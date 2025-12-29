〈全球沸騰陷危機〉全球沸騰時代引發氣候連鎖反應，傳統氣候型態已被打亂，包括改變災害形成的規律與強度，甚至造成紊亂

壹、2025年《北極報告卡》顯示，北極年均溫創125年新高峰，海冰面積則創47年來最低，冬季定義正在被改寫

2025年8月4日澳洲莫納什大學（Monash University）公報指稱，研究發現位於亞南極，面積368 km2無人居住的赫德島(Heard Island)，自1947年以來約23.1%相當於64km2的冰川已融化。赫德島為亞南極唯一活火山群島，其冰川地貌極具生態價值，1997年列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄，冰川融化對當地生態系統構成嚴重威脅。

2025年12月16日美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）發布《北極報告卡》（Arctic Report Card）顯示，北極經歷有記錄以來最熱的一年。氣候變遷引發的連鎖反應包括冰川和海冰融化、凍原綠化以及全球氣候紊亂。2024年10月～2025年9月期間，北極氣溫比1991～2020年平均值高出1.6℃，年平均氣溫創下自1900年觀測記錄以來共125年期間的最高峰，造成極地海冰持續縮減。北極暖化速度遠比全球平均快，並伴隨許多反饋循環，稱北極放大效應(Arctic Amplification)，意指北極地區冰雪融化導致反照率降低，暖化速度遠高於全球平均，讓深色陸地和海洋吸收更多太陽輻射，形成正回饋循環加劇暖化；此外大氣和海洋熱量傳輸及永凍土融化釋放溫室氣體等作用，也共同造成北極劇烈升溫。一般春季是衛星觀測北極海冰面積達年度最大時期，但2025年3月海冰面積最大值卻是觀測47年來的最低，被譽為「世界冰箱」的北極，正經歷破記錄的高溫與海冰消融。

貳、中東沙漠地區近年冬季出現連續降雪頻率增加，且伴隨強風、雷暴與降雪等天氣已不足為奇

如想到冬天雪景，一般人肯定會率先想到北歐國家冬季滑雪，但2024年受到全球氣候變遷影響，各地出現高溫，日本、歐洲各國滑雪勝地也都出現無雪可滑的窘境，每年吸引超過1億滑雪人次的瑞士更有50%滑雪道必須靠人造雪維持；日本也受暖冬影響，本來2月滑雪場應該覆蓋著厚厚積雪，但竟然看到草皮，眾多滑雪場被迫提前結束營業。

然而近年沙烏地阿拉伯沙漠地區下雪卻變得越來越頻繁，如：2021年1月13日X貼文以及2025年12月19日英國鏡報（The Mirror）報導，沙烏地阿拉伯近幾天，北部及西北部區，經數周的暴雨、洪水之後，突然降雪。沙烏地阿拉伯國家氣象中心（National Center of Meteorology, NCM）發言人卡赫塔尼（Hussein Al Qahtani）表示，北部溫度降至0°C以下，高海拔地區甚至出現-4°C低溫，首都利雅德（Riyadh）從2025年12月18日凌晨開始降雪，引發國際關注，但當地人澄清，雪景在該國北部並非史無前例，類似情況近年甚至越來越常發生，尤其西北部城市泰布克（Tabuk）、哈伊勒（Hail）與附近沙漠地區，更因冷空氣與飽含水氣的天氣系統結合容易導致降雪。

廣告 廣告

2025年12月18日沙烏地阿拉伯首都利雅德從凌晨開始降雪。（圖/翻攝X貼文）

參、極端乾旱氣候與過度抽取地下水，土耳其「糧倉」湧現近700個巨大天坑，對農業生態與居住安全構成重大威脅

2025年12月25日土耳其中部重要農業區科尼亞平原，受極端乾旱與長期地下水超抽等影響，出現農地塌陷、全國已觀測到684個天坑，其中科尼亞省(Konya)多達534個。部分天坑直徑超過30m、深度達數10m，規模驚人。科尼亞省及周邊地區是土耳其最重要的農業核心區，占全國可耕地約11%，如今佈滿巨大的塌陷天坑，部分農耕地甚至密集出現10餘個。土耳其災害與緊急事務管理署（Turkey Disaster and Emergency Management Authority，AFAD）指出，這些天坑已對當地農業與居民安全構成嚴重威脅。

地質學家解釋稱，土耳其天坑的形成並非單一原因所致，英國雷丁大學環境科學系教授楊洪最近在自然地質科學（Nature Geoscience）期刊發表研究指出：「乾旱令地下水位下降，減少了地表對地基的支撐力，如果出現強烈風暴或暴雨，突然而來的重量和水會導致脆弱的地面塌陷。」土耳其科尼亞理工大學（Konya Technical University）天坑研究中心（Sinkhole Research Center）總監法圖拉阿里克（Fetullah Arık）指出，土耳其16個省份都有地下水枯竭導致地面塌陷的危險天坑。

2025年12月25日由於土耳其中部受極端乾旱與長期地下水超抽等影響，多處農業區近年接連出現近700巨大天坑。(圖/翻攝香港CI新聞)

氣候專家則指出，近年氣候變化加劇乾旱問題，科尼亞平原降水量明顯減少，地下水位更以4～5m/年的速度下降，相較於21世紀初下降僅0.5m/年，氣候惡化速度顯著提升。且全球暖化氣溫上升導致蒸發量增加，進一步消耗有限的水資源；另外人為因素也推波助瀾，為了灌溉高耗水作物，當地農民挖掘數萬口合法與非法的深水井，導致地下水抽取量遠超自然補給速度。在某些極端地區，地下水位自1970年以來已下降超過60m，甚至鑽探至400m深處仍難以尋獲水源。

國太空總署（NASA）地球觀測站也指出，土耳其正經歷嚴重乾旱，2021年全國水庫蓄水量降至15年來新低，天坑已直接威脅農地安全，不少農民因耕地塌陷蒙受損失，甚至被迫放棄高風險農田。2025年12月下旬科尼亞理工大學天坑研究中心負責人費圖拉阿里克(Fetullah Arık)教授指出，僅僅在過去1年卡拉皮納爾地區就新增超過20個大型天坑，部分規模驚人。相較過去數10年僅偶爾出現少數天坑，如今科尼亞地區幾乎每年都會新增數10個塌陷點。科尼亞理工大學天坑研究中心統計，截至2021年底，已有約1,850處地區出現地層下陷跡象。費圖拉阿里克教授指出，雖然目前新形成的天坑多位於農村，尚未直接造成人員傷亡，但其形成的不可預測性已成為當地居民懸在頭上的利劍。若不加強管控地下水開採並應對乾旱趨勢，這片土耳其最重要的農業心臟地帶，其地基將變得愈發脆弱，未來恐將面臨更頻繁且規模更大的地表崩陷。對此，土耳其政府已加強科尼亞盆地監測，並推動取締非法鑿井，希望減緩地下水流失，避免災情持續擴大。

肆、歐洲近年頻出現嚴峻的熱浪與野火，北歐徹底顛覆避暑天堂印象，南歐風光明媚變成野火煉獄

一提到北歐不少人腦海中最先浮現的可能是冰雪冬天與清涼夏日，但近年夏天這種傳統的「避暑天堂」可能要讓人失望，甚至變成一場「野火」的噩夢。北歐中高緯度地區，近年容易受到高壓長期籠罩，導致連日高溫情況，即俗稱「熱穹效應」，整個北歐因而比平均氣溫高出8～10℃，不少前往北歐避暑的外國遊客，萬萬沒想到避暑之旅變成「歷險記」。

歐洲是全球升溫最快的大陸，1980年以來，平均地表升溫的速度是全球的2倍，2022年夏天是歐洲有記錄以來最熱的夏天，有數國出現40～43°C的高溫，比平均高出1.4°C。一篇使用歐盟統計局資料解析研究，2023年7月發表於自然醫學（Nature Medicine）期刊表示，2022年夏天歐洲遭逢極端熱浪侵襲，估計死亡人數超過6萬人。研究分析氣溫與致死率的關聯發現，歐洲每100萬人就有114人死於這場熱浪，其中有些人直接死於高溫，有些則因高溫引發的併發症死亡。作者表示2022年歐洲的熱浪並非「特例」，而是近年暖化趨勢的延續。另根據歐盟統計局(Eurostat)數據顯示：熱浪期間超額死亡人數約5.3萬人，在2022年7月達到峰值增加16%，統計局推估主要歸因於熱浪所致。

2025年7月25日芬蘭東部帕里卡拉（Parikkala）觀測到30.3℃打破高溫記錄，氣象學家維爾西斯科寧(Ville Siiskonen)指出，異常高溫與上空長期滯留高壓系統，導致持續高溫有關，並警告稱：「極端熱浪將進一步加劇，它們會出現得更頻繁，強度更高，持續時間更長」。2025年8月6日英國衛報(The Guardian)報導稱，挪威北極圈內氣象站在7月連續13天測得超過30℃，芬蘭連續3周氣溫也都超過30℃，創下自1961年以來最長的高溫記錄，比先前維持的天數增加50%。瑞典北部哈帕蘭達（Haparanda）一座氣象站連續14天測得25℃以上高溫。熱浪乃受到2025年7月中旬挪威北部沿岸的熱海水及持續高壓系統影響，導致北歐地區氣溫較季節平均高出8～10℃，還引發暴風雨與雷擊，造成多起野火。過去80年來全球極端海面高溫天數已增加2倍，地中海有點像浴缸大部分被大陸包圍，水分無法輕易逸出，因此會迅速升溫成為「氣候變遷熱點地區」。

2025年8月歐洲受到熱浪與強風助長，火勢遍及希臘、西班牙、葡萄牙與阿爾巴尼亞等國。西班牙全國幾乎都處於火災高風險區，然而天災人禍接踵而來，當局指出許多火災出自人為縱火，此外，雷暴（thunderstorm）也是肇因。消防部門疲於奔命努力對抗不斷滋長的野火，成千上萬的居民與遊客急忙逃離，山林大火至少7人因此喪命。希臘伯羅奔尼梭半島（Peloponnese）近海城鎮卡托阿查亞（Kato Achaia），則驚現「汽車墳場」，一處停放扣押車輛的場所慘遭祝融肆虐，上百車輛被燒得焦黑，居民稱消防員趕來時，也無能為力。

面臨熱浪的2025年截至8月13日野火燒毀面積比平均大2倍，歐盟科學家估計，近期歐洲熱浪已造成2,300人死亡，野火面積達409,220公頃，遠超2024年同期的188,643公頃，更高於過去19年同期平均值約1倍。2025年8月歐洲野火並不是單一國家和地區的個案，而是在歐洲大陸許多國家地區同時發生，歐洲地區的基礎設施興建時，主要是為了適應寒冷氣候，隨著全球進入沸騰時代，挪威、瑞典及英國等地將面臨「不適高溫日」最大增幅挑戰。南歐曾經風光明媚的村野田間，可能很快就會變成煉獄，芬蘭氣象研究所圖奧門維爾塔(Heikki Tuomenvirta)強調：「隨著氣候變遷加劇，極端熱浪將更頻繁、強度更高、持續時間更長」。

左：2025年6月22日歐洲CMEMS數據顯示地中海盆地暖化劇烈，深紅色表示溫度比季節平均高出5°C以上。 (圖/CMEMS) ；右：2025年8月歐洲野火希臘伯羅奔尼梭半島卡托阿查亞「汽車墳場」(圖/翻拍yahoo新聞)

伍、美國加州洛杉磯自然環境雖美，難抵近年接連嚴重野火，許多保險公司因而停止販售房屋保險

美國加州如洛杉磯比佛利山莊、貝沙灣及舊金山灣區阿瑟頓及門羅公園等因擁有依山傍海、景色壯麗等豪宅區，歷年吸引許多富人與名人居住。然而近年全球暖化，尤其2020年中旬加州受雷擊引發8月複合大火（August Complex Fire），在4個月期間內燒毀北部7個縣，超過103萬英畝土地，並席捲整個海岸山脈，摧毀935棟建物巨大災難。

2021年7月又爆發迪克西野火(Dixie Fire)延燒北加州5個縣，於3個多月期間摧毀約96.3萬英畝土地及1,311棟建築物，造成1人死亡。不同於複合型野火，迪克西野火是加州有記錄以來最大的單一野火。為控制火勢，當局投入了數千名消防員、數百輛消防車，並出動直升機，但由於旱災與高溫熱浪侵襲，造成滅火工作10分困難。截至10月8日迪克西大火已燒毀18萬7,562公頃，比洛杉磯市面積還大，有3人失蹤數以千計人逃難，成為加州史上規模第2大野火。

2024年加州遭遇百年大旱，進入9月後甚至還出現45℃高溫，並不斷爆發森林野火。2024年9月4日加州林業和消防局（California Department of Forestry and Fire Protection，Cal Fire）統計顯示，自1932年有記錄以來，加州歷史上10場最大野火共燒毀約490萬英畝土地與上萬棟建築物，並造成數10人死亡。其中有7場野火集中在最近5年，有5起發生在2020年。

2025年1月14日《洛杉磯時報》指出，針對洛杉磯近期多起大規模野火的成因，最受關注的3起野火，包括：1.太平洋斷崖大火（Pacific Palisades Fire）、2.伊頓野火（Eaton Fire）與3.肯尼斯野火（Kenneth Fire），乃因南加州天氣乾燥，植栽長年處於乾禿狀態，且吹聖安娜焚風(Santa Ana winds)又熱又強，風速達96km/hr，有時甚至只是一根未熄滅的煙蒂，被大風一吹也能演變成大火。截至2025年12月23日加州官員表示，全州已發生8,019起野火，造成31人死亡，燒毀約21萬2,551公頃土地。

陸、近年東南亞海洋異常升溫，助長熱帶氣旋發展並突破赤道禁區，造成嚴重災難不斷，禿顯氣候變遷正在改變全球災害形成的規律與強度

2025年11月27日在北緯4～5°的麻六甲海峽生成史上第1個熱帶風暴森亞爾(Senyar)，麻六甲海峽位於印尼與馬來西亞之間，連通印度洋與太平洋，靠近赤道海域狹窄且淺，並不易形成熱帶風暴，顯然森亞爾並非借助科氏力作用，而可能另外藉由海洋高溫，透過東北季風與跨赤道西風輻合作用發展生成，成為該海域有記錄以來第1個熱帶風暴，馬來西亞地處赤道附近，一向被認為是「沒有地震和颱風」的國家，森亞爾是第1個在低緯區麻六甲海峽形成並侵襲馬來西亞的熱帶風暴。

印尼亦座落於赤道附近，地轉偏向力幾乎為零，理論上難以形成風暴。但印尼氣象專家指出，像森亞爾一般誕生於赤道低緯度地區的熱帶氣旋，過去5年來已變多。2025年12月11日法新社報導11月底森亞爾與迪特瓦2個熱帶風暴侵襲斯里蘭卡及印尼2國，分別造成逾600人、近1,000人死亡。倫敦帝國學院（Imperial College London）研究員撒迦利亞（Mariam Zachariah）參與國際科學家團隊對這2個熱帶風暴進行快速分析後指出，海洋異常升溫是本次災害惡化的關鍵因素之一，在降雨最劇烈的5天期間，北印度洋海溫比1991～2020年平均值高0.2°C，為風暴帶來更高的能量。

結語

2025年北極年均溫創125年新高，海冰面積創觀測47年來的新低，被譽為「世界冰箱」的北極，正經歷破記錄的高溫與海冰消融，全球沸騰時代引發世界各地氣候型態劇變，從美國加州到歐洲地中海區乾旱與野火不斷，赤道地區熱帶風暴頻發等，專家憂心氣候災難連鎖效應恐將不再專屬某個季節、某個區域，而是全球都急需面對的現實，沒有任何一個國家或人民能置身度外，除急需尋求韌性減災措施外，尤其同時須加速推動減碳政策，減緩全球沸騰造成的影響，方能有效降低極端氣候災難的衝擊。

作者張泉湧/文化大學氣象學士、碩士，日本東京大學理學博士，歷任飛航服務總台主任氣象員、民航局組長及國立台北教育大學、國立師範大學、私立文化大學及實踐大學等多所大學兼任副教授，著有《圖解大氣科學》第四版、《全球沸騰危機與轉機》網路專欄、《圖解全球暖化之危機與轉機》及《全球氣候變遷─危機與轉機》等書