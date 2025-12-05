〈全球沸騰現轉機〉全球沸騰時代人類為緩解極端氣候，正積極投入復育珊瑚礁，搶救海底熱帶雨林



壹、 聯合國警告稱將全球升溫控制在1.5℃以內的目標正瀕臨「瓦解」，全球逾70%的珊瑚礁因嚴重海洋熱浪而白化

2024年12月27日，世界氣候研究機構歸因組織與氣候中心，聯合公布研究結果顯示，2024年不斷打破氣候記錄，成為有觀測記錄以來最熱的一年，導致發生一系列極端氣候災難事件。2025年1月10日世界氣象組織彙整聯合國、英國、美國、歐盟等6個氣候監測組織數據資料，確認2024年全球均溫比1850～1900年高出1.55 °C，宣告2024年是有記錄以來最熱的一年，而海洋吸收90%的全球暖化熱量，導致海溫上升使海洋熱浪在各地變得更頻繁、更強烈；2000～2009年熱浪的平均溫度增加1.4°C，2020～2023年熱浪均溫則更增加2.2°C。

珊瑚對海洋溫度與酸鹼度變化非常敏感，海溫上升、酸性增強，都可能導致珊瑚生病或死亡。根據全球珊瑚礁監測網（Global Coral Reef Monitoring Network，GCRMN）的報告，在暖化威脅下海溫上升1.5°C就可能造成全世界70％～90％的珊瑚消失。

2025年10月28日聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議(COP30)前，聯合國秘書長古特瑞斯接受衛報專訪，警告人類未能限制全球暖化低於1.5℃，亞馬遜、北極及各海洋越過災難性臨界點的危機就愈大，不管是亞馬遜、格陵蘭島還是珊瑚礁，部分後果都已達臨界點。2025年11月10日COP30在巴西亞馬遜雨林城市貝倫（Belem）舉行開幕，象徵性突顯世界森林的重要性，這些亞馬遜雨林目前仍為伐木、礦業、農業與化石燃料等產業的開採目標，讓全球升溫限制在1.5℃以內的目標正瀕臨「瓦解」。

貳、 印尼西多貝拉伊半島因珊瑚礁上的藻類聚落密集度高，能吸納全球溫室氣體的重要碳匯，被稱為「海中亞馬遜」

印尼位太平洋及印度洋交界處，約1.7萬座島嶼，多達580萬km2的海域面積，是全球規模最大的群島國家，位於由菲律賓、馬來西亞、巴布亞紐幾內亞及所羅門群島等國組成，占全球1.2%面積的「珊瑚大三角」（coral triangle）中心，在約2萬km2的珊瑚礁及3萬km2的紅樹林中，擁有逾574種珊瑚礁物種及45種紅樹林樹種。

珊瑚大三角是全球珊瑚多樣性最高的珊瑚礁區，擁有全球珊瑚的76%(605種)，而印尼西巴布亞省的多貝拉伊半島，又稱鳥頭半島（Bird’s Head Peninsula）是珊瑚大三角多樣性最高的區域，約有多達574種占全球72%的珊瑚居住於此，其中還包含亞洲、甚至區域內獨有的珊瑚礁，以及超過3,000種魚類、海龜、鯨豚及鯊魚。印尼西多貝拉伊半島因珊瑚礁上的藻類聚落密集度高，能吸納全球溫室氣體的重要碳匯，故被稱為「海中亞馬遜」。

2024年4月15日NOAA表示，全球第4次大規模珊瑚礁白化事件正在進行，科學家預估珊瑚礁白化現象將導致全球70%～90%的珊瑚礁消失，造成大規模生態浩劫。NOAA與ICRI的數據顯示，全球第4次珊瑚礁白化事件始於2023年1月，已持續超過2年，規模超越1998年（21%）、2010年（37%）和2014～2017年（68%）的同類事件，成為有記錄以來範圍最廣的一次珊瑚礁白化事件。

廣告 廣告

「珊瑚大三角」是全球珊瑚多樣性最高的海域，印尼位於珊瑚大三角中心。(圖/WWF)

參、全球第一個主打珊瑚礁保護債券，「海洋繁榮計畫」資助印尼政府強化海洋保護區管理

印尼海域的珊瑚礁面積達50,875km2，占世界珊瑚礁總面積的18%，在珊瑚大三角區域占比更高達65%。印尼西多貝拉伊半島因珊瑚礁上的藻類聚落密集度高，是吸納全球溫室氣體的重要碳匯，因而被稱為「海中亞馬遜」。然而由於全球沸騰導致海溫上升與氣候變遷，加上過度捕撈以及如觀光潛水等人類活動影響，導致此區的珊瑚受到嚴重威脅；相較於陸上熱帶雨林，珊瑚礁受限於全球性的影響，難以單一國家的力量達成保育，因此各界乃試圖透過與印尼政府直接合作或提供資金，製造主動保育珊瑚的動機，利用債務換自然的資金擬定保育計畫，經費將用於保育印尼境內的珊瑚大三角，至少長達15年。

2024年5月世界銀行及其管理的多方捐助信託基金PROBLUE、印尼海洋、海洋碎片和沿海資源等多方捐助信託基金(Indonesia Oceans, Marine Debris and Coastal Resources Multi-Donor Trust Funds)、全球環境基金(GEF)、印尼政府、國際自然保護聯盟(IUCN)及法國巴黎銀行等，開始聯手開發全球第一個主打珊瑚礁保護債券，希望透過世界銀行現有預算，共達2.1億美元的「海洋

繁榮計畫」（The Oceans for Prosperity Project）資助印尼政府強化海洋保護區管理。

2024年7月美國同意印尼政府無須直接償還高達3,500萬美元的外債，轉而將這些資金投入珊瑚礁保育及強化海洋保護區上，這是印尼與美國第4度執行「債務換自然」(debt-for-nature)的磋商。參與協商的保護國際法律顧問波特諾伊(Alexandre Portnoi)解釋，高外債國家為了還債，往往透過透支自然資源的方式，導致經濟與自然環境兩失的局面，而債務換自然則可以打破這個惡性循環。

2025年11月5日我國海洋委員會宣布與印尼智庫哈比比中心，啟動印尼海洋廢棄物治理合作計畫，盼有效降低印太區域海洋塑膠汙染，發展海洋循環經濟產業，唯有跨國的信任與合作，才能讓海洋恢復健康與生機。

肆、印尼科學家尤素夫長期使用蜘蛛型框架結構放入巴迪島海底，成功復育救珊瑚礁，目前不再只是修補，而是要重建整個生態系統

居民使用爆炸物進行非法及破壞性動態釣魚，曾使印尼蘇拉威西南部的大片珊瑚礁區變得荒蕪，爆炸不僅無差別殺死魚類，也摧毀了珊瑚結構與再生過程。為了對抗這一問題，印尼科學家沙夫丁尤素夫過去20多年來在當地巴迪島，努力復育周邊3公頃的珊瑚礁，耐心說服漁民做保育。從珊瑚產卵受精繁殖開始做起，把蜘蛛型的框架結構放入海底，上面綁著珊瑚碎片讓它們生長。過去炸魚毒魚的盜獵者，變成生態守護者，長期記錄並且細心照顧，已經慢慢看到荒蕪的海底回春，熱帶魚群穿梭在新生的珊瑚礁之間。

尤素夫教授有了成功經驗，現在把保育觸角擴展到鄰近2個島嶼，將近5公頃的海域，一步一步把失去的珊瑚礁補救回來，但這還是一條漫漫長路。尤素夫提及「印尼、菲律賓與印度太平洋，這片珊瑚大三角必須得到保護，才能為後代子孫保留這片海中的世界遺產，一個小小的努力都可能影響世界。」

2025年6月4日致力於改善環境與社會的非營利機構Soneva Foundation，主辦珊瑚礁恢復與復原力對談(Coral Restoration & Resilience Dialogue)，來自世界各地的專家，從科研、政策到融資模式角度，為珊瑚礁保育提出努力方向。英國艾希特大學海洋保育學教授Callum Roberts強調「我們不再只是修補，而是要重建整個生態系統。」意味著不僅是修復受損區域，更需透過科學方法重建珊瑚棲地與其生態功能。

伍、瑪氏公司於印尼珊瑚大三角海洋生態系中心希望礁，引入礁星沙包覆鋼架，成功領導全球史上最大珊瑚修復計劃，成功挽救珊瑚礁

2021年馬爾斯(Mars)瑪氏公司引入「礁星」(Reef Stars)沙包覆鋼架計劃，2023年8月3日瑪氏公司集結政府、非政府組織、商業部門和當地社區在內17個保育與科學合作夥伴參與，於印尼斯佩蒙德群島「The Big Build」舉行，使用「礁星」沙包覆鋼架，在2,500m2的面積上種植了3萬株珊瑚，成功領導史上最大復育活動，The Big Build群島座落於全球最多樣化且物種最豐富的珊瑚大三角海洋生態系中心。

瑪氏公司首席海洋科學家David Smith 教授表示：「透過『The Big Build』，我們善用跨領域合作的力量，復育位於印尼海洋生物多樣性中心極度瀕危的珊瑚礁，透過共同努力向全球傳達希望和樂觀的消息，目標是揭露在當地和全球範圍內建立可信賴夥伴關係的必要性，藉此提供守護彌足珍貴的生態系統所需的大規模復育，進而確保我們的海洋擁有更光明的未來。」

2024年3月發表在《Current Biology》期刊上的一項研究強調，瑪氏公司2021年引入「礁星」（Reef Stars）沙包覆鋼架計劃，經追蹤4年研究發現恢復區域的珊瑚覆蓋率、群落大小和碳酸鹽生產量增加3倍，這項努力是全球最大的珊瑚礁恢復項目之1，瑪氏公司珊瑚礁恢復計劃的一部分，復甦區與附近的健康珊瑚礁，生長速率和為海洋生物提供棲息地幾無差異，甚至發揮保護沿海地區免受侵蝕和風暴潮的重要影響。

陸、沙烏地阿拉伯的阿布杜拉國王科技大學，在阿拉伯西北部NEOM海岸開啟全球最大珊瑚復育計畫

2024年4月29日沙烏地阿拉伯的阿布杜拉國王科技大學科學家，在離沙烏地阿拉伯西北部NEOM海岸，約20km的舒沙島（Shushah），開闢一塊占地100公頃的珊瑚苗圃，首先設置的第1個設施，目標是要每年產生4萬株珊瑚。第2個設施也正在建造中，規模將是第一個的10倍，每年可以培育出10萬顆珊瑚。計畫採用7種復育技術，和5種不同的珊瑚苗圃設計。總計這100公頃的土地，計畫要放進200萬株珊瑚，這也是沙烏地阿拉伯提出的環保倡議願景之1，要在2030年前維護好30%的國家領土和海域，目前有6.6萬km2土地受到保護。NEOM海岸的珊瑚苗圃預計2025年12月完工，這項計畫開始後的第一個月，已經繁殖出10多個重要品種約5,000株的珊瑚，達成2023年度目標的一半。

柒、澳洲主導全球最大型的珊瑚復育研發計畫，使用AI機器人協助珊瑚繁殖，復育計劃達200萬株

大堡礁沿著澳洲東北海岸綿延2,300km，自1998年以來由於海水暖化，已發生6次局部白化事件，海洋生物學家福斯特（Taryn Foster）設計出形狀像扁平圓盤的模型底座，還有凹槽和手把。將珊瑚碎片嫁接到小插座中，再將小插座插進模型底座後安置於海床上。而福斯特創立的新創公司Coral Maker，和Autodesk工程軟體合作，用AI訓練機器人和人類一起合作復育珊瑚。

2024年4月13日澳洲海洋科學院（AIMS）為求更加了解大堡礁珊瑚大規模白化狀況，引進AI機器人幫助探測，在無人水下機器人「Hydrus」能進行更準確、定期的調查，完全自主運行，不用網路或GPS，可在3,000m深的海底，9km的方圓內工作3小時，配備聲波數據機、前視聲納和AI導航，並同步分析拍攝到的4K影像，更重要的是有別於人類，機器人每次都可以定位到同樣的地點。

2025年5月31日亞歷克麥格雷戈教授（Alec McGregor）指出，透過Hydrus，可以每6～12個月觀察一次珊瑚礁，了解保育工作如何改變，或影響珊瑚的健康。利用機器人建立珊瑚礁的3D地圖，以監測珊瑚礁細微的變化，包括生長和退化。

澳洲海洋科學院引進Hydrus無人水下機器人，可自主運行不用網路或GPS，可以在3,000m深的海底，9km的方圓內工作3小時。(圖/翻攝yahoo新聞)

捌、台灣周圍海域受海溫持續升高影響，珊瑚出現大規模白化，學術界與企業界積極推動復育計畫

台灣四面環海，並位於黑潮、南海及東海等3大海洋生態系的交會區，地處全球海洋生物多樣性最高的「珊瑚大三角」頂端，孕育出極為豐富的珊瑚種類與海洋生物。全球造礁珊瑚約有1,500種，台灣即擁有440種以上，將近全球的1/3，與澳洲大堡礁不相上下。台灣從北到南，只要有硬底質的海域就有珊瑚分布，從南端的墾丁、東沙，到東部的綠島、蘭嶼，再到北部的龍洞與基隆潮境，即使西部沿岸多沙地，只要具備人工的硬質結構，並有良好的環境，也能成為珊瑚附著生長的場域。

2018年5月21日「我們的島」電子報，關心台灣珊瑚礁曾專訪台大海洋所戴昌鳳教授指出，台灣珊瑚礁生態快速變遷是在1980～1990年經濟發展快速時代，主要衝擊來自人為破壞，包括棲地破壞、過度捕撈、潛水漁獵，甚至毒魚、電魚和炸魚等，因此對海洋生態造成嚴重影響。1990年後台灣珊瑚面臨的白化威脅大多是水質汙染和氣候變遷所造成，而真正大規模白化是在1998年，聖嬰現象造成海溫升高，比平均升溫達2～3℃，全台灣的珊瑚都受到影響，尤其東沙整個珊瑚礁生態系崩潰。大白化之後整個潟湖裡面，好幾百平方公里的造礁珊瑚死亡，因而促使政府成立東沙環礁國家公園。

墾丁珊瑚礁在1998年的大白化也很嚴重，惟因墾丁位於比較開放海域，外有黑潮內有湧升流帶來的深海冷水冷卻效應，因此墾丁復原狀況比較好，後來大約2/3～3/4的珊瑚都復原了。1998年的海溫異常，也對綠島、蘭嶼的珊瑚礁造成大範圍白化，所幸綠島和蘭嶼也都是開放海域，因此後來珊瑚的恢復狀況相當好，珊瑚覆蓋率並沒有明顯減少。

2020年9月17日國立海洋生物博物館與東華大學海生所林家興所長獨步全球研究「具共生藻的珊瑚幼生冷凍保存」，所領導的低溫生物學實驗室團隊，建立數十種珊瑚冷凍保存基礎的研究資料及經驗，並積極推廣「珊瑚醫院」，榮獲國際珊瑚礁研究平台Coral Research and Development Acceleration Platform，CORDAP) 研究經費，CORDAP旨在推動全球合作與新技術開發。林家興研究團隊，在珊瑚三角區，包含台灣、泰國、馬來西亞、印尼及菲律賓等生物多樣性豐富的區域，建立全球第一個珊瑚幼生低溫冷凍保存基因庫。我國研究團隊採用最先進的玻璃化及奈米金雷射回溫技術，將珊瑚幼體冷凍保存，並建立低溫保存基因庫管理系統，不僅能有效保護珍貴的珊瑚遺傳資源，更為未來應對氣候變遷及珊瑚礁復育提供重要的種源，透過建立跨國界的低溫保存基因庫網絡，提升珊瑚基因庫的遺傳多樣性，對全球珊瑚礁的永續發展將有重大貢獻。

2024年11月2日聯合國《生物多樣性公約》締約方大會（CBD COP16）期間，台達電子是台灣第一個企業取得公約正式觀察員身分，並主辦周邊會議和各國交流珊瑚礁復育行動的成果。擔任顧問的台大戴昌鳳教授分享全球珊瑚礁面臨生存危機，台灣具有氣候地理優勢，保育行動可以成為珊瑚的「諾亞方舟」。

2025年11月11日COP30聯合國氣候峰會，台達基金會副董事長郭珊珊表示，台達電長期以科技創新應對氣候挑戰，獲得第一屆企業海洋永續貢獻獎，2025年並加入永續AI聯盟，與Economist Impact合作發布報告，將以AI for Green串聯自然與氣候行動，運用AI科技推進關鍵物種保種。台達基金會執行長張楊乾表示：台達基金會與基隆海洋科技博物館合作建立潮境珊瑚保種中心，100%使用再生能源，成為亞洲首座零碳珊瑚保種中心。

近年來天候異常，加上棘冠海星肆虐，導致珊瑚失去共生藻白化，讓吉貝、西吉、七美等海域的珊瑚白化，但在一片珊瑚白化之中，卻出現板葉千孔珊瑚礁，不僅能承受極端氣候衝擊，在陽光照射下呈現金碧輝煌美景，還能與硨磲貝共生，能抗極端氣候衝擊之板葉千孔珊瑚與硨磲貝共生共榮，在澎湖海域一片白化死寂慘狀下，板葉千孔珊瑚礁是不怕冷、熱極端耐候型珊瑚礁，當周邊其他種類珊瑚都陣亡時，板葉千孔珊瑚礁仍一枝獨秀，聳立在海角的淺坪上，並與共生的硨磲貝形成一幅美麗奇幻的風景。根據文獻記載，板葉千孔珊瑚體由垂直且厚的表覆形基底板葉構成，常互相垂直或癒合成蜂巢狀。骨骼表面平滑、多孔，通常由5～7個較小的管狀孔圍繞1個較大的營養孔，形成1組口環系，孔內皆無隔片。水螅體有2型，其中管狀體較小、呈細毛狀，用以捕食浮游動物，另外中央的營養體較大，是消化吸收的處所。

左：東華大學林家興獨步全球研究「具共生藻的珊瑚幼生冷凍保存」，圖為實驗中的著苗珊瑚。（林家興教授提供）；右：板葉千孔珊瑚能承受極端氣候變化，在豔陽高照下發出金碧輝煌光芒。（圖/陳盡川提供）

結語

珊瑚礁被譽為「海洋中的熱帶雨林」，支撐全球1/4的海洋生物，為漁業、旅遊業和海岸防護提供重要價值。然而，根據聯合國政府間氣候專門委員會的報告指出，若全球升溫1.5℃，珊瑚礁將減少70～90%；若升溫2℃，超過99%的珊瑚礁將消失殆盡，連帶衝擊海洋生態圈。為了拯救珊瑚礁，不少環保人士協助清理沿海垃圾，希望能减輕環境負擔；而科學家正在人工培育基因改造珊瑚，進而協助復育珊瑚礁群。不過這些都是治標不治本，許多科學家認為當務之急是需要先降低碳排放，嚐試降低全球沸騰與極端氣候帶來的環境影響，否則生態環境將會持續遭到破壞，無法復育。

作者張泉湧/文化大學氣象學士、碩士，日本東京大學理學博士，歷任飛航服務總台主任氣象員、民航局組長及國立台北教育大學、國立師範大學、私立文化大學及實踐大學等多所大學兼任副教授，著有《圖解大氣科學》第四版、《全球沸騰危機與轉機》專欄、《圖解全球暖化之危機與轉機》及《全球氣候變遷─危機與轉機》等書