全球正嗨2026 「這國家」卻還在2018年！一年有13個月

國際中心／林奇樺報導

當世界多數國家已經進入2026年，東非國家衣索比亞卻在在幾個月前迎接2018年的新年。這並非時間錯亂，而是因為衣索比亞至今仍使用一套與西方不同的曆法系統，使當地年份比西元曆慢了約7年。

根據 BBC 報導，衣索比亞的新年被稱為「恩庫塔塔什（Enkutatash）」，通常落在西元曆的9月11日，閏年則為9月12日。

報導中指出，衣索比亞與西元曆之間出現約7年差距，源自對耶穌基督誕生年份的不同計算方式。西元500年，天主教會修正了相關計算方法，但衣索比亞東正教會並未跟進，持續沿用原有算法，兩套曆法自此分道揚鑣。因為獨特的曆法制度，衣索比亞一年也不只12個月，而是13個月，前12個月各為30天，最後一個月僅5天，閏年則為6天。

去年9月（以西元曆計算），衣索比亞迎來了2018年，他們會在新年夜結束採買後，前往音樂會或現場演出，迎接新年的到來。對衣索比亞人而言，無論曆法與世界其他地方有多大差異，新年所象徵的，始終是更新、希望與團聚。

