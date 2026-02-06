〈全球沸騰陷危機〉全球沸騰導致颱風創記錄登陸中國、而登陸越南颱風也增多且更加致命

壹、近3年全球平均氣溫，首次超越巴黎氣候協定1.5°C目標，且美國總統宣布退出聯合國氣候變化綱要公約，氣候變遷工作將更難取得重大進展

2026年1月14日「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service，C3S)與位加州的非營利研究機構伯克萊地球（Berkeley Earth）年度報告指出，過去11年是氣象有記錄以來最熱的11年，2024年高居第1，2023年位居第2，C3S公布數據顯示2025年的全球平均地表氣溫約14.97℃，比2024年只低0.13℃，比2023年略低0.01℃，是史上第3高氣溫。而過去3年的全球均溫，也首度比工業化前高出1.5℃以上，具指標性的2015年「巴黎協定」（Paris Agreement）承諾全球升溫要控制在2°C以下，並努力維持在1.5°C內，科學家認為這個長期目標有助於避免氣候變遷帶來的最嚴重後果。

2025年12月16日美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）發表北極年度報告（Arctic Report Card）指稱：2024年10月～2025年9月北極氣溫比1991～2020年平均值高出1.6℃，北極125年來最熱，海冰面積創新低，美國國家冰雪資料中心（NSIDC）資深研究科學家麥爾（Walt Meier）稱，這對依賴海冰作為移動、獵食和繁衍平台的北極熊、海豹和海象等來說已構成嚴重且迫切的問題。

2026年1月7日德國聯邦海事暨水文局（The Federal Maritime and Hydrographic Agency，BSH）氣候團隊負責人克魯施克（Tim Kruschke）指出：「2025年北海均溫達11.6℃，是BSH自1969年以來觀測數據的最高值。」根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的說法，海洋暖化速度自1993年以來已經加速超過1倍。同一天1月7日全球僅次於中國之第2大排碳國，美國總統川普以浪費資源及威脅主權理由，宣布退出66個國際組織及1992年所簽署的聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)等協議，專家表示缺乏美國合作，全球抑制溫室氣體的努力將受重挫，美國史丹佛大學環境科學家也是全球碳計畫（Global Carbon Project）主席的傑克森（Rob Jackson）表示，美國的退出恐會阻礙全球控制溫室氣體的努力，因為這會「給其他國家藉口，推遲自身行動和承諾」。

貳、氣候變遷導致海溫升高，亞洲國家接連遭受強烈颱風侵襲，導致災害更加致命

亞洲涵蓋東亞（如中國、日本、韓國）、東南亞（如越南、泰國、印尼、緬甸）、南亞（如印度、巴基斯坦）、西亞/中東（如沙烏地阿拉伯、伊朗）、中亞（如哈薩克）以及部分橫跨歐亞的國家（如俄羅斯、土耳其），總計有約49聯合國成員國及我國。

近年亞洲遭強烈颱風襲擊次數與強度都增加，極端氣候災難更加嚴重，2025年菲律賓面臨嚴峻的颱風侵襲與經濟衝擊損失高達13.6億美元，越南颱風對當地造成的災損約達32億美元。世界氣象組織2023年報告中指出，中國是全球「受氣候災害影響人數最多」的國家之1，且洪水與颱風災損逐年上升；而世界銀行在2024年也指出中國因極端氣候事件導致的經濟損失，約占GDP的1%，到2030年可能上升到2.3%。

左：2014年12月27日～2015年12月24日熱帶性低氣壓以上強度；右：2025年2月11日～2025年12月10日熱帶性低氣壓以上強度移動路徑。(圖/維基百科)

參、2024～2025年侵襲亞洲強烈颱風增多且增強，菲律賓、中國、越南、緬甸及泰國等都面臨嚴峻的颱風侵襲

一、2024年受太平洋聖嬰現象及副熱帶高壓脊增強影響，西北太平洋和南海前4個月未有任何熱帶氣旋形成，颱風季延遲至5月24日開始，是有記錄以來太平洋颱風季節第6遲開始，僅次於2016年。2024年西北太平洋共生成25個颱風，其中凱米(中國稱格美)、山陀兒及康芮等3颱登陸我國並造成嚴重災害；颱風凱米於7月20日14:00在菲律賓東方海面生成後，7月24日在花蓮外海打轉約11小時，導致全台都發生相當嚴重的災情，共造成11人死亡、9艘船舶擱淺或沉沒，農業損失達36億元。這是自2016年超強颱風尼伯特侵台後，8年來第一個以強烈颱風強度登陸我國的熱帶風暴，凱米/格美颱風於7月25日19:50登陸中國福建後移向浙江、江西等地，並影響中國10多個省數日後才消散，各地網民展示颱風造成的慘況，但災難消息都被中共淡化。

2024年第13號颱風貝碧嘉/貝碧佳以強颱等級於9月16日07:30登陸上海浦東臨港新城沿海，1949～2023年共有10個颱風登陸上海，登陸上海時多數僅為強熱帶風暴級，而第11個颱風貝碧嘉則罕見以強颱級登陸上海，為75年來登陸上海最強的颱風。中國氣象局上海颱風研究所副所長湯杰稱；「個頭很小但很壯實，我們將貝碧嘉稱為颱風中的小鋼炮」。貝碧嘉從上海浦東臨港登陸向西橫掃上海全境，成為1949年有記錄以來正面登陸上海的最強颱風，導致黃浦江水位暴漲，上海巨浪、狂風、暴雨，所到之處一片狼藉。貝碧嘉並由昆山進入江蘇， 蘇州大閘蟹養殖戶蘇先生稱，颱風過境陽澄湖，幾乎每家養殖戶都有圍網被吹倒，據稱陽澄湖圍網養殖面積共計約1.6萬畝，大閘蟹跑掉損失慘重。貝碧嘉颱風掃過蘇州、無錫、常州及鎮江後於9月16日22:00進入南京。第14號颱風普拉桑9月15日晚在西北太平洋洋面上生成，並於9月19日夜以強熱帶風暴級登陸浙江沿海。普拉桑緊隨貝碧嘉後再次影響華東地區，上海、浙江、江蘇和安徽等部分地區因而緊接著重複受災。

2024年11月西北太平洋和南海颱風彷彿趕進度般一個接一個生成，包括11月4日生成的銀杏(Yinxing/Marce)、11月9日幾乎同時生成的桔梗(Nika/ Toraji)與萬宜(Man-yi)，以及11月12日生成的天兔(Usagi)，4個颱風同時存在共12小時後，才因銀杏減弱為熱帶性低氣壓而結束。2024年第5個強颱銀杏於11月7日夜2度登陸菲律賓北部的卡加延省，是菲律賓2024年第13次遭遇風暴侵襲，也是不到1個月內的第3次。2024年11月11日第23號颱風桃芝移向海南島，成為繼潭美、銀杏後，20天內第3個影響海南的颱風。

二、2025年西北太平洋共生成27個颱風，其中薇帕(Wipha)颱風及其外圍環流於7月17～20日通過台灣鄰近海域，丹娜絲、楊柳及鳳凰共3颱，曾登陸我國，導致台灣西南部豪雨事件不斷。7月6日23:40丹娜絲颱風中心於嘉義布袋登陸，是1958年有颱風記錄以來第1個登陸嘉義的颱風，導致電桿成排折斷、房舍受損逾3萬多戶，多處太陽能板損毀，造成雲林舊草嶺潭區域再度發生大規模崩塌，阻塞清水溪形成新的草嶺潭堰塞湖，所幸後續已自然消散。

2025年9月18日於菲律賓東方海面生成的颱風樺加沙雖沒登陸台灣，但劇烈豪雨則造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀成重大災難後於9月24日17:00在廣東陽江海陵島登陸，中心最大風16級、暴雨如注。9月21～24日台灣受樺加沙外圍環流風災影響我國廣泛地區，尤以東部及南部災情最慘重，截至9月24日06:00共造成台灣14人死亡及多人失聯。2025年9月26日01:00颱風博羅依( Bualoi)在菲律賓東薩馬省登陸，導致洪水和土石流，13人不幸喪生。

2025年10月3日颱風麥德姆（Matmo）在菲律賓北部地區登陸造成1人死亡，31萬人受影響後，直奔中國南部琼粤沿海地區2次登陸。受麥德姆影響中國、香港和澳門沿海部分地區發生局部淹水事件。越南首都河內在內的許多省市發生大規模洪水，造成3人死亡、4人失蹤。泰國北部和東北部也遭麥德姆間接影響導致強降雨，截至10月6日22人死亡，受災人數達37萬人。

2025年11月4日颱風海鷗 (Kalmaegi/ Tino）登陸菲律賓，截至11月7日官方數據顯示，死亡人數增至188人，135人下落不明，約40萬人被迫撤離、無家可歸。11月12日19:40鳳凰颱風在屏東恆春登陸，成為58年來首個11月登陸台灣的颱風。

全球沸騰引發2025年侵襲亞洲強颱加劇，菲律賓面臨嚴峻的颱風侵襲與經濟衝擊損失高達13.6億美元；2025年5場颱風重創越南中部地區，經濟損失達43億美元(約GDP1～1.5%)。超強颱風樺加沙被稱為「怪獸颱風」風王在廣東登陸，造成中國、香港、台灣和菲律賓共逾300人死傷；中國華南地區則接2連3遭逢風災造成廣泛的破壞和傷亡。

肆、簡述2024年及2025年侵襲亞洲颱風風王摩羯及樺加沙

一、2024年侵襲亞洲最強秋颱摩羯風王，席捲越南、寮國、海南島、菲律賓，並在緬甸造成毀滅性破壞

2024年9月2日傍晚第11號颱風風王「摩羯」在菲律賓奧羅拉省（Aurora）卡西古蘭鎮（Casiguran）登陸，黎薩省（Rizal）災難風險管理處處長柏納多（Relly Bernardo）表示，暴雨導致1,400多人流離失所，3人死於土石流、3人溺斃，另有1人渡河被沖走，導致菲律賓共造成16人喪命。

2024年9月6日「摩羯」分別於16:20及22:20共2次登陸大陸海南文昌與廣東徐聞，為大陸氣象史上最強秋颱，中心最大風17級以上，海邊風力達9級，掀起海浪沖走2噸巨石，是中國有記錄以來最強秋颱，造成至少24人死亡，在海南、廣東及廣西3省造成122.7萬人受災。其中海南災情特別嚴重，造成4人死亡及95人受傷；摩羯在文昌與海口兩地造成的經濟損失，達人民幣600億元（約新台幣2,700億元），文昌至少6台價值人民幣千萬元的風力發電機被攔腰折斷，9月7日凌晨移入北部灣海面後移往中越交界，強度逐漸減弱。

颱風摩羯9月7日從中國海南島襲向越南本土，一路掃過廣寧省（Quang Ninh）、海防市（Hai Phong）及河內市（Ha Noi）等。截至9月12日受災最嚴重的越南全國死亡數攀升至197人；泰國北部遭逢80年來最嚴重洪患，確認有9人喪命。強颱摩羯餘威侵襲緬甸引發洪水、土石流，官方截至9月14日確認113死，不過地方報導認為實際死亡數更高，另外還有64人失蹤。已經處於內亂多年的緬甸復遭摩羯肆虐，人民更加痛苦，超過23.6萬被安置在187個救難營，軍政府9月14日罕見請求國外援助。

摩羯颱風的災害規模與影響，反映出亞洲熱帶風暴強度增強及極端氣候事件頻繁的趨勢。

二、2025年侵襲亞洲颱風風王樺加沙席捲菲律賓、台灣、中國、香港、海南島，外圍環流引發花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成災情慘重

2025年第18個被命名的超級颱風樺加沙 (Ragasa ) 橫掃菲律賓北呂宋，造成至少4人死亡、7人失蹤後，我國氣象署於9月21日08:30發布海上颱風警報，因2024年4月3日花蓮地震與2025年7月21日颱風薇帕外圍環流夾帶的雨勢引發山崩，於馬太鞍溪上游萬榮鄉處形成巨大的堰塞湖，2025年9月23日因樺加沙帶來豪雨溢流，洪水夾雜土石瞬間傾瀉而下，衝擊下游光復鄉及鳳林鎮等地，截至9月25日上午，已導致14人死亡、52人受傷、33人失聯。

樺加沙於9月24日在廣東台山到湛江一帶沿海登陸，創下廣東省46年來最強風速記錄，超強颱風樺加沙在廣東登陸被稱為「怪獸颱風」風王，超越1979年超級颱風荷貝的記錄。颱風樺加沙先後3次在廣東和廣西沿海登陸，造成廣東、廣西、海南、雲南、福建及浙江等6省387.75萬人不同程度受災，在香港有海水湧入酒店大廳，中國倒塌房屋近300間，農作物受災面積達49.5千公頃；直接經濟損失共達158.8億元，惟 中共官方未公佈任何具體傷亡數字，中共媒體反而連日反覆報導台灣的慘重傷亡。

2024年風王颱風「摩羯」(左)與2025年風王颱風樺加沙(右)的路徑圖。(圖/維基百科)

伍、全球沸騰導致侵襲中國強颱的比例明顯增加，上海3天內2個颱風登陸，打破「魔都結界」傳說，內陸地區的民眾也愈加受害

近年來西北太平洋颱風生成位置北推、路徑異常，特別是2024～2025年有多個強颱接連侵襲中國長江口以北地區，打破上海有「魔都結界」之稱（颱風難以登陸）的傳說，反映出全球沸騰影響颱風路徑，造成中國地區受颱風影響的頻率和強度增加。

2024年9月16日颱風貝碧嘉(Bebinca)登陸上海，成為75年來最強颱風，造成強風豪雨嚴重災情；颱風葡萄桑（大陸稱普拉桑）也緊隨其後接近華東，葡萄桑颱風9月19日傍晚至夜間先後登陸浙江和上海沿海，颱風引發瞬間強降雨，上海部分地區在短短6小時降超過300mm的雨量，打破當地測站記錄；2024年9月26日中國人民網指稱，9月16～20日期間，颱風貝碧嘉與普拉桑(Pulasan)分別登陸上海，這是有氣象記錄以來，上海首次在3天內有2個颱風登陸。其中貝碧嘉是自1949年葛樂禮（Gloria）自上海登陸以來，登陸上海的最強颱風，登陸時中心最大風速達14級；普拉桑登陸時中心最大風速9級，受其影響青浦區發生短時龍捲風。

2024年10月31日強烈颱風康芮（Kong-rey中國稱康妮）登陸台東，挾帶罕見巨大暴風圈，造成3人死亡、逾690人受傷後，於11月1日下午在浙江溫嶺附近沿海登陸，尤其上海遭遇1981年以來11月最大降雨，上海淹成如海上，同時引發海水倒灌。據中國國家防災減災救災委員會發布「2024年11月全國自然災害情況」指出，颱風康芮造成浙江、福建、江蘇及上海4省市，共42.5萬人不同程度受災。中國官方統計，11月的災損達人民幣7.6億元（約台幣34.2億元）。

2025年9月接連3個颱風一個接一個襲擊華南，9月19日14:50颱風米娜（台灣譯名米塔）在廣東汕尾至深圳一帶沿海登陸；9月24日超強颱風樺加沙在廣東登陸被稱為「怪獸颱風」風王，在中國、香港、台灣和菲律賓共造成逾300人死傷。而在樺加沙登陸廣東後不到1個星期，9月28日颱風博羅依又侵襲海南，截至2025年9月底，共有8個颱風登陸中國，較過往平均多1.6個，更重要的是，颱風的平均強度、風速與破壞力都明顯增強。

2025年10月5日麥徳姆颱風以強烈颱風級登陸廣東湛江徐聞東部沿海，10月6日以強熱帶風暴在廣西防城港沿海再次登陸，造成廣東、廣西、海南及雲南等4省，倒塌房屋100餘間，農作物受災面積115.1千公頃；直接經濟損失150.2億元。

全球沸騰導致侵襲中國強颱風的比例明顯增加，同時內陸地區的民眾也愈加受害，受影響的已不單只是沿海省份，甚至包括浙江、江蘇、安徽、貴州、湖南、江西及重慶等內陸地區也都遭受颱風暴雨嚴重影響。2026年1月16日中國國家防災减災救災委員會對2025年全國自然災害分析顯示，各種自然災害造成全國6,703.37萬人次不同程度受災，死亡失踪763人；倒塌房屋5.70萬間；農作物受災面積6,069.4千公頃；直接經濟損失2,416.17億元。

陸、近年越南氣候異常加劇，中部成為亞洲雨季的最新重災區，颱風侵襲次數顯著增加，造成昂貴又致命的氣候相關災害

2024年9月7日越南國家水文氣象預報中心表示，亞洲2024年最強颱風摩羯以超過149km/hr的風速，由越南的海防（Haiphong）與廣寧省（Quang Ninh）登陸，造成越南北部遭遇百年來最嚴重風災，17級陣風吹垮城市、河水暴漲災情不斷，土石幾乎沖垮老街省（Lao Cai）房屋，舉目一片瘡痍；而越南第3大城與北部第2大工業城台商重要據點海防，亦損失慘重，至少80%的工廠受創。

摩羯颱風從越南登陸後，越南北部最大的紅河，水位達20年最高記錄，颱風摩羯及隨後的降雨造成越南共226人死亡、104人失蹤。越南農業與農村發展部統計，截至2024年9月14日08:00，超強颱風摩羯已在越南造成262人死亡、83人失蹤。

2025年11月越南中部古城順化遭遇洪水襲擊。（圖/越南政府新聞）

2025年10月3日越南農業與環境部稱，侵襲越南第13個颱風博羅依在越南造成51人死亡、14人失蹤。2025年11月4日颱風海鷗(Kalmaegi)橫掃菲律賓，導致至少188人死亡、135人失蹤後，於11月6日在越南得樂省（Dak Lak）和嘉萊省（Gia Lai）登陸，最大持續風速達118～149km/hr。海鷗侵襲之際，越南中部尚未自長達1周餘的洪災中恢復，當時的創記錄豪雨造成至少47人罹難，並淹沒擁有數百年歷史的古蹟。

2025年11月26日前越南已遭遇14次颱風侵襲，而過去幾10年平均每年僅有5個颱風，侵襲越南颱風明顯增加。越南政府官員11月26日通報稱，過去一周內，該國已有超90人因洪水和山體滑坡喪生，另有約十幾人失蹤，過去幾天的強降雨實非由氣旋引發，11月25日晚間發展為西北太平洋第27號成為襲擊越南第15場強風暴天琴(Trami /Koto)，襲擊中部海岸。

越南以其多樣化的美景吸引遊客，惟在全球沸騰時代，基礎防災設施已顯嚴重不足、救災資源也顯極度匱乏，讓越南近年面臨強颱的嚴重考驗，過去頻繁的戰亂與磨難，加之積極進取的文化氛圍，造就了越南民眾極強的韌性。越南國家統計局數據顯示，2025年1～10月，自然災害已造成該國近300人遇難或失蹤，2025年颱風對當地造成的災損達32億美元（約新台幣1千億元），除了歸咎於氣候變遷加劇、自然環境改變之外，專家認為政府在氣候調適政策上的努力不足也是一大原因。

結語

全球沸騰導致侵襲亞洲強颱的比例明顯增加，過去中國只有沿海受災的情況也已經改變，內陸地區的民眾也愈加受害。風王摩羯與樺加沙的災害規模與影響，反映出全球進入沸騰時代，地球反撲的傷害規模已愈大，造成熱帶風暴強度增強及極端氣候事件頻繁趨勢更加明顯。

作者張泉湧/文化大學氣象學士、碩士，日本東京大學理學博士，歷任飛航服務總台主任氣象員、民航局組長及國立台北教育大學、國立師範大學、私立文化大學及實踐大學等多所大學兼任副教授，著有《圖解大氣科學》第四版、《全球沸騰危機與轉機》專欄、《圖解全球暖化之危機與轉機》及《全球氣候變遷─危機與轉機》等書