「全球極限體能鋼鐵大賽」 12國精英臺中競技

記者張秉淞／臺中報導

為期2天的「2025全球極限體能鋼鐵大賽」昨日在臺中落幕，吸引來自俄羅斯、韓國、日本、香港等12國頂尖體能精英、2500名選手參加齊聚，爭取最後勝利。

臺中市運動局指出，市府廣場首次化身為全民運動的大型國際賽場，不僅是臺灣史上規模最大、亞洲獎金最高的體能賽事，更是全臺唯一獲CrossFit國際總部認證的官方國際賽會，讓臺中躍升亞洲最受關注的體能城市。

今年賽事共有來自俄羅斯、韓國、日本、香港等 12 國頂尖體能精英齊聚臺中；藝人玖壹壹洋蔥、江宏傑、許孟哲也跨界參賽，與專業選手共同挑戰體能極限。主辦單位臺中市政府則派出警察局及消防局、環保局及社會局同仁組成「臺中最強地主隊」，成為場上最受矚目的國家隊級戰力之一。

臺中市長盧秀燕昨日下午出席賽事，實際體驗多項運動設施，同時也前往暖身區與選手近距離互動，向來自各國的頂尖選手致意，送上市府準備的「能量補給品」，祝福選手保持最佳狀態、全力應戰，同時也幫跨界挑戰的明星藝人逐一打氣，更親送幸運物「臺中市徽」為臺中隊加持，鼓勵參賽者展現跨領域的運動精神。

運動局表示，臺中警消英雄、環保局及社會局同仁攜手和世界高手同場較勁，是非常值得驕傲的事，同仁平時保衛市民、救災、工作所扛的壓力肯定超過這些設備，這也是屬於臺中的榮耀與自信。期盼透過這場賽事，讓大家親身感受臺中「酷運動、酷城市」的運動城市魅力。

全臺最大極限體能盛典圓滿落幕，精英組前5名分別由韓國、香港、臺灣、俄羅斯及日本選手奪得。（記者張秉淞攝）

現場氣氛熱烈，展現城市作為國際運動舞臺的能量。（記者張秉淞攝）