〈全球沸騰陷危機〉全球氣候指標全都在惡化，森林大火已無季節性，且破壞力越來越強

壹、全球氣候指標全都在惡化，且地球截留多餘的總熱量並加速增加中

2026年3月23日聯合國世界氣象組織發布2025年全球氣候狀況（State of the Global Climate 2025）顯示，幾乎所有氣候指標全都在惡化，其中溫室氣體、全球均溫、海洋熱含量與海平面上升速率等且都創記錄，而評估地球能量失衡指標之EEI（Earth's Energy Imbalance），更證實全球暖化正加速中。溫室氣體所截留的多餘能量，大氣約只承受1%、陸地5%、冰雪圈3%，而海洋則獨自承受約91%。EEI指標表示地球接收太陽能減去輻射回太空的能量，2025年的EEI達到1960年觀測記錄以來的最高值，且在「加速」增加。EEI指標提供一個整合性的視角，亦即包括全球均溫、海洋熱含量、冰川消融及海平面上升，這些其實都屬同一問題的不同面向：地球系統中正在累積越來越多的能量，而這些能量則以各種不同形式表現出來。聯合國主要歸結EEI增加原因包括：1.溫室氣體濃度上升、2.氣溶膠排放減少、3.雲量和海冰減少導致地球反射率下降，以及4.大氣中的水氣增加，導致更多長波輻射被截留。

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最新2024年全球大氣中CO₂年均濃度達到423.9 ppm，成為200萬年來的新高，較2023年增加3.5 ppm，創下1957年開始現代觀測以來最大的年增幅，CO₂破記錄增幅的3個推手，包括：1.化石燃料排放、2.野火排放增加，以及3.陸地和海洋碳匯效能降低。且2025年是有記錄以來沒有聖嬰條件下最高溫的一年，顯示推動全球暖化的主力並非年際間的自然波動，而是溫室氣體累積造成的長期暖化趨勢，聖嬰和反聖嬰只在這個上升趨勢的基線上加減分而已。

2025年全球海洋熱含量（上層2,000m）再次刷新記錄，且連續第9年創新高；最近20年的海洋增溫速率，是1960～2005年間的2倍以上，造成一連串骨牌效應，而2025年雖在反聖嬰條件下，海洋熱浪仍有約90%的海洋表面積，至少經歷1次海洋熱浪，對珊瑚礁和海洋生態系統產生毀滅性衝擊。

截至2025年底全球平均海平面較1993年衛星觀測開始時高出約11cm，且上升速率正在加快：1993～2011年間每年僅約上升2.65mm，而2012～2025年間則幾乎加倍，達每年4.75mm。2025年3月北極海冰的年均最大面積創歷史新低，過去4年南極海冰都出現有記錄以來年度極小值。

2025年全球海洋上層2,000m熱含量，連續第9年創新高；最近20年的海洋增溫速率，是1960～2005年間的2倍以上

貳、全球野火創新記錄，2026年前4個月已燒毀約42個台灣面積

2026年2月發表科學進展（Science Advances）一篇研究稱，根據分析1979～2024年全球氣象資料顯示，全球極端火災天氣（Extreme Fire Weather）天數呈上升趨勢，其中南美平均每10年約增加17天最嚴重，並發現各國野火季正逐漸重疊，亦即大多地區的同步火災天氣（Synchronous Fire Weather, SFW）明顯增加，多數地區增幅超過2倍，其中1/2以上增幅是由於人為氣候變遷所致。而北美、歐洲、中東和南美洲與其他地區同步發生極端火災的天氣條件，平均每年約有15天。

2026年5月12日科學家警告稱，氣候變遷已導致全球野火爆發規模創下記錄，非洲、亞洲及其他地區火災明顯增加，研究極端氣候與全球暖化關聯的世界氣候歸因組織 (WWA)資料顯示，2026年1～4月全球火災已燒毀逾1.5億公頃土地(約蒙古面積大)，較先前記錄高出20%，顯示全球火災季尚未全面升溫前已提前進入極端狀態。其中非洲占8,500萬公頃、亞洲地區高達4,400萬公頃，分別比先前的記錄高出約20%～40%。倫敦帝國學院（Imperial College London）與世界天氣歸因組織發出預警，受氣候變遷及強烈聖嬰現象影響，全球2026年可能面臨極端嚴重的野火威脅。

2026年前4個月全球已燒約42個台灣面積，野火升溫不只帶來森林與農地損失，也可能衝擊空氣品質、糧食生產、物流與區域公共衛生；野火與高溫風險已不只是環境議題，也將影響保險、農產品、電力、公共財政與供應鏈成本；倫敦帝國學院專家、也是WWA成員的基平（Theodore Keeping）稱，「在全球許多地區的野火季節尚未全面來臨之際，這般快速的火災蔓延，加上預測中的聖嬰現象，意味著我們正面臨特別嚴峻的一年」。簡述近年全球野火概況如下：

1.歐洲

2022年夏季受北大西洋噴流（North Atlantic Jet Stream）阻塞（block）環流型以及所產生的熱穹（heat dome）現象，造成歐洲熱浪蔓延，根據歐盟統計局（Eurostat）數據顯示：熱浪期間超額死亡人數約5.3萬人，在2022年7月達到峰值，與2020年和2021年同時期相比，死亡率分別增加3%與6%，統計局推估主要歸因於熱浪所致，歐洲整體環境乾旱、熱浪及引發野火，且發生野火已不分季節，時間越來越長。歐盟聯合研究中心（Scientists at the Joint Research Centre，JRC）與歐洲森林火災資訊系統（European Forest Fire Information System，EFFIS）針對歐洲地區氣候與災害的觀測報告，截至2022年10月1日止，野火燃燒面積達77萬公頃，是過去平均的2.9倍。各國因而修正熱浪預警機制與應變計畫，重新審視過去森林管理之操作是否適用未來新氣候環境。

2022年夏季因受到北大西洋噴流的阻塞環流型以及伴隨產生的「熱穹」現象，造成歐洲熱浪蔓延北半球示意圖。(圖/國家災防中心)

2025年8月3～18日的極端高溫，直接奪走1,149人生命，根據歐洲森林火災資訊系統（EFFIS）數據，僅18～19日不到24小時內，西班牙西部新增3萬公頃土地被燒毀，在葡萄牙2025年也有21.6萬公頃土地被燒毀。專家呼籲2國政府加強森林管理、提升早期預警系統，並推動國際合作以應對氣候變遷帶來的野火威脅。截至2025年8月20日南歐地區的極端熱浪引發大規模野火肆虐近月，綜合媒體報導，2025年西班牙野火共燒毀約37.3萬公頃土地、約2座倫敦市面積，超過2022年30.6萬公頃記錄，創2006年有記錄以來最嚴重的一年。

2026年歐洲因極端熱浪直逼北極圈與嚴重乾旱，使野火危機持續惡化，單季累積燃燒面積已高達10,340平方公里，創下歷史新高。其中以南歐的西班牙災情最為慘重，其野火碳排放量便占了全歐洲總量的一半。2026年5月15日東歐克羅埃西亞官方數據顯示，2026年前4個月野火焚毀面積較2025年同期激增約70%，火災件數也成長20%，5月16日該國消防局長Slavko Tucakovic表示，2026年1～4月間，全境已有約5,060公頃的土地遭野火吞噬，較去年同期大幅增加70%，火災發生頻率也上升20%。

2.北美

2025年8月4日加拿大跨部門森林火災中心（CIFFC）統計，全國共有超過700處野火燃燒點，其中約2/3處於完全失控狀態，並已對加拿大及美國部分地區造成嚴重的空污。加拿大自然資源部指出，目前造成霧霾瀰漫、能見度下降與空氣品質惡化的野火，多與氣溫異常偏高、乾旱、積雪減少及土壤濕度降低等氣候條件有關，而這些因素皆與全球暖化密切相關。根據CIFFC最新統計，截至2025年8月4日加拿大遭野火焚燒的土地總面積已達662萬多公頃，遠高於2024年全年的278萬多公頃，增加幅度達82%。

2025年9月4日美國北加州2個郡部分地區由閃電引發的野火，甚至吞噬曾有成千上萬華人移民居住的歷史淘金鎮。加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）表示，自9月2日閃電引發野火以來，20多處火場在強風助燃下蔓延，燒毀超過5,261公頃的乾燥草地、灌木與林地。南加州火勢蔓延最嚴重的共有4起，光是河濱郡（Riverside County）就占2起，其中貝恩野火（Bain Fire），燒毀556公頃土地。

2026年5月美國南加州發生嚴重野火事件，顯示加州野火季似乎已提前開始，根據相關單位統計，南加州於該月至少爆發14起野火，在聖安娜強風（Santa Ana winds）等極端氣候條件的助長下迅速延燒，最大的一起是海峽群島國家公園（Channel Islands National Park）的聖羅莎島野火（Santa Rosa Island Fire），燒毀逾6,900公頃土地，約1/4個臺北市，而最引人關切的是珊迪野火（Sandy Fire），燒毀690公頃土地，48小時內控制率僅5%。加州森林防火廳發言人威廉斯（Jaime Williams）表示，大火燒毀了2座歷史建築，包括一座古老驛站。2026年5月21日爆發阿爾塔野火（Alta Fire），短短3小時燒毀面積已達約350英畝。

3.南美

2025年9月15日「巴西生態系統地圖」（MapBiomas）監測平台公布監測數據顯示，巴西馬遜雨林過去40年流失的面積接近西班牙國土大小，且正逼近1個危險臨界點。研究員費瑞拉（Bruno Ferreira）表示，亞馬遜雨林的植被流失量直逼20%～25%「無法挽回」的臨界點，一旦跨越，亞馬遜將無法再維繫自身作為雨林的生態，即喪失太多植被，降雨循環就會被破壞，大片地區恐將轉變成更乾燥的莽原。亞馬遜是世界上面積最大的自然雨林，橫跨南美洲9 國，其中約60%位在巴西，巴西生態系統地圖利用衛星影像監測發現，1985～2024年間，亞馬遜雨林減少約4,910萬公頃，若包含其他原生植物，該區在這段期間總共流失了13%的原生植被，畜牧業則成長近5倍。總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）2023年重返執政後，亞馬遜雨林的森林砍伐速度一度放緩。然而，1場歷史性的旱災加劇了這片地區的森林野火，2024年8月～2025年7月期間，森林消失率較前1年反而增加了4%。

2026年2月3日阿根廷南部巴塔哥尼亞（Patagonia）地區森林火災持續延燒，部分災區火勢已超過1個月仍未完全控制，截至2月3日已焚毀近23萬公頃林地，僅丘布特一省統計已燒毀45,000公頃林地。巴塔哥尼亞火災已持續1個月，火勢並非單一地區，自去年12月進入夏季，多處火點陸續出現，期間雖局部受控，但氣候條件造成重新燃起，形成長時間的森林火勢。這類長期型野火近年在巴塔哥尼亞地區已非罕見。

阿根廷科學家葛羅斯費菲德（Javier Grosfeld）指出，近年阿根廷森林火災的型態已發生改變，火勢蔓延速度更快、強度更高，他形容這是一種「新一代火災」，與過去認知的火災性質不同，氣候變遷導致植被長期乾燥，成為助燃因素，也在每次大火後持續改變當地的生物多樣性。

4.亞洲

2025年3月28日發生於韓國慶尚北道5個縣市的森林大火，燃燒149小時，導致相當於63,245個足球場的國土變為焦土，共24人死亡，大火併吞噬各處的國家文化遺產，森林受損面積共達35,810公頃，比2000年創下最大規模記錄的東海岸野火多出1萬多公頃。2026年4月21日日本岩手縣爆發山林大火，截至2026年5月3日岩手縣山林大火經過11天延燒，約毀1,600公頃森林，幾乎是紐約中央公園的5倍大

2026年世界氣候歸因組織指出，截至5月12日亞洲已有多達4,400萬公頃土地遭野火焚燒，比2014年創下的前次記錄高出近40%；印度、緬甸、泰國、寮國與中國等地受災最為明顯。亞洲地區累積已高達4,400萬公頃的土地遭野火焚燒，比2014年創下的前次亞洲記錄激增近40%。

5.非洲

近年非洲火災異常活躍，全球野火最嚴重的地方其實是非洲，遭受森林火災破壞是歐洲和北美的數倍，卻極少人關注。非洲火災主要因天氣由極端潮濕快速轉為極端乾燥；前一個生長季高降雨促使草地大量增生，隨後在乾旱與高溫雙重夾擊下，推動草原火災快速擴散。這種先濕後乾的劇烈轉換，正是氣候變遷加劇極端災害的典型模式。2026年野火較先前6,900萬公頃記錄高出23%，

近年非洲火災產生的碳排放量，往往遠超當地化石燃料燃燒所產生的碳排放量，2022年火災產生24億噸，而整個非洲大陸燃燒化石燃料產生的二氧化碳排放量只13億噸。非洲常被稱為火災大陸（Fire Continent）或野火大陸(Continent on Fire)，越來越多的火災已經失控。有地球第2肺之稱的熱帶雨林剛果盆地(Congo Basin) 歷史上很少發生火災，但近年發生火災已愈來愈密集，當地的森林與植被已不具備再生能力，業已威脅大猩猩棲地。

由NASA和歐盟哥白尼天文台支持的全球森林火災資訊系統( European Forest Fire Information System，EFFIS)顯示，截至2024年非洲約有7.3%的陸地面積被燒毀，而歐洲和美國的比例只有0.6%。2002～2021年光是非洲就占全球野火發生率的約85%，占全球火災面積的65%，主要集中在5個中非國家，即剛果民主共和國、南蘇丹、莫三比克、尚比亞和安哥拉，但這5個國家的人口只占全球人口不到3%，科學界指這些火災多屬於地表植被火災（Savanna fires）而非樹冠大火。

6.澳洲

2025～2026年澳洲野火季，主要集中於2026年1～2月的極端熱浪期間，野火共燒毀超過43.6萬公頃的林地與農地，其中受災最嚴重的維多利亞州就有超過40萬公頃化為焦土。2026年1月30日澳洲東南部遭逢16年來最嚴重熱浪，多地氣溫逼近50°C，首府墨爾本（Melbourne）也突破45°C大關。鄰近的新南威爾斯州（NSW）與南澳州（South Australia）多個城鎮氣溫徘徊在50°C左右，逼近澳洲2022年於西岸創下的50.7°C歷史記錄，極端高溫且助長野火，農場90%被燒毀，連無尾熊也被嚇癱。吉利布蘭德鎮（Gellibrand）飲用水供應系統因火勢失控遭摧毀，自從1月初的熱浪以後，社區頻受火災侵擾，1月24日大部分人都已撤離。居住在維多利亞州吉利布蘭德鎮（Gellibrand）的居民比爾（Kyla Beale）在面臨火勢失控威脅下，她只好帶著15歲兒子及愛犬撤離，留下丈夫守衛家園，但坦言想到老公要面對強風與烈火，就感到非常可怕。澳洲氣候委員會公衛醫師查爾斯沃斯（Kate Charlesworth）警告：「高溫是無聲殺手，2016～2019年間奪走超過1,000條澳洲人性命，比所有其他極端天氣事件加起來還要多」。

在每年旱季期間，澳洲北領地（Northern Territory）通常都會發生大量野火，為了抑制野火竄燒，有關當局會以人為方式縱火燒毀野地上的植物，以形成防火隔離帶並減少可燃物，防止更大規模的野火在旱季後期發生。2026年6月5日NASA指出，每年5～6月NASA衛星通常會開始探測澳洲北領地北端地區（Top End）和阿納姆地（Arnhem Land）一帶出現的大量野火。有些日尤其在午後，這些火勢可能與規模較大的野火相似，而且迅速蔓延，並產生一大片濃煙。

2026年5月28日美國NASA阿卡衛星於澳洲北領地所拍攝的野火與濃煙。(圖/NASA Earth Observatory/Michala Garrison)

參、各國如何面對氣候危機野火的態度，歐美國家以採更多設備和飛機撲滅

2019年12月澳洲眾議院環境委員會，調查過去和現在的植被與土地管理政策，因應不同林火強度和頻率的效力，截至2022年澳洲總理莫里森（Scott Morrison）森政府一直拒絕採取更積極的減碳措施或改變其親煤立場。2025年9月18日澳洲終於宣布2035年溫室氣體排放目標，設定較2005年水準減少62%～70%，同時宣布撥款約新台幣1,000億元協助工業設施脫碳。

根據統計在美國事實上每年的森林大火幾乎已成加州人生活的一部分，自2000年後截至2022年加州平均每年歷經8,000多場森林野火，燒毀面積約3,000平方公里。野火專家斯旺西大學（Swansea University）教授杜爾（Stefan Doerr）不諱言：「乾燥炎熱的極端氣候，加上強風造成的森林野火，未來恐怕只多不少，」為了防患於「未燃」，加州州長紐森（Gavin Newsom）與美國林業局合作，在2025年前每年處理多達100萬英畝森林的易燃物，電力公司積極把電線地下化，興建大量氣候站，購置無人機、監控攝影機及光學雷達以監控氣候與火災高危險地區。美國聯邦與州政府（如加州林業局）相關單位合作，透過人為控制焚燒或清除過密植被，以減少森林中成為火藥桶的枯木與乾草。而美國加州正斥資約3億美元，購買洛克希德馬丁公司的火鷹（Fire Hawk）直升機以及改裝海岸防衛隊的飛機。

歐盟國家最近正在等待22架德哈維蘭（De Havilland）超級鏟斗（Super Scooper）水上飛機訂單，單機造價約為5,000萬歐元，於2026年交付。此外希臘正在採購1千輛消防車，屬於21億歐元自然災害採購計畫的一部分。但專家表示，全球沸騰氣候危機時代，各國正在經歷的野火愈演愈烈，應該強調如何管理、預防、教育民眾及如何訓練專家等，若只重視購買設備和飛機滅火，實際上仍難收功效。

加拿大在2023年創下記錄，每一省都傳出野火災情，總計燒掉1,800萬公頃，相當於5個台灣的林木面積。2025年7月12日據報導總部位於加拿大魁北克的新創公司Flash Forest，透過自動化科技投擲含有種子、營養物質及水分的種子莢，採用無人機植林的方式，每一架無人機一天投擲的數量可種植多達5萬顆樹，加速森林復育並對抗野火災情，不僅執行速度比傳統人工快上25倍，成本也降低約80%。

2025年3月韓國慶尚北道5個縣市的森林大火，導致相當於6萬3,245個足球場的國土變為焦土，韓國專家呼籲山林復原應以較耐火的闊葉樹取代易燃的松樹，降低發生大火風險。2026年5月寮國農業部為支持5萬公頃土地上植樹的目標，將收集12.1萬公斤種子，培養超過2,500萬株幼苗派送到全國各省和區，以加強環境可持續性、保護生物多樣性及因應氣候變遷的韌性。

結語

隨著全球沸騰氣候變遷加劇，森林大火已無季節性，且破壞力越來越強，因此應建立全年無休的應對體系，並加強裝備與專業人員配置，推動國際合作以應對野火威脅。專家警告，若不採取更積極的減碳與土地管理措施，發生森林大火的風險將逾大。