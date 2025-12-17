〈全球沸騰陷危機〉全球沸騰時代南海熱帶風暴頻率增加與增強，且闖入赤道禁區導致東南亞地區氣候災難更加致命

壹、氣候變遷導致海溫升高，供給風暴更多能量與水氣，導致災害更加致命

2025年2月6日哥白尼氣候變遷服務（Copernicus Climate Change service，C3S）數據顯示，2025年1月地表氣溫為13.23℃是有史以來最熱的1月，也是全球有記錄以來第3熱的月份，比工業革命前均溫高1.75℃。2025年12月9日C3S數據再次證實，全球均溫正朝2015年《巴黎氣候協定》認為超越工業革命前安全關鍵門檻之1.5℃方向前進，2025年1～11月的全球平均氣溫已比工業革命前高1.48℃，2025年將與2023年並列成為有記錄以來第2熱的年份，僅次於2024年。C3S氣候策略負責人伯吉斯（Samantha Burgess）表示，2023～2025年3年平均氣溫將首次超過工業革命前平均1.5℃，顯示全球沸騰與極端氣候正在加速。

2025年10月3日香港天文台數據顯示，西北太平洋及南海已有至少27個熱帶氣旋生成，打破記錄。印度熱帶氣象研究所氣候科學家羅克西馬修科爾(Roxy Mathew Koll)表示，如今即便只是中等強度的氣旋，也可能帶來豪雨並引發大範圍洪澇災害。2025年11月底亞洲接連遭受強烈氣旋與洪災襲擊，包括印尼、越南、泰國及斯里蘭卡等地，都傳出嚴重災情，奪走逾1,000條人命。最新研究顯示，這並非單純的天災，而是氣候變遷導致海溫升高，提供風暴更多能量與水氣，導致災害更加致命。

貳、2025年11月底接連3個熱帶風暴侵襲東南亞，導致強降雨引發大範圍洪澇災害，逾千餘人喪命

2025年11月26～30日短期間內，接連3個熱帶風暴侵襲東南亞，首先於11月26日天琴颱風(Typhoon Koto)侵襲菲律賓並與之後11月28日生成之熱帶氣旋迪特瓦（Ditwah）相互作用，11月28日凌晨迪特瓦氣旋登陸馬來西亞半島中部後襲擊斯里蘭卡，造成驚人雨勢與災難；11月27日史上在低緯度麻六甲海峽（Malacca Strait）生成第1個熱帶風暴森亞爾（Senyar），登陸印尼後侵襲馬來西亞。過去熱帶系統多從南海跨往北印度洋，森亞爾則反向移動極為罕見。森亞爾重創斯里蘭卡、印尼、馬來西亞與泰國。

2025年12月11日法新社報導11月底森亞爾與迪特瓦2個熱帶風暴為斯里蘭卡及印尼2國帶來驚人雨量，引發洪水與山崩，分別造成逾600人、近1,000人死亡。倫敦帝國學院（Imperial College London）研究員撒迦利亞（Mariam Zachariah）參與國際科學家團隊對這2個熱帶風暴進行快速分析後指出，海洋異常升溫是本次災害惡化的關鍵因素之一，在降雨最劇烈的5天期間，北印度洋海表溫度比1991～2020年平均值高0.2°C，為風暴帶來更多的能量。科學家表示氣候變遷造成海溫升高增強降雨，以及諸如反聖嬰現象和印度洋偶極（Indian Ocean Dipole）等天氣型態，加以印尼與斯里蘭卡獨特的地理環境等諸多因素結合，造成此次奪走數以千百計人命的洪災。

科學家指出，這項研究無法將氣候變遷精確的影響情況量化，因為數值天氣模型並沒有完全反映若干季節和區域性。不過，科學家們發現近幾十年來，氣候變遷已經造成印尼及斯里蘭卡2地海溫更高、豪雨更為劇烈。撒迦利亞表示：「觀測到極端降雨事件增加，氣候變遷至少是一個因素。」她指出，由於全球氣溫上升，馬來西亞與印尼之間的麻六甲海峽地區的極端暴雨「估計增加9%～50%」。撒迦利亞表示，「在斯里蘭卡，這種趨勢更為明顯。由於我們早已經歷的暖化現象，降雨情況現在更強烈約28%～160%」。

廣告 廣告

2025年11月26日衛星雲圖(右可見光、左紅外線)，雲圖內由右到左分別是天琴颱風、熱帶氣旋森亞爾以及熱帶擾動96B(發展為迪特瓦氣旋)。

2025年11月底接連3個熱帶風暴侵襲印尼、斯里蘭卡、泰國和馬來西亞等地區，造成逾千人死亡，氣象學家警告東南亞是受氣候變遷影響最嚴重地區之一。(圖/翻攝半島電視台新聞)

參、熱帶氣旋森亞爾突破赤道禁區，成史上第1個在低緯度麻六甲海峽生成，重創泰國南部、馬來西亞及印尼蘇門答臘

熱帶氣旋發展一向借助「地轉偏向力」作為啟動旋轉，而赤道附近科氏力幾乎等於0，因此赤道附近風流多呈直線、缺乏渦旋擾動，難能開始自轉生成、更難維持氣旋結構，並不利於熱帶氣旋的孕育與發展，因此觀測史上低緯度熱帶風暴案例極為旱見僅有2例，即1. 2001年12月26日熱帶氣旋畫眉(Vamei)於南海1.4°～1.5°N海域發展，是有記錄以來，第2靠近赤道生成的熱帶氣旋。因其罕見近赤道生成而聞名，曾登陸馬來西亞；2. 2004年11月28日強烈氣旋風暴阿耆尼(Severe Cyclonic Storm Agni)在北印度洋生成，因其生成位置在0.7°N，最靠近赤道而聞名，並挑戰熱帶氣旋生成理論。

2025年11月27日在北緯4～5°的麻六甲海峽生成史上第1個熱帶風暴森亞爾/森雅（Senyar），麻六甲海峽位於印尼與馬來西亞之間，連通印度洋與太平洋，靠近赤道海域狹窄且淺，並不易形成熱帶風暴，顯然森亞爾並非借助科氏力作用，可能透過東北季風與跨赤道西風輻合作用發展生成，成為該海域有記錄以來第1個熱帶風暴，為印尼、馬來西亞、泰國等東南亞國家，以及南亞的斯里蘭卡帶來致災性豪雨，截至2025年12月2日影響4個國家累計的死亡人數已逾1300人。印尼亞齊省和北蘇門答臘省引發嚴重災情，不少村莊都被泡在水裡好幾天，醫療物資通通泡湯，甚至爆發傳染病，一位印尼護士感傷說：「我是名護士但什麼都不能做很沮喪，我只能給大家僅有的藥物，這真是場超大災難，所有東西都被摧毀了。」

左：2025 年11月26日上午8時左右的向日葵8號紅外線衛星圖，森亞爾在麻六甲海峽增強為氣旋。(圖/森亞爾路徑)；右；森亞爾形成氣象條件示意圖。(圖/香港天文台)

肆、熱帶氣旋迪特瓦造成斯里蘭卡南亞海嘯以來最嚴重的自然災害

2025年11月27日12:00(UTC)熱帶氣旋迪特瓦（Cyclone Ditwah）在斯里蘭卡中東部沿海登陸，造成20年來最嚴重的水患，斯里蘭卡國家災害管理中心（Disaster Management Centre，DMC）指出，受氣旋迪特瓦帶來連日豪雨影響，全國至少200條道路損毀、超過10座橋樑遭沖斷，截至12月1日已超過350人死亡，數百人下落不明，超過15,000戶房屋被摧毀。

2025年12月1日斯里蘭卡總統迪薩納亞克（Anura Kumara Dissanayake）表示，這是該國自2004年南亞海嘯以來最嚴重的自然災害，風災影響遍及全國，造成損害比2004年海嘯還大，儘管當年海嘯奪走逾31,000條性命，但破壞僅限於沿海地區。全國最大鄉村發展組織「薩爾烏達耶勞務捐贈運動」（Sarvodaya Shramadana Movement）指出，斯里蘭卡全國25區都受到迪特瓦影響，引發洪水與山崩，造成逾600人死亡，經濟損失估計達70億美元。迪薩納亞克總統就任僅僅1年多，還無法減緩嚴重的通膨、貧窮與醫療人力出走問題，這次風災重創更是雪上加霜，挑戰人民對迪薩納亞克新政府的期待與耐性。

伍、熱帶氣旋森亞爾與熱帶風暴天琴幾乎同時襲擊印尼，除了氣候變遷因素之外，外界現在把責任指向人禍，多年來這個地區森林被過度砍伐

2025年11月底印尼接連受到2個熱帶氣旋衝擊，11月27日森亞爾侵襲蘇門答臘島，引發洪水與山崩。印尼座落於赤道附近，地球自轉產生的偏向力科氏力幾乎為零，理論上難以形成風暴。但印尼氣象專家指出，像森亞爾一般誕生於低緯度赤道地區的熱帶氣旋，過去5年來發生頻率變多，突顯出氣候變遷正在改變全球災害形成的規律。除了罕見森亞爾氣旋之外，印尼又幾乎同時遭受從東邊菲律賓過來的天琴颱風相互作用，造成降雨變得更加凶猛。隨著全球暖化甚至全球沸騰，海洋積蓄的能量大增，使熱帶風暴更加劇烈，也導致氣旋出現在罕見的地方與慘重災情。侵襲印尼熱帶氣旋之1的森亞爾，是麻六甲海峽有記錄以來第1個熱帶氣旋風暴，受創最嚴重的是西蘇門答臘島，數千人受困，部分受困災民還需靠直升機從泥水中救出。

2025年12月6日印尼派出直升機，到亞齊省空投物資，但當地9天都沒水，印尼災民：「我們之前吃的米泡過泥巴水，我們也用泥水來洗米煮飯，我們之前吃的飯還酸酸的。」災情同樣也很慘的北蘇門答臘省，還有地區水還沒退去，所以只能先用泥水洗米，要喝水也只能到泥潭裡打水，當地政府救災能力受到質疑，環保團體也痛批政府放任濫墾濫伐，致土石流摧毀居民的家園。印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）局長德威科里塔（Dwikorita Karnawati）指出，「過去十年熱帶氣旋變得更為頻繁，通常發生於11月到隔年3、4月間。」他認為熱帶氣旋的頻率增加，與氣候變遷有關。專家表示反聖嬰現象讓降雨更極端，強風將太平洋較暖海水推送至東亞，創造熱帶風暴生成條件。源於菲律賓外海的颱風天琴，與罕見形成於麻六甲海峽的熱帶風暴森亞爾，都助長了印尼的雨勢。

2025年11月底洪災印尼是傷亡人數最嚴重的國家，死亡人數逾800人，斯里蘭卡也有逾500人死亡，除氣候變遷因素外，外界也把責任指向人禍，多年來這個地區森林被砍伐無度，造成土地已毫無含水與保水能力。環保組織估計光2024年，就有超過24萬公頃的原始森林被消失，使蘇門答臘的小河流域處於暴露狀態。

陸、泰國宋卡府最大城合艾創300年來最高單日降雨記錄，氣候變遷影響加劇，促使泰國政府推動《氣候變遷法》，優先推動氣候調適

2025年11月22日以來的極端降雨，加上氣旋森亞爾催化下，造成泰國多地洪災與土石流，受創最嚴重的是宋卡府（Songkhla），當地最大城市合艾（Hat Yai）11月28日累積雨量達335mm，創當地300年來最高單日降雨記錄。泰國氣候變遷和環境署（DCCE）局長皮倫（Phirun Saiyasitpanich）表示，這凸顯氣候變遷影響加劇，促使政府優先推動氣候調適。曼谷郵報（Bangkok Post）報導稱，居民對政府低估洪災嚴重程度的憤怒情緒持續高漲，許多網友在社群媒體上宣洩不滿。11月29日泰國DCCE局長引述德國看守協會統計指出，泰國的「氣候風險指數」（CRI）排名全球第17名，相較於前幾年明顯惡化，促使DCCE全面推動國家調適計畫，同時推動《氣候變遷法》，強化長期韌性。

柒、距前次熱帶風暴襲擊馬來西亞已有24年，森亞爾是首個在麻六甲海峽形成的熱帶風暴，釀10年來馬來西亞最嚴重水患

馬來西亞過去被認為是「沒有地震和颱風」的國家，上一次發生於2001年12月26日熱帶風暴畫眉(Vamei)襲擊馬來西亞以來，已有24年了。森亞爾於2025年11月28日登陸馬來半島中部後，減弱為熱帶性低氣壓，但已創下歷史。馬來西亞氣象局局長穆罕默德希山（Mohd Hisham Mohd Anip）表示，森亞爾是首個在麻六甲海峽形成的熱帶風暴。截至11月29日晚間8時，已有4人死亡、國內7州共8萬多人被迫撤離家園，大馬東北部接壤泰國的吉蘭丹州（Kelantan），以及相鄰的丁加奴州（Terengganu）受創最重。過去數十年來，馬來西亞經歷許多重大洪災，近年發現在吉隆坡、檳城與古晉等快速城市化的地區，洪水發生頻率有增加趨勢。2025年11月30日大馬國家災難管理機構指出，全國共有26,767人被迫撤離。馬來西亞副首相兼國家災難應變委員會（National Disaster Management Committee）主席阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）表示，這波降雨恐引發大馬10年來最嚴重水患。

捌、熱帶氣旋迪特瓦侵襲斯里蘭卡造成嚴重災情，影響範圍超過2004年海嘯

2025年11月24日斯里蘭卡即開始受氣旋迪特瓦（Cyclone Ditwah）外圍影響，11月28日氣旋迪特瓦登陸斯里蘭卡，引發豪雨和洪患，斯里蘭卡國家災害管理中心（Disaster Management Centre，DMC）表示，受氣旋迪特瓦帶來連日豪雨影響，全國已有193人罹難，另有228人失蹤。

2025年11月29日斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）宣布全國進入緊急狀態以因應氣旋後續災情，據報導迪特瓦氣旋已摧毀斯里蘭卡逾2萬戶民宅，有83萬3,000人因洪災流離失所，官方通報死亡人數至少355人，數百人失聯。斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura KumaraDissanayake）表示，這是該國「歷史上規模最大、挑戰最嚴峻的自然災害」，影響範圍超過2004年海嘯。2025年12月3日根據斯里蘭卡DMC當局報告的資料顯示，已有474人死亡、366人失蹤，受災人口超過150萬人。

2025年11月28日氣旋迪特瓦登陸斯里蘭卡，引發洪患與山崩，逾100萬人受災，1.5萬多戶房屋被毀，上圖為科倫坡甘帕哈災區景象。（圖/聯合國官網）

結語

2025年11月底一場致命風暴重創斯里蘭卡、印尼、泰國與馬來西亞等國，科學家指出，海溫異常升高是本次災害惡化的關鍵因素之1。馬來西亞過去被認為是「沒有地震和颱風」的國家，上一次發生熱帶風暴襲擊馬來西亞，是24年前的熱帶風暴畫眉。森亞爾是第1個在低緯區麻六甲海峽形成並侵襲馬來西亞的熱帶風暴。這裡靠近赤道，海域狹窄且淺，不易形成熱帶風暴。印尼亦座落於赤道附近，地轉偏向力幾乎為零，理論上難以形成風暴。但印尼氣象專家指出，像森亞爾一般誕生於赤道低緯度地區的熱帶氣旋，過去5年來變多，突顯全球沸騰與氣候變遷正在改變災害形成的規律與強度。

作者張泉湧/文化大學氣象學士、碩士，日本東京大學理學博士，歷任飛航服務總台主任氣象員、民航局組長及國立台北教育大學、國立師範大學、私立文化大學及實踐大學等多所大學兼任副教授，著有《圖解大氣科學》第四版、《全球沸騰危機與轉機》專欄、《圖解全球暖化之危機與轉機》及《全球氣候變遷─危機與轉機》等書

