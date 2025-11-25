全球每10分鐘1女遇害 多由家人或伴侶下手

（中央社紐約聯合國總部24日綜合外電報導）聯合國今天表示，2024年全球平均每10分鐘就有1名女性命喪親近之人之手，並指出在打擊「殺害女性」（femicide）方面進展有限。

法新社報導，為配合11月25日的「國際終止婦女受暴日」（International Day for the Elimination of Violence Against Women），聯合國毒品暨犯罪辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime）與聯合國婦女署（UN Women）發布報告指出，2024年約有5萬名成年和未成年女性遭親密伴侶或家人殺害。

報告指出，全球遭殺害的女性中有60%命喪伴侶或親人之手，包括父親、叔伯、母親和兄弟等。相較之下，僅11%的男性謀殺死者是被親近的人所害。

報告指出，這5萬名女性受害者的數字來自117個國家，相當於每天有137名女性遇害，平均每10分鐘就有1人。

根據報告所提數據，這個總數略低於2023年的數字，但這並不代表實際人數下降，主因是各國資料可得性有所差異。

研究指出，femicide現象持續不斷，每年奪走成千上萬條成年和未成年女性性命，且毫無改善跡象，對她們來說，「家仍然是發生謀殺風險最高的場所」。

Femicide案例全球每個地區都有，但報告指出，去年案例最多的又是非洲，約達2.2萬起。

聯合國婦女署政策部門主管韓德瑞克斯（Sarah Hendricks）在聲明表示：「Femicide並非孤立事件，往往是一系列暴力行為的延續，這些暴力之舉可能始於控制行為、威脅和騷擾，包括網路騷擾。」

報告並指出，科技發展不僅惡化某些針對成年和未成年女性的暴力行為，也催生其他型態的暴力，例如非經雙方同意的影像分享、肉搜及深偽影像。

韓德瑞克斯說：「我們需要有效落實相關法規，認知到成年和未成年女性在現實與線上生活中遭遇的多元暴力，並讓加害者在釀成死亡前就被追究責任。」（編譯：蔡佳敏）1141125