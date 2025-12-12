全球橫掃197億成史上最賣座體育片！《F1電影》正式登串流

布萊德彼特主演《F1® 電影》橫掃全球票房。（Apple TV＋提供）

F1世界冠軍剛出爐，賽季話題持續燃燒，仍沉浸在賽季激情中的車迷無須擔心空檔，創下多項票房紀錄的《F1 電影》（F1® The Movie）終於正式在串流登場這部史詩賽車鉅作，由奧斯卡金獎得主布萊德彼特（Brad Pitt）領銜主演，並集結了《捍衛戰士：獨行俠》喬瑟夫柯辛斯基（Joseph Kosinski）執導並擔任監製，以及曾獲7屆F1世界冠軍的路易斯漢米爾頓（Sir Lewis Hamilton）共同擔任監製攜手打造。

《F1® 電影》劇情講述傳奇賽車手桑尼海耶斯被說服重出江湖，帶領一支苦苦掙扎的一級方程式車隊，並指導一位年輕的熱門車手，同時追逐最後一次救贖的機會。今年橫掃全球票房，寫下6.3億美元（約197億台幣）的亮眼成績，成為影史最賣座的體育主題電影，口碑同樣出色，爛番茄評論網維持82％新鮮度、爆米花指數97％高分好評，可謂叫好又叫座，並入圍金球獎電影類最佳電影與票房成就獎與最佳原創配樂。Apple TV同步釋出全新熱血預告與劇照，讓影迷一窺更多精彩畫面。

《F1® 電影》中的賽車場面讓觀眾看得熱血沸騰。（Apple TV＋提供）

卡司陣容方面，除了布萊德彼特，還包含奧斯卡獎提名《伊尼舍林的女妖》凱莉肯頓（Kerry Condon）、奧斯卡金獎得主哈維爾巴登（Javier Bardem）、《王冠》艾美獎得主托比亞曼齊司（Tobias Menzies）、《泰德拉索：錯棚教練趣事多》莎拉奈爾斯（Sarah Niles）、《追殺夏娃》金波德尼亞（Kim Bodnia）和《海盜追殺令》山姆森卡優（Samson Kayo）皆參與演出。電影現已於Apple TV＋熱播中。

