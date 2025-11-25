全球流感升溫！台灣遭「3國包圍」 疾管署急加購15萬劑疫苗

疾病管制署（下稱疾管署）今（25）日表示，截至今（114）年11月24日，公費流感疫苗接種數約612萬人次。（示意圖／Pexels）





疾病管制署（下稱疾管署）今（25）日表示，截至今（114）年11月24日，公費流感疫苗接種數約612萬人次，新冠疫苗接種累計約142萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種14,792人次。考量今年度公費流感疫苗接種情形踴躍，為提升高風險族群接種率，減少重症與死亡，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，若採購程序順利，預計12月下旬到貨配送。因年末聖誕跨年等活動可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，儘速接種；另考量現今家庭組成型態多元，有關公費流感及新冠疫苗接種對象「6 個月內嬰兒父母」調整為「6 個月內嬰兒雙親」，資格亦由「父母」放寬為「持有嬰兒出生證明或戶籍登記之雙親」，並納入足以認定與被收養嬰兒有「先行共同生活」之證明文件者，以協助尚在收養程序中的家庭順利同時接種。

廣告 廣告

依據疾管署監測資料顯示，第47週（11/16-11/22）類流感門急診就診計85,425人次，較前一週下降10.1%；另近7日新增25例流感併發重症病例（3例H1N1、21例H3N2、1例A未分型）及12例死亡（7例H1N1、5例H3N2）。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。本（2025-2026）流感季累計325例重症病例（104例H1N1、215例H3N2、2例A未分型、4例B型）及45例死亡（17例H1N1、27例H3N2、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占63%）及具慢性病史者（占83%）為多，94%未接種本季流感疫苗。

全球流感活動度上升，主要流行型別為A（H3N2），鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢；北歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，西/南/東南亞之部分國家以及東/西/中非之流感陽性率超過30%。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第47週新冠門急診就診計1,173人次，與前一週持平，主流變異株為NB.1.8.1；近7日新增4例新冠併發重症本土病例，與前7日新增3例相當，近7日無新增本土病例死亡。今年10月起累計36例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者（占61%）及具慢性病史者（占78%）為多，97%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率呈下降趨勢，惟非洲區署呈上升；鄰近國家/地區印尼疫情上升。目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、香港、日本、韓國以NB.1.8.1占比為高。

疾管署提醒，現在提供接種之莫德納 LP.8.1及Novavax JN.1疫苗，對於目前新冠病毒主流變異株NB.1.8.1及XFG皆具保護效果且安全有效。新冠病毒感染後併發重症風險較流感病毒高，尤其是65歲以上長者及具慢性病等高風險族群更應加強注意，且接近年末聖誕跨年等活動頻繁，疾病傳播風險上升，提醒尚未接種的公費對象，應儘速完成新冠疫苗接種，及早提升自我免疫防護，以降低感染後併發重症風險。

疾管署提醒，近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。今年約有4,400餘家接種合約院所，另全聯、大全聯及家樂福亦於指定門市及時段設置疫苗接種站，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、流感新冠疫苗及流感藥劑地圖（https://vaxmap.cdc.gov.tw）、疾管署全球資訊網首頁「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

更多東森新聞報導

13米聖誕樹串連歐風造景 統一時代百貨打造台版威尼斯

美爆全球首例H5N5人類死亡病例 疾管署回應了

疑爆本土登革熱群聚案例 屏東市場急清消

