全球氣候談判COP30驚傳大火！濃煙竄出「全面撤離」代表們忙逃命

國際中心／綜合報導

正在巴西貝倫（Belém）舉行的聯合國氣候變遷峰會（COP30）於美東時間20日，因場館突發火災而全面中斷。（圖／翻攝自X平台／@Anyguima2217）

巴西貝倫（Belém）正在舉行的聯合國氣候變化大會（COP30）於美東時間20日遭火災硬生生「急煞車」！正當各國代表進入衝刺階段、試圖敲定全球氣候行動關鍵協議時，場館突發大火、濃煙狂竄，談判瞬間被迫停擺，峰會恐再度延後。

外媒指出，火勢從會議中心展館區冒出，大量黑煙直衝牆面與天花板，嚇得與會者四散逃命。《BBC》《衛報》記者目擊火光後立刻被拉離現場。雖然消防隊與聯合國安全團隊在6分鐘內就壓住火勢，但仍有至少13人因吸入濃煙送醫，包含多名第一線衝進去的救援人員。

多國代表一度被困在悶熱又潮濕的戶外，只能躲在加油站屋簷下避難。有記者形容現場「完全是恐慌狀態」，人潮狂奔、保全大喊「全部撤離！」混亂畫面宛如災難片。

至於起火原因仍在調查中，但地方消防單位初步研判，可能和一台電器設備（疑似是微波爐）故障有關。火焰甚至燒穿這座由舊軍用機場改建場館的外層帆布；有人拿滅火器狂噴仍無力挽回，只能跟著撤離。

更尷尬的是，大火爆發前，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）才剛呼籲各方務必拿出具體成果，尤其是備受爭議的「逐步減少化石燃料」議題。然而火災一來，全場秩序瞬間崩盤，場館自下午2時起被全面清空，代表可能得等上好幾小時才能重返會場。

火災時機更壞。COP30主席國原定下午公布峰會成果核心文本，也就是新版「mutirão」決策草案（意指各界「一起上」的集體協作精神），其中可能包含全球「逐步脫離化石燃料」的路線圖。主席國原本正與各大談判陣營進行最關鍵的協商，但火災硬生生把進度全打斷。

聯合國稍早表示，消防隊正全面檢查場館結構安全，巴西當局已暫時接管會場。數千名與會者、近200國代表全都停在原地等通知，峰會接下來怎麼進行仍未定。

巴西貝倫（Belém）舉行的聯合國氣候變遷峰會（COP30）於美東時間20日，因場館突發火災而全面中斷。（圖／翻攝自X平台／@Anyguima2217）

