全球流感、麻疹疫情多 春節出遊小心

疾管署提醒，近期全球流感、麻疹、登革熱及屈公病等傳染病疫情持續或升溫，國際旅遊需留意感染風險。

春節連假將至，許多民眾準備出國旅遊、探親。疾管署監測資料顯示，全球近期流感活動度仍高，日本、韓國呈上升趨勢，香港、中國分處相對高點或中度流行；新型A型流感去年在中國、柬埔寨、美國等地，有通報人類感染病例；麻疹疫情部分，近2個月於美國、加拿大、墨西哥、印度、印尼及越南等國，持續有病例發生，民眾出國旅遊需留意感染風險。

疾管署副署長林明誠表示，民眾出國應留意全球疫情，去日韓要防流感，韓國也要小心諾羅病毒；遊美國、加拿大、印尼、印度防麻疹；造訪東南亞要防蟲媒，包括登革熱、屈公病；到中國請避免接觸禽鳥。

林明誠提醒，如規畫前往上述國家地區，可先評估接種相關疫苗，佩戴口罩、落實手部衛生、咳嗽禮節，並避免接觸禽鳥及野生動物。享受當地美食，也應留意衛生，以熟食和熱食較安全，飲用瓶裝或煮沸過的水，較不會腹瀉，並以肥皂勤洗手，降低感染霍亂、急性病毒性A型肝炎、諾羅病毒等食媒傳染病及腸病毒機會。

另外，疾管署指出，登革熱、屈公病等蟲媒傳染病，在東南亞及美洲多國疫情持續，民眾應做好防蚊措施；非洲、印度、印尼持續有瘧疾病例，要前往這些地區，務必提前至少1個月至旅遊醫學門診諮詢評估是否需使用預防藥物，並依醫囑完整服藥。

全球M痘疫情也持續，林明誠指出，民眾應落實自我防護，避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域。出國前可先至疾管署網站「國際旅遊處方箋」，查詢目的地最新疫情、旅遊資訊，於行前完成疫苗接種、備妥用藥，旅途中落實防疫措施。