼鐵集章大挑戰」，只要完成 8 枚印章即可抽長榮航空提供的「歐洲不限航點來回機票」，吸引許多民眾躍躍欲試。

而在新市政公園場地，則規劃適合不同年齡層的運動體驗區，匯集有氧健身、銀髮體適能、親子綜合體能等活動，對象囊括親子、成人及樂齡族群，並由專業教練現場指導，讓市民能在三天的活動中全方位體驗多元運動。市府也以「安全不受傷」為最高原則，現場配置專業醫護與救護團隊，無論初學者或資深健身者，都能在安全環境中感受運動樂趣、挑戰自我。

運動局補充，今日開賽現場，各國精銳選手依序登場，包括來自俄羅斯、日本、韓國、香港及台灣的代表隊，並由CrossFit世界冠軍等級選手領銜亮相，獲得現場觀眾熱烈喝采。此次賽事兼具國際性、專業性與全民參與特色，可望吸引大量人潮，並推升城市觀光與運動產業發展。市府將持續推動大型運動賽事，打造臺中成為亞洲最具魅力的體能運動城市。