全球永續旅遊 台中福華獲GSTC飯店認證

▲台中福華大飯店榮獲國際GSTC(全球永續旅遊委員會)飯店認證，由荷蘭百年集團 Control Union 新加坡區總經理Mr. Seth Wang（中）親自授證，由台中福華大飯店總經理徐國書（右三）代表受證。採購部協理 劉慶章（左一）、副總經理鄭鴻儒（左二）、行銷公關企劃部協理簡若卿（右二）、管理部協理呂碩仁（右一）大合照。（記者廖美雅翻攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】邁入30週年的台中福華大飯店，通過GSTC飯店認證，成為全台少數取得此殊榮的星級飯店。此認證係以全球永續旅遊準則 (GSTC Criteria) 四大支柱為基礎，證實飯店在永續管理、社會經濟、文化資產與環境四大面向已與國際標準對齊，並為持續升級與優化奠定堅實基礎。此次是由總部位於荷蘭，擁有百年歷史的國際驗證機構 Control Union Certifications（CU）所審核與核發。CU是通過全球永續旅遊委員會（GSTC）認證的驗證機構之一，專門為飯店和旅遊業者提供GSTC準則的驗證。該認證由CU依據GSTC標準進行審查，確保企業在永續發展方面的實踐符合國際標準。

台中福華表示近年來積極推動多項節能與循環措施，以實際行動，邀請旅人選擇一種對環境更友善、對地球更溫柔的旅行方式：包括全面汰換館內照明為高效率節能設備、導入智慧溫控系統，從源頭減少能源消耗；並積極實施廚餘回收再利用機制與循環餐具政策，落實資源循環零廢棄。同時在餐飲採購上強化「在地、永續」策略，採用在地小農食材。不僅關懷外部社會，更重視內部夥伴的成長與福祉，致力於建立公平友善的工作環境與完善的職涯發展計畫，讓每位員工都能在福華感受到被重視的溫暖與力量。同時延伸「藝術即生活」品牌精神，攜手中部在地藝術家展出《蠟筆之華》特展，將永續從環境議題昇華為一種文化厚度的堆疊。公益行動方面，台中福華主動肩負起社會責任，長期與華山基金會、偏鄉學童公益單位合作，定期舉辦主題式愛心活動並持續投入社會關懷，強化企業公民責任，將台中福華的溫暖擴散至城市每一處角落，持續帶動善的循環。