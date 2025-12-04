全球永續評鑑 2025國際綠色餐飲獲選名單出爐！



綠餐年會是全台綠色永續餐飲的最高指標





【旅遊經 洪書瑱報導】





永續餐飲在當今是一個宏觀的概念，而綠色餐飲是達成「永續餐飲」目標的具體實踐，為見證商業與永續共生共榮，指標性的綠色餐廳評鑑橫空出世，而獲選相關名單於「2025國際綠色餐飲年會暨頒獎典禮」出爐，讓當代「好餐廳」的定義不再僅止於盤中的珍饈美饌，也非號，也讓台灣的綠色餐廳們透過行動證明，成為當代餐飲經營必須具備的核心競爭力。



GDG年度大獎由蕃薯藤TINA有機家族榮獲







拾穗女主廚呂甯期拿下最佳主廚大獎





相關名單出爐，其中眾所矚目、象徵最高榮譽的「綠色餐飲指南GDG年度大獎」，由國內推動「從產地到餐桌」的先行者「蕃薯藤TINA有機家族」奪下；具指標性意義的「年度最佳主廚」則是由以「全台有機友善食材」為媒介創作且不忘提攜後進、協助餐飲同業的拾穗女主廚呂甯期拿下，營運面上努力的還有「新經濟營運獎」得主「心雕居」。至於最多餐廳報名競爭激烈的北中南東四區「在地當季食材運用獎」得主，分別由北區「小川鍋物」、中區「一碗食舖」、南區「春日廚房」、東區「糧心聚落宜蘭店」與離島「米蘭水烘焙坊」獲選。





至於最能代表綠色餐飲精神的「GDG年度大使」由張文騰與李易晏獲此殊榮。投身餐飲業20年的張文騰堅定實踐「從產地到餐桌」的理念，深入產地積極串連在地有機友善農民，此外他也投入食農教育多年，透過參與「生態廚師」計畫，深入部落小學教導學生、投入輔導餐飲同業以克服採購挑戰，他是生產者與餐廳主廚間最重要的橋樑。

而好嶼主廚李易晏以「土地轉譯者」為使命，透過Fine Dining語言將綠色餐飲昇華為生態修復行動。他將「移除外來種」與「復耕瀕危作物」入菜，實踐「吃」即是對環境的具體關懷。不僅堅持廚房內的低碳永續，更積極投入食農教育與產業倡議，連結產地與餐桌。李易晏以具感染力的料理敘事，成功證明環保無需犧牲美味，引領大眾重思人與自然的關係，是台灣永續飲食美學的關鍵領航者。









台灣首度Food Made Good（FMG）星級認證即有20家餐廳獲得授證，其中11家獲得最高永續標準3星榮譽



今年台灣綠色餐飲界更共同迎來一個重要的里程碑——台灣首度「Food Made Good（FMG）星級認證」星級餐廳授證儀式。台灣首屆參與即有20家餐廳獲得授證，其中更有11家獲得最高永續標準3星。透過源自英國、風靡全球的永續評鑑，更能看出台灣正式跨入與國際接軌的「永續餐飲星級時代」，綠色餐飲已成為當代餐飲經營的新哲學，而南投縣11家餐廳獲Food Made Good授證囊括29顆星星，英國永續餐飲協會亞洲發展總監Karen Finnerty特別分享，她對於台灣首度FMG星級認證就有多達11家餐廳獲得3星感到非常不可思議，因為3星標準在食材採購上是非常講究，需要提出極詳盡的採購資料，因而當她看到台灣可以有如此多餐廳首次參與認證就獲得3星，顯見台灣多年來在推動綠色餐飲上已經相當成功。









多年來長期展現綠色精神的老爺酒店集團、洲際酒店集團、雲朗觀光集團、豐隆集團獲頒「飯店綠食先行獎」



今年特別頒發「飯店綠食先行獎」，給多年來長期展現綠色精神的四大飯店集團獲肯定，包括：老爺酒店集團、洲際酒店集團、雲朗觀光集團、豐隆集團（依照筆劃多寡排序），而值得一提的是──現場四大飯店集團也簽下「綠食宣言」，承諾持續推動餐旅業的綠色行動。期許透過這些飯店集團的先行示範，引領更多飯店集團加入永續的行列。

當台灣永續飲食進入制度化永續轉型的同時，更需要了解全球永續餐飲開始關注的方向，也因應AI時代的來臨，可能的走向，前來台灣授證的SRA英國永續餐飲協會行銷與公關經理Hannah Macey表示，在分享2026全球永續餐飲趨勢，特別值得關注「AI」在永續餐飲上的重要性，透過AI的優秀分析能力，餐廳可以更精準分析菜色、了解消費者喜好，即可有效避免食物浪費，同時，也串連了全球資訊共享，也有助於餐廳的成長，「你並不需要自己創新，現在國際餐廳對於永續的作法已經有許多先例，透過共享交流，就可將這些經驗轉化成適合自己的方式。」Hannah強調，共同成長的重要性，是讓永續餐廳茁壯的重要關鍵。她也為所有綠色餐廳打氣，當全球處於不穩定動盪狀態時，年輕人尤其易感孤獨，而一家友善餐廳，往往成為讓人們有歸屬感的第三空間；友善地球、友善人群，也正是綠色永續的真諦！

