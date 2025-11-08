〈全球沸騰陷危機〉全球沸騰時代來臨、海洋持續升溫，造成近海地區熱帶風暴快速增強，人類已邁入熱帶風暴發展更快、更猛、破壞力更強時代
壹、海洋持續升溫導致吸熱角色正面臨崩潰邊緣，俄羅斯、英國及北美等高緯度國家和地區近年都成為極端熱浪的重災區
2023年全球海洋均溫從4月起就一直高於同期，4月31日達到20.96℃，打破2016年的記錄，專家指出地球上逾90%氣候變遷造成的多餘熱能，皆反映在海洋表面或深層海水，對人類恐包括：颶風、颱風及熱帶氣旋等加劇、海面上升及仰賴海洋資源的產業等受嚴重衝擊。美國國家海洋暨大氣總署首席科學家薩拉卡普尼克(Sarah Kapnick)博士指出，全球有高達44%的海洋區域正面臨「海洋熱浪」(即區內海溫＞90%歷年同期的觀測值)威脅，為繼1991年的最高比率。NOAA指出受海洋熱浪影響，原可攜走大量熱能的高空噴流(Jet Stream)，因全球暖化導致噴流增加彎曲度而減速造成氣流失衡，原應流動的高溫因而滯留不動，導致俄羅斯、英國及北美等高緯度國家和地區近年都成為極端熱浪的重災區。
2025年6月28日歐洲哥白尼氣候變遷服務中心(C3S)及美國國家環境資訊中心（NCEI）監測報告指出，2025年5月全球平均氣溫較1991～2020年平均值上升0.53°C，與工業革命前基準期（1850～1900年）相比更高出1.40°C。2025年5月C3S數據顯示，全球海洋表面均溫達20.93°C，連續第14個月創同月新高。全球海洋正經歷大規模「海洋熱浪」現象，以90%門檻值作為標準，北太平洋從熱帶至中高緯度的廣大海域都出現海洋熱浪，部分區域甚至達到99%的極端標準。美國NCEI指出，有記錄以來10個最熱的5月全部出現在2014年之後，顯示近年全球暖化趨勢持續加劇。
沙烏地阿拉伯阿布杜拉國王科技大學(King Abdullah University of Science and Technology，KAUST)海洋氣候學家圖瓦爾(Carlos M. Duarte)曾指出，海洋是吸收地球90%以上多餘熱能及25～30%二氧化碳的無聲英雄，並表示:「如果沒有海洋的緩衝作用，地球大氣的溫度將變得無法忍受。」但他也表示海洋這樣的「吸熱」角色正面臨崩潰邊緣。圖瓦爾教授因其對海洋生態學的突破貢獻，以及對藍碳生態系統作為自然氣候解決方案的開創性研究，榮獲享譽國際的日本「Japan Prize」，2025年4月16日出席在東京由日本德仁天皇主持的正式頒獎典禮；圖瓦爾教授除了研究工作外，另擔任G20 CORDAP(Coral Research & Development Accelerator Platform)平台的執行董事，旨在加快全球珊瑚礁恢復方面的創新。
貳、全球沸騰導致海洋降雨及淡水流入量增加，海洋上層因此被淡化而抑制下層冷水上湧，造成海面持續高溫加劇熱帶風暴
2023年8月國際期刊「自然」(Nature)一篇「近期全球近海地區熱帶氣旋快速增強事件增加」研究指出，過去40年間靠近海岸400km範圍內快速增強的風暴已明顯增加，研究指出，暖海水為颶風提供源源不絕的能量，使其在短時間內迅速增強，在全球沸騰氣候情況下，熱帶氣旋快速增強(Rapid Intensification)現象將日益頻繁。2023年9月克里斯巴拉紐克(Chris Baranuk)發表在「國家地理雜誌」(National Geographic)，指近年颶風升級的速度比以往任何時候都快。2023年9 月 7 日颶風Lee (Hurricane Lee)是有記錄以來第3快的快速增強案例，颶風風速在24小時內從1類提升為5類風暴。
氣候變遷導致淡水流入或暴雨增加造成海水上層淡化，因而抑制下層冷水向上湧升，讓海面持續高溫，熱帶風暴乃不斷增強。如：2024年6月28日貝里爾（Beryl）在維德角群島西部低壓區發展，進入加勒比海時迅速加強，是自1851年有記錄以來在大西洋風季中最早達到颶風四級以及五級的風暴，成為大西洋風季中有史以來最強的6月颶風，也是有史以來首個於6月在大西洋形成且達到5級的風暴，7月1日颶風「貝里爾」重創加勒比海多國，造成至少7人死亡，其中格林納達（Grenada）2個島嶼首當其衝，當地政府形容島上幾乎所有建築物被毀。
2024年9月26～28日「海倫」(Helene)，1天內從1級升至4級，美國東南部地區遭受颶風衝擊，北卡羅來納州、南卡羅來納州、喬治亞州、佛羅里達州、田納西州以及維吉尼亞州等6個州大部分地區受災嚴重，導致逾232人死亡，數萬人受災及約2,500億美元經濟損失。2024年10月8日颶風米爾頓（Milton）在佛羅裡達州海岸線猛衝2天內暴衝成5級，造成百年一遇的破壞，是佛羅里達州中西部有史以來最具破壞性的颶風之一。2025年梅麗莎(Melissa)於10月25日快速增強為5級颶風，以近300km/hr風速登陸，讓牙買加遭遇174年來最強風暴，梅麗莎並成為2025年全球最強、史上第3強颶風。
全球沸騰時代不可避免的是，海洋環境相當適合讓熱帶風暴變強，這種爆炸性增長在某些地區變得越來越普遍，科學家憂心隨著全球海洋持續升溫，人類將邁入熱帶風暴更猛、時間更短、破壞更深的時代。舉最近數例說明如下：
一、 颶風：
1. 颶風米爾頓」(Milton)：2024年10月5日「米爾頓」，在短短48小時內，迅速從熱帶低氣壓升到最高等級的5級颶風，是2005年颶風莉塔（Rita）以來最強的墨西哥灣颶風。佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）稱這是「怪物」風暴，「米爾頓」生成後在36小時內迅速增強為5級颶風，颳起＞17級強風相當驚人，官方設置10幾個避難所，影響居民達720萬人，超過8萬人前往避難所。2024年10月9日國家天氣服務中心（NWS）共發佈126個龍捲風警報，單日百萬人收到撤離令，創佛州最高記錄，10月9日晚上登陸佛州坦帕(Tampa)以南的午休礁(Siesta Key)；颶風也帶來「千年一遇」的驚人豪雨與洪災，截至10月13日共造成至少23人死亡。
2024年10月9日颶風米爾頓登陸佛州坦帕以南的午休礁，左：美國職業棒球大聯盟的坦帕灣光芒主場Tropicana Field場館，更近半個屋頂被吹飛。(圖/網路影片翻拍)；右：颶風米爾頓帶來嚴重淹水災情，佛州魚類暨野生動物保護委員會(FWC)加入淹水區搶救行列。(圖/FWC)
2. 颶風「梅麗莎」(Melissa)：颶風梅麗莎在2025年10月21日增強為熱帶風暴，在溫度較平均高約1.4°C暖海面上緩慢移動快速增強，25日在短短48小時內從普通熱帶風暴，閃電升級為5級颶風，成為2025年風王。根據美國聯合颱風警報中心（JTWC）數據顯示，其中心氣壓低至892hpa，風速達296km/hr，超越強颱樺加沙，2025年10月28日登陸牙買加時風速＞145km/hr，成為自1851年有記錄以來最強風暴，重創加勒比海，海地、牙買加災情慘重。2025年11月2日中央社報導稱，整個加勒比地區的死亡人數已逾50人，牙買加是此次風暴最嚴重的受災國。根據統計，梅麗莎侵襲牙買加後造成基礎設施重創，初估經濟損失高達220億美元。2025年11月2日根據《紐約時報》報導，氣象學家們一致認為，梅麗莎颶風之所以演變成史上最嚴重的颶風之一，是因為超高的風速與氣壓。梅麗莎颶風不只是牙買加遇過風速最強的颶風，其氣壓更創下大西洋颶風史上前3名。
2025年10月颶風「梅麗莎」在短短48小時內從普通熱帶風暴，暴升為5級颶風，10月28日登陸牙買加時風速＞145km/hr，成為自1851年有記錄以來最強風暴，造成逾30人死亡，且威脅整個加勒比海區。(圖/美國颶風中心及威斯康辛大學密爾瓦基分校)
二、 颱風：2024年西北太平洋共生成25個颱風，其中凱米、山陀兒及康芮等3個曾登陸台灣，2024年11月並出現「四颱共舞」。
1. 颱風摩羯(Typhoon Yagi)：2024年9月5日23:00，中心最大風力約223km/hr，中心氣壓915hPa，2024年9月6日颱風摩羯增強為超強颱風級(17級)，成為第3個在南海達到薩菲爾辛普森颶風風力最高等級5級的熱帶氣旋及越南有記錄以來登陸時氣壓最低及最強的熱帶氣旋。颱風“摩羯”環流龐大，強度猛烈，超強颱風維持時間長，對菲律賓、中國、越南等多國均造成嚴重災害。至2024年9月7日，摩羯已造成菲律賓20人死亡；造成中國海南省4死95傷，直接經濟損失至少590.24億元；根據越南農業和農村發展部更正的統計數據，截至9月16日晚，颱風摩羯已在越南造成291人死亡、38人失蹤。
左：2024年9月摩羯颱風重創越南，9月16日農業和農村發展部統計數據，颱風摩羯已在越南造成291人死亡、38人失蹤。右：摩羯颱風重創緬甸74死，2024年9月14日軍政府罕見求援。(圖/翻攝網路影片)
2. 強颱樺加沙(Typhoon Ragasa)：2025年9月20日08:00形成颱風，20:00升格為強颱。9月22日強颱樺加沙以巔峰之姿通過呂宋島北部；9月22日11:00，暴風圈接觸到恆春陸地，中央氣象署持續發布海上及陸上颱風警報。
2025年9月23日受颱風樺加沙環流影響，造成花蓮毫雨，馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，沖斷馬太鞍溪橋及北岸鳳林鄉農田被砂石淹沒情景。截至9月25日上午花蓮縣政府統計，災難已導致14人死亡、52人受傷、33人失聯。樺加沙席捲菲律賓、台灣和香港，造成18人死亡，數十人受傷，菲律賓受災人數超過69.2萬。全球最強颱風之一的樺加沙正掠過菲律賓北部，朝向中國南方海域推進，颱風巨大威力不僅引起多國地面防災機構的關注，也引起在國際太空站ISS（International Space Station）執勤的日本太空人油井龜美也，9月22日透過社交平台分享從太空俯瞰樺加沙的壯觀畫面，巨大颱風眼與密實環流宛如銀白漩渦，引來全球網民的熱議與讚嘆。
左：2025年颱風樺加沙的路徑圖。(圖/維基百科)；右：油井龜美在社交平台X上發布照片寫道：「國際太空站剛好飛越樺加沙上空，將最新畫面傳給大家。我真的很擔心地面上大家的情況。」從照片可見，巨大的颱風眼與密實環流宛如銀白漩渦，厚重的雲牆宛如一頭巨獸，遙遠俯瞰更顯震撼。(圖/國際太空站)
參、近年颱風生成位置東移，在暖海水域發展易成強颱，造成東南亞多數國嚴重災難
2024年截至11月18日熱帶太平洋第24號颱風「萬宜」在菲律賓近海生成，2024年11月太平洋同時出現4個颱風，主要受全球暖化的長期效應，近年熱帶西太平洋的海溫升高、北太平洋高壓則減弱並向東退縮，同時台灣及其西側低壓系統增強，導致颱風生成位置東移，在暖海水域停留時間較長、強度也增強，形成有利於颱風生成與後續侵台、近台的環境；同時因為颱風生成區域東移距台灣更遠，使颱風在移行過程中強度得以增強、更具破壞力。台灣颱風災害的規模主要取決於風雨強度與持續時間，2024年台灣颱風不只多，且發展速度很快，不到兩天就增強成強烈颱風，夾帶驚人風速與雨量破壞陸地。
最近科學研究發現，溫暖海水不斷餵養颱風，氣候變遷因素使颱風降雨量平均增加8%～11%，風速也更強。颱風是風和雨的巨大熱力發動機，以溫暖海水和潮濕的空氣為食。由於溫暖空氣能容納更多水蒸氣，導致降雨率更高，降雨引發洪水已成為颱風第2大殺手，「環境研究：氣候」期刊研究指出，2019～2023年氣候變遷使大西洋颶風最大持續風速增加31公里，2024年11場大西洋颶風最大風速提高14～45公里，一切都歸因於因海洋暖化所致。
1987年麻省理工學院颶風科學家Kerry Emanuel提出理論認為，熱帶海洋溫度每升高1°C，熱帶風暴風速增加約5%。2024年每個熱帶風暴都比百年前更強，世界天氣歸因估計，2024年10月5日「米爾頓」重創美國東南方，風力因暖化增加約10%，風速增強10%、損失增100%。雖然氣候變遷導致熱帶風暴風力增加10%聽起來並沒有很多，但風暴損失會隨著風速呈指數增加。根據美國NOAA數據顯示，風速增加10%損失約即加倍，不只風會造成損害，還有風暴潮、內陸洪水和龍捲風。研究確定2024年9月26～28日「海倫」(Helene)颶風經濟損失有44%，2024年10月8日颶風米爾頓經濟損失有45%，可歸因於氣候變遷，且分析可能低估熱帶風暴真實成本，因未考慮長期經濟影響，如生產力損失和人們健康惡化。科學家還發現，通常熱帶風暴碰觸陸地就會減弱，因失去溫暖海水的能量，但2020年科學家發現，登陸美國的颶風，登陸後很長時間仍保持強度，代表更遠內陸地區，也會經歷比幾十年來更嚴重的影響。
結語
科學家憂心全球沸騰時代下，氣候環境更適合讓熱帶風暴變強，人類將邁入熱帶風暴增強時間更短、威力更猛及破壞更深的時代。2025年9月23日台灣花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖受強颱樺加沙外圍強風豪雨發生溢流，導致馬太鞍溪橋斷並衝擊下游光復鄉與鳳林鎮等地被泥流淹沒，聯合國秘書長同日在氣候峰會聯合國大會開幕式上向各國領導人發出最嚴厲的警告：「全球沸騰時代來了！人類已經打開地獄之門。」地球不斷增溫，不僅威脅生態恐更將斷絕人類未來的生存。
作者張泉湧/文化大學氣象學士、碩士，日本東京大學理學博士，歷任飛航服務總台主任氣象員、民航局組長及國立台北教育大學、國立師範大學、私立文化大學及實踐大學等多所大學兼任副教授，著有《圖解大氣科學》第四版、《全球沸騰危機與轉機》專欄、《圖解全球暖化之危機與轉機》及《全球氣候變遷─危機與轉機》等書
