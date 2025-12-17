〈全球沸騰陷危機〉全球沸騰時代南海熱帶風暴頻率增加與增強，且闖入赤道禁區導致東南亞地區氣候災難更加致命
壹、氣候變遷導致海溫升高，供給風暴更多能量與水氣，導致災害更加致命
2025年2月6日哥白尼氣候變遷服務（Copernicus Climate Change service，C3S）數據顯示，2025年1月地表氣溫為13.23℃是有史以來最熱的1月，也是全球有記錄以來第3熱的月份，比工業革命前均溫高1.75℃。2025年12月9日C3S數據再次證實，全球均溫正朝2015年《巴黎氣候協定》認為超越工業革命前安全關鍵門檻之1.5℃方向前進，2025年1～11月的全球平均氣溫已比工業革命前高1.48℃，2025年將與2023年並列成為有記錄以來第2熱的年份，僅次於2024年。C3S氣候策略負責人伯吉斯（Samantha Burgess）表示，2023～2025年3年平均氣溫將首次超過工業革命前平均1.5℃，顯示全球沸騰與極端氣候正在加速。
2025年10月3日香港天文台數據顯示，西北太平洋及南海已有至少27個熱帶氣旋生成，打破記錄。印度熱帶氣象研究所氣候科學家羅克西馬修科爾(Roxy Mathew Koll)表示，如今即便只是中等強度的氣旋，也可能帶來豪雨並引發大範圍洪澇災害。2025年11月底亞洲接連遭受強烈氣旋與洪災襲擊，包括印尼、越南、泰國及斯里蘭卡等地，都傳出嚴重災情，奪走逾1,000條人命。最新研究顯示，這並非單純的天災，而是氣候變遷導致海溫升高，提供風暴更多能量與水氣，導致災害更加致命。
貳、2025年11月底接連3個熱帶風暴侵襲東南亞，導致強降雨引發大範圍洪澇災害，逾千餘人喪命
2025年11月26～30日短期間內，接連3個熱帶風暴侵襲東南亞，首先於11月26日天琴颱風(Typhoon Koto)侵襲菲律賓並與之後11月28日生成之熱帶氣旋迪特瓦（Ditwah）相互作用，11月28日凌晨迪特瓦氣旋登陸馬來西亞半島中部後襲擊斯里蘭卡，造成驚人雨勢與災難；11月27日史上在低緯度麻六甲海峽（Malacca Strait）生成第1個熱帶風暴森亞爾（Senyar），登陸印尼後侵襲馬來西亞。過去熱帶系統多從南海跨往北印度洋，森亞爾則反向移動極為罕見。森亞爾重創斯里蘭卡、印尼、馬來西亞與泰國。
2025年12月11日法新社報導11月底森亞爾與迪特瓦2個熱帶風暴為斯里蘭卡及印尼2國帶來驚人雨量，引發洪水與山崩，分別造成逾600人、近1,000人死亡。倫敦帝國學院（Imperial College London）研究員撒迦利亞（Mariam Zachariah）參與國際科學家團隊對這2個熱帶風暴進行快速分析後指出，海洋異常升溫是本次災害惡化的關鍵因素之一，在降雨最劇烈的5天期間，北印度洋海表溫度比1991～2020年平均值高0.2°C，為風暴帶來更多的能量。科學家表示氣候變遷造成海溫升高增強降雨，以及諸如反聖嬰現象和印度洋偶極（Indian Ocean Dipole）等天氣型態，加以印尼與斯里蘭卡獨特的地理環境等諸多因素結合，造成此次奪走數以千百計人命的洪災。
科學家指出，這項研究無法將氣候變遷精確的影響情況量化，因為數值天氣模型並沒有完全反映若干季節和區域性。不過，科學家們發現近幾十年來，氣候變遷已經造成印尼及斯里蘭卡2地海溫更高、豪雨更為劇烈。撒迦利亞表示：「觀測到極端降雨事件增加，氣候變遷至少是一個因素。」她指出，由於全球氣溫上升，馬來西亞與印尼之間的麻六甲海峽地區的極端暴雨「估計增加9%～50%」。撒迦利亞表示，「在斯里蘭卡，這種趨勢更為明顯。由於我們早已經歷的暖化現象，降雨情況現在更強烈約28%～160%」。
2025年11月26日衛星雲圖(右可見光、左紅外線)，雲圖內由右到左分別是天琴颱風、熱帶氣旋森亞爾以及熱帶擾動96B(發展為迪特瓦氣旋)。
2025年11月底接連3個熱帶風暴侵襲印尼、斯里蘭卡、泰國和馬來西亞等地區，造成逾千人死亡，氣象學家警告東南亞是受氣候變遷影響最嚴重地區之一。(圖/翻攝半島電視台新聞)
參、熱帶氣旋森亞爾突破赤道禁區，成史上第1個在低緯度麻六甲海峽生成，重創泰國南部、馬來西亞及印尼蘇門答臘
熱帶氣旋發展一向借助「地轉偏向力」作為啟動旋轉，而赤道附近科氏力幾乎等於0，因此赤道附近風流多呈直線、缺乏渦旋擾動，難能開始自轉生成、更難維持氣旋結構，並不利於熱帶氣旋的孕育與發展，因此觀測史上低緯度熱帶風暴案例極為旱見僅有2例，即1. 2001年12月26日熱帶氣旋畫眉(Vamei)於南海1.4°～1.5°N海域發展，是有記錄以來，第2靠近赤道生成的熱帶氣旋。因其罕見近赤道生成而聞名，曾登陸馬來西亞；2. 2004年11月28日強烈氣旋風暴阿耆尼(Severe Cyclonic Storm Agni)在北印度洋生成，因其生成位置在0.7°N，最靠近赤道而聞名，並挑戰熱帶氣旋生成理論。
2025年11月27日在北緯4～5°的麻六甲海峽生成史上第1個熱帶風暴森亞爾/森雅（Senyar），麻六甲海峽位於印尼與馬來西亞之間，連通印度洋與太平洋，靠近赤道海域狹窄且淺，並不易形成熱帶風暴，顯然森亞爾並非借助科氏力作用，可能透過東北季風與跨赤道西風輻合作用發展生成，成為該海域有記錄以來第1個熱帶風暴，為印尼、馬來西亞、泰國等東南亞國家，以及南亞的斯里蘭卡帶來致災性豪雨，截至2025年12月2日影響4個國家累計的死亡人數已逾1300人。印尼亞齊省和北蘇門答臘省引發嚴重災情，不少村莊都被泡在水裡好幾天，醫療物資通通泡湯，甚至爆發傳染病，一位印尼護士感傷說：「我是名護士但什麼都不能做很沮喪，我只能給大家僅有的藥物，這真是場超大災難，所有東西都被摧毀了。」
左：2025 年11月26日上午8時左右的向日葵8號紅外線衛星圖，森亞爾在麻六甲海峽增強為氣旋。(圖/森亞爾路徑)；右；森亞爾形成氣象條件示意圖。(圖/香港天文台)
肆、熱帶氣旋迪特瓦造成斯里蘭卡南亞海嘯以來最嚴重的自然災害
2025年11月27日12:00(UTC)熱帶氣旋迪特瓦（Cyclone Ditwah）在斯里蘭卡中東部沿海登陸，造成20年來最嚴重的水患，斯里蘭卡國家災害管理中心（Disaster Management Centre，DMC）指出，受氣旋迪特瓦帶來連日豪雨影響，全國至少200條道路損毀、超過10座橋樑遭沖斷，截至12月1日已超過350人死亡，數百人下落不明，超過15,000戶房屋被摧毀。
2025年12月1日斯里蘭卡總統迪薩納亞克（Anura Kumara Dissanayake）表示，這是該國自2004年南亞海嘯以來最嚴重的自然災害，風災影響遍及全國，造成損害比2004年海嘯還大，儘管當年海嘯奪走逾31,000條性命，但破壞僅限於沿海地區。全國最大鄉村發展組織「薩爾烏達耶勞務捐贈運動」（Sarvodaya Shramadana Movement）指出，斯里蘭卡全國25區都受到迪特瓦影響，引發洪水與山崩，造成逾600人死亡，經濟損失估計達70億美元。迪薩納亞克總統就任僅僅1年多，還無法減緩嚴重的通膨、貧窮與醫療人力出走問題，這次風災重創更是雪上加霜，挑戰人民對迪薩納亞克新政府的期待與耐性。
伍、熱帶氣旋森亞爾與熱帶風暴天琴幾乎同時襲擊印尼，除了氣候變遷因素之外，外界現在把責任指向人禍，多年來這個地區森林被過度砍伐
2025年11月底印尼接連受到2個熱帶氣旋衝擊，11月27日森亞爾侵襲蘇門答臘島，引發洪水與山崩。印尼座落於赤道附近，地球自轉產生的偏向力科氏力幾乎為零，理論上難以形成風暴。但印尼氣象專家指出，像森亞爾一般誕生於低緯度赤道地區的熱帶氣旋，過去5年來發生頻率變多，突顯出氣候變遷正在改變全球災害形成的規律。除了罕見森亞爾氣旋之外，印尼又幾乎同時遭受從東邊菲律賓過來的天琴颱風相互作用，造成降雨變得更加凶猛。隨著全球暖化甚至全球沸騰，海洋積蓄的能量大增，使熱帶風暴更加劇烈，也導致氣旋出現在罕見的地方與慘重災情。侵襲印尼熱帶氣旋之1的森亞爾，是麻六甲海峽有記錄以來第1個熱帶氣旋風暴，受創最嚴重的是西蘇門答臘島，數千人受困，部分受困災民還需靠直升機從泥水中救出。
2025年12月6日印尼派出直升機，到亞齊省空投物資，但當地9天都沒水，印尼災民：「我們之前吃的米泡過泥巴水，我們也用泥水來洗米煮飯，我們之前吃的飯還酸酸的。」災情同樣也很慘的北蘇門答臘省，還有地區水還沒退去，所以只能先用泥水洗米，要喝水也只能到泥潭裡打水，當地政府救災能力受到質疑，環保團體也痛批政府放任濫墾濫伐，致土石流摧毀居民的家園。印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）局長德威科里塔（Dwikorita Karnawati）指出，「過去十年熱帶氣旋變得更為頻繁，通常發生於11月到隔年3、4月間。」他認為熱帶氣旋的頻率增加，與氣候變遷有關。專家表示反聖嬰現象讓降雨更極端，強風將太平洋較暖海水推送至東亞，創造熱帶風暴生成條件。源於菲律賓外海的颱風天琴，與罕見形成於麻六甲海峽的熱帶風暴森亞爾，都助長了印尼的雨勢。
2025年11月底洪災印尼是傷亡人數最嚴重的國家，死亡人數逾800人，斯里蘭卡也有逾500人死亡，除氣候變遷因素外，外界也把責任指向人禍，多年來這個地區森林被砍伐無度，造成土地已毫無含水與保水能力。環保組織估計光2024年，就有超過24萬公頃的原始森林被消失，使蘇門答臘的小河流域處於暴露狀態。
陸、泰國宋卡府最大城合艾創300年來最高單日降雨記錄，氣候變遷影響加劇，促使泰國政府推動《氣候變遷法》，優先推動氣候調適
2025年11月22日以來的極端降雨，加上氣旋森亞爾催化下，造成泰國多地洪災與土石流，受創最嚴重的是宋卡府（Songkhla），當地最大城市合艾（Hat Yai）11月28日累積雨量達335mm，創當地300年來最高單日降雨記錄。泰國氣候變遷和環境署（DCCE）局長皮倫（Phirun Saiyasitpanich）表示，這凸顯氣候變遷影響加劇，促使政府優先推動氣候調適。曼谷郵報（Bangkok Post）報導稱，居民對政府低估洪災嚴重程度的憤怒情緒持續高漲，許多網友在社群媒體上宣洩不滿。11月29日泰國DCCE局長引述德國看守協會統計指出，泰國的「氣候風險指數」（CRI）排名全球第17名，相較於前幾年明顯惡化，促使DCCE全面推動國家調適計畫，同時推動《氣候變遷法》，強化長期韌性。
柒、距前次熱帶風暴襲擊馬來西亞已有24年，森亞爾是首個在麻六甲海峽形成的熱帶風暴，釀10年來馬來西亞最嚴重水患
馬來西亞過去被認為是「沒有地震和颱風」的國家，上一次發生於2001年12月26日熱帶風暴畫眉(Vamei)襲擊馬來西亞以來，已有24年了。森亞爾於2025年11月28日登陸馬來半島中部後，減弱為熱帶性低氣壓，但已創下歷史。馬來西亞氣象局局長穆罕默德希山（Mohd Hisham Mohd Anip）表示，森亞爾是首個在麻六甲海峽形成的熱帶風暴。截至11月29日晚間8時，已有4人死亡、國內7州共8萬多人被迫撤離家園，大馬東北部接壤泰國的吉蘭丹州（Kelantan），以及相鄰的丁加奴州（Terengganu）受創最重。過去數十年來，馬來西亞經歷許多重大洪災，近年發現在吉隆坡、檳城與古晉等快速城市化的地區，洪水發生頻率有增加趨勢。2025年11月30日大馬國家災難管理機構指出，全國共有26,767人被迫撤離。馬來西亞副首相兼國家災難應變委員會（National Disaster Management Committee）主席阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）表示，這波降雨恐引發大馬10年來最嚴重水患。
捌、熱帶氣旋迪特瓦侵襲斯里蘭卡造成嚴重災情，影響範圍超過2004年海嘯
2025年11月24日斯里蘭卡即開始受氣旋迪特瓦（Cyclone Ditwah）外圍影響，11月28日氣旋迪特瓦登陸斯里蘭卡，引發豪雨和洪患，斯里蘭卡國家災害管理中心（Disaster Management Centre，DMC）表示，受氣旋迪特瓦帶來連日豪雨影響，全國已有193人罹難，另有228人失蹤。
2025年11月29日斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）宣布全國進入緊急狀態以因應氣旋後續災情，據報導迪特瓦氣旋已摧毀斯里蘭卡逾2萬戶民宅，有83萬3,000人因洪災流離失所，官方通報死亡人數至少355人，數百人失聯。斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura KumaraDissanayake）表示，這是該國「歷史上規模最大、挑戰最嚴峻的自然災害」，影響範圍超過2004年海嘯。2025年12月3日根據斯里蘭卡DMC當局報告的資料顯示，已有474人死亡、366人失蹤，受災人口超過150萬人。
2025年11月28日氣旋迪特瓦登陸斯里蘭卡，引發洪患與山崩，逾100萬人受災，1.5萬多戶房屋被毀，上圖為科倫坡甘帕哈災區景象。（圖/聯合國官網）
結語
2025年11月底一場致命風暴重創斯里蘭卡、印尼、泰國與馬來西亞等國，科學家指出，海溫異常升高是本次災害惡化的關鍵因素之1。馬來西亞過去被認為是「沒有地震和颱風」的國家，上一次發生熱帶風暴襲擊馬來西亞，是24年前的熱帶風暴畫眉。森亞爾是第1個在低緯區麻六甲海峽形成並侵襲馬來西亞的熱帶風暴。這裡靠近赤道，海域狹窄且淺，不易形成熱帶風暴。印尼亦座落於赤道附近，地轉偏向力幾乎為零，理論上難以形成風暴。但印尼氣象專家指出，像森亞爾一般誕生於赤道低緯度地區的熱帶氣旋，過去5年來變多，突顯全球沸騰與氣候變遷正在改變災害形成的規律與強度。
作者張泉湧/文化大學氣象學士、碩士，日本東京大學理學博士，歷任飛航服務總台主任氣象員、民航局組長及國立台北教育大學、國立師範大學、私立文化大學及實踐大學等多所大學兼任副教授，著有《圖解大氣科學》第四版、《全球沸騰危機與轉機》專欄、《圖解全球暖化之危機與轉機》及《全球氣候變遷─危機與轉機》等書
其他人也在看
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 11 小時前 ・ 36
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 76
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 7
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了信傳媒 ・ 3 小時前 ・ 97
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 8
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 224
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 13
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 21 小時前 ・ 33
億元教授斷言台股衝3萬3！揭鴻海「這價位」快逃命 曝台積電eps新真相
台股近期多空交戰，投資人都在問：明年還能衝多高？三立財經台主持人李昕芸特別專訪「億元教授」鄭廳宜，他大膽預測，台股明（2026）年有機會挑戰33000點大關！這並非隨口喊價，鄭教授直接現場拆解台積電（2330）的點數貢獻，精準推算引發市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 6
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 134
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 185
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 38
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 516
還記得《海豚灣戀人》壞女人沈曼青嗎？ 徐潔兒合照高欣欣「看不出47歲了」
女星高欣欣於17日在臉書發文，驚喜分享與久違回台的好友徐潔兒相約聚會。照片中的徐潔兒身穿米白色上衣，搭配棕色系圍巾並頭戴咖啡色老帽，對著鏡頭展現迷人笑容，散發出的清新氣質彷彿少女，完全看不出今年已47歲。徐潔兒早年憑藉偶像劇《海豚灣戀人》中的反派大明星「沈曼青」走紅，雖然近年事業重心多在大陸，但此次返台露面，凍齡的樣貌與絕佳狀態立刻勾起許多觀眾的青春回憶。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 4
看準職業市場缺口大膽南漂創業 七年級生花9年卡位苗栗1字頭房價｜好宅報報
新北市出生長大的 C先生，大學南漂到台中念書、實習，因看準二線城市的產業需求爆發力，意外在苗栗落地生根。 C先生先穩定事務所，花9年觀察生活圈、房價漲幅與市場需求，最後選擇買下距離工作地點步行僅3分鐘的自住宅。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 18
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 148
冬雨襲全台！雨連下好幾天 下波強冷空氣「這時」報到
今（17）日東北季風稍增強，此外，週五、週六全台灣都將迎來一波冬雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，冬雨過後，週日又將迎來新一波東北季風，天氣狀況以「濕涼」為主，根據目前的中長期預報來看，下次有較強的冷空氣，應該會落在近年底。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 7