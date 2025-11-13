全球流感疫情升溫 聯新國際醫籲出國民眾「提前2周」接種疫苗

由於流感疫苗主要為不活化疫苗，可以安心與其他不活化疫苗、活性減毒疫苗同時接種。圖：聯新國際醫院提供

隨著年末將近，許多民眾開始計畫聖誕節、新年與春節假期旅遊。然而，全球流感疫情正逐漸升溫，特別是在長程飛行、密閉機艙中，病毒傳播風險也讓不少旅客擔憂。聯新國際醫院機場醫療中心醫師王懷蔚強調「預先接種疫苗、全程佩戴口罩」是保護自己與他人的不二法門。

隨著科技進步，現代飛機的客艙配備了高效能的空氣循環和過濾系統，能夠有效降低病毒傳播的風險，但病毒仍可能透過近距離飛沫或接觸物體表面進行傳播。王懷蔚建議旅客於飛行中避免以手觸摸眼、口、鼻，並隨身攜帶小於100毫升的酒精乾洗手或消毒濕紙巾，擦拭扶手、餐桌、螢幕及安全帶扣環等高接觸表面。此外，機艙乾燥環境會削弱呼吸道防禦能力，可少量多次補充水分，有助維持呼吸道黏膜健康。

根據疾管署資料，近期香港、中國、日本與南韓等地流感疫情已開始呈現上升趨勢，以A型H3N2為主流株；歐洲與北美則為A型H1N1與A型H3N2共同流行。王懷蔚提醒出國旅遊意味著暴露於不同病毒環境中，今(114)年公費流感疫苗改採三價，即包含A型H1N1、H3N2及B型Victoria病毒株，提醒規劃旅遊的民眾，出國前務必提前兩週接種流感疫苗，讓身體有足夠時間產生保護力。

至於為何流感疫苗無法「一針免疫」，王懷蔚則解釋流感病毒尤其是A型，具有高度變異性，每年流行的病毒株皆不盡相同。世界衛生組織WHO會依據全球監測資料預測當年流行趨勢，並建議疫苗組合。此外，疫苗保護力會隨時間下降，約接種後4至6個月抗體濃度即開始降低，因此每年接種才能維持足夠保護力。

部分民眾因過敏史或用藥狀況對接種疫苗卻步，王懷蔚指出隨著製程進步，雞蛋過敏者接種流感疫苗已無須特別擔心，國際研究顯示不會增加過敏風險。此外，使用抗凝血藥物的患者，因流感疫苗採肌肉注射且針孔極小，只需於施打後加壓3至5分鐘，即可避免出血風險。但若正處於發燒、急性感染或嚴重脫水等中重度不適情況，則建議延後接種。

疫苗施打上，由於流感疫苗主要為不活化疫苗，可以安心與其他不活化疫苗，如新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等或是活性減毒疫苗，如麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗MMR疫苗、黃熱病疫苗等，同時接種在不同部位。王懷蔚分享，曾有民眾因出國需求一次施打3種疫苗，既符合入境規定又節省往返醫療院所的時間。

王懷蔚強調，出國前除了行程安排，健康防護也不可輕忽。建議民眾備妥防疫用品與個人常備藥物，如高山症預防用藥、高風險地區的抗瘧藥物等。部分國家亦要求入境旅客出示特定疫苗接種證明，如流行性腦脊髓膜炎疫苗、黃熱病疫苗等，須提前在國內完成施打。唯有事先諮詢專業醫療建議，才能為自己與家人打造無後顧之憂的防疫金鐘罩。

