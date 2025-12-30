全球氣溫史上第2熱！嘉南地震暴增6.9倍 氣象署曝原因

中央氣象署公布數據，截至12月28日止，全台年平均氣溫達24.53℃，較百年平均高出1.22℃，成為1897年以來第12高溫年。全球方面，今年1至11月平均氣溫較1901至2000年百年平均高約1.18℃，為1850年以來史上第2高溫年，僅次於去年。

今年全球平均氣溫創175年來第2高。（圖／中央氣象署）

氣象署說明，降雨呈現集中特性，全年累積雨量因4個侵台颱風及西南氣流影響而偏多，其中7月雨量更創下1951年以來同期新高紀錄，但全年降雨日數卻偏少。目前熱帶太平洋海溫呈現東冷西暖的反聖嬰配置，預測明年初將趨於正常狀態。

氣象署根據過去類似海氣環流配置的分析，台灣明年1至3月以氣溫略偏暖、雨量略少的機率較高。綜合檢視該署及各國數值模式預報後顯示，115年1至3月各地平均氣溫以正常至偏暖的機率較大，雨量則為正常至偏少，惟不同案例對台灣的影響程度不同。

今年西北太平洋生成27個颱風，其中4個有侵台。（圖／中央氣象署）

地震活動方面，氣象署指出，114年共觀測超過3萬5千起地震，顯著有感地震達156個，接近近十年平均的150次。其中規模6.0以上強震共有6起，規模最大為12月27日震央位於宜蘭外海的規模7.0地震，其次為1月21日震央位於嘉義縣大埔鄉，以及6月11日發生於花蓮縣近海的地震，規模均為6.4。

氣象署表示，嘉義地區地震活動今年特別活躍，震央發生在嘉義縣(市)、台南市的顯著有感地震達62個，是平均值的6.9倍，主要原因為嘉義大埔地震帶來的一系列地震活動所致。

114年地震活動回顧。（圖／中央氣象署）

氣象署提醒，雖然全球暖化趨勢持續，冬季仍可能受寒流或強烈冷氣團影響，民眾應適時做好禦寒措施，使用瓦斯熱水器等設備時須注意室內通風，以避免一氧化碳中毒。此外，台灣位處地震頻繁區域，民眾平時應熟悉地震避難應變作為，提升防災意識。

