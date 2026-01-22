全球永續百大出爐／把別人的麻煩變競爭力 全球水泥業只有台泥入榜

台泥不是最綠，卻是灰轉綠最快企業。台泥歐洲子公司Atlante於南歐四國布建超過1000個純綠電充電站點。圖／台泥

台泥為何成為全球百大永續企業「唯一水泥業」呢？水泥產業，向來被視為高耗能、高排碳的代表，但台泥正試圖翻轉這個既定印象，也做到了。

國際永續評比機構Corporate Knights（全球投資市場和永續發展領域公認的領先評比機構）於達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）年會期間，公布2026 年「全球百大永續企業（Global 100）」排行榜，台泥成為全球水泥業唯一進榜企業。

這份榜單直接用數字說話。評選重點包括企業的永續投資比例、綠色營收占比，以及一項新的關鍵指標「永續營收動能」，用來衡量企業轉型的速度夠不夠快。

Corporate Knights追蹤企業近三年（2022～2024）的綠色營收成長率。結果顯示，台泥在新能源與低碳事業的布局速度，已明顯領先同業。即便面對去年全球高利率與景氣逆風，台泥的新能源事業仍持續放大，轉型不只是「投資題材」，也已經開始貢獻實質營收。

評分同時指出，台泥在「碳生產力」與「能源生產力」兩項指標持續改善，也就是用更少的能源，創造更多營收，資源效率正穩定上升。

除了新能源，台泥在循環經濟的做法也被點名肯定。尤其在把「別人的麻煩」，變成自己的競爭力上，台泥運用「水泥窯高溫協同處理」技術，將各地廠區轉型為城市與工業的廢棄物處理中心，協助去化能源業、半導體等產業的廢棄物。僅2025年，兩岸合計處理量就超過800萬噸，把原本環境與社會痛點，實際轉化為企業營運動能。

台泥董事長張安平表示，台泥希望在讓地球「喘得過氣」的同時，也能讓投資「長得出果」。他強調，永續不該只是口號，而是能被計算、被驗證，也能為企業帶來長期價值的核心資產。講白了，就是地球環境永續它不是理想，而是可以被算出來的價值。



