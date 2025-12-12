全球氣溫續創新高！台北內湖多次測出「全台最熱」 專家分析原因

台北內湖今年多次測得全台最高溫。（示意圖／周志龍攝）

2025年全球氣溫持續攀升，根據歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）最新發布，今年1月至11月的全球平均氣溫上升了攝氏1.48度，若趨勢持續，將有可能追平2023年，成為歷來第二熱的一年。

氣象專家林得恩指出，高溫加劇將導致暴風雨、洪災等極端氣候災害變得更加頻繁與強烈。2025年台灣秋季氣溫屢創歷史新高，10月平均氣溫為1951年以來同期最高，9月則為歷年第三高，整個秋季均溫達攝氏26.5度，創下新紀錄，顯示氣候變遷對在地氣溫影響日益明顯。

其中，台北內湖測站今年屢次測得全台最高溫，尤以10月5日的38度最為顯著。專家分析，此現象與「人為熱島效應」有密切關聯。內湖地區位處臺北盆地東北角的低窪區，周圍高山阻礙空氣流通，加上區域內建築密度高，大量混凝土與柏油鋪面日間吸熱、夜間釋放，形成封閉的蓄熱環境，進一步強化局部升溫。

熱島效應的惡化並非單一事件，而是地形、都市規劃與建築結構共同作用的結果，包括缺乏通風廊道、水氣積聚及綠地覆蓋不足等因素。專家呼籲，都市熱環境問題已非短期可解，需政府層級長期規劃與基礎建設調整。

然而，在政府政策推動之外，建築物本身也能透過技術改善來減緩熱吸收與散熱效應。兩項在國際間已廣泛應用的技術成為關鍵方案：

一是汰換「節能防曬窗」，使用低輻射玻璃（Low-E Glass）取代傳統窗戶，可有效阻擋大量紅外線熱能，降低室內溫度與冷氣使用。

二是打造「涼屋頂」，於屋頂表面施作高反射塗料，提高太陽光反射率，可將超過八成的太陽熱能反射回大氣，有效降低建築整體吸熱量。

透過上述建築改造，不僅可減少空調耗能、降低碳排放，亦能在城市中形成區域性降溫效果，緩解熱島現象對居民生活的衝擊。

