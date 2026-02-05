全球流感、麻疹疫情多 春節出遊小心
春節連假將至，許多民眾準備出國旅遊、探親。疾管署監測資料顯示，全球近期流感活動度仍高，日本、韓國呈上升趨勢，香港、中國分處相對高點或中度流行；新型A型流感去年在中國、柬埔寨、美國等地，有通報人類感染病例；麻疹疫情部分，近2個月於美國、加拿大、墨西哥、印度、印尼及越南等國，持續有病例發生，民眾出國旅遊需留意感染風險。
疾管署副署長林明誠表示，民眾出國應留意全球疫情，去日韓要防流感，韓國也要小心諾羅病毒；遊美國、加拿大、印尼、印度防麻疹；造訪東南亞要防蟲媒，包括登革熱、屈公病；到中國請避免接觸禽鳥。
林明誠提醒，如規畫前往上述國家地區，可先評估接種相關疫苗，佩戴口罩、落實手部衛生、咳嗽禮節，並避免接觸禽鳥及野生動物。享受當地美食，也應留意衛生，以熟食和熱食較安全，飲用瓶裝或煮沸過的水，較不會腹瀉，並以肥皂勤洗手，降低感染霍亂、急性病毒性A型肝炎、諾羅病毒等食媒傳染病及腸病毒機會。
另外，疾管署指出，登革熱、屈公病等蟲媒傳染病，在東南亞及美洲多國疫情持續，民眾應做好防蚊措施；非洲、印度、印尼持續有瘧疾病例，要前往這些地區，務必提前至少1個月至旅遊醫學門診諮詢評估是否需使用預防藥物，並依醫囑完整服藥。
全球M痘疫情也持續，林明誠指出，民眾應落實自我防護，避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域。出國前可先至疾管署網站「國際旅遊處方箋」，查詢目的地最新疫情、旅遊資訊，於行前完成疫苗接種、備妥用藥，旅途中落實防疫措施。
其他人也在看
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
才26歲終身洗腎！醫示警年輕人「5大惡習」：加速腎臟報廢
不到40歲就被宣判一輩子要洗腎！腎臟科醫師洪永祥在臉書發文指出，年輕人洗腎是一個既震撼、又讓人心疼，更令人措手不及的警訊。在台灣，有一群人的30歲，是在一週3次、每次4小時的洗腎機旁度過，而且多數人從未想過自己會走到這一步。
陳宗彥聚餐後中風住ICU！ 醫示警：「餐敘1行為」大增腦溢血機率
行政院前發言人陳宗彥3日晚間參加完餐敘時，返回飯店後發生腦溢血，緊急被送往馬偕醫院救治，4日下午動手術。醫師蘇一峰表示，腦溢血是腦部的重大急症。他並提醒，「喝酒，特別是大量飲酒或長期酗酒，會顯著增加腦溢血的風險！」
美國爆瘦瘦針大規模訴訟 醫列悲劇發生原因
[NOWnews今日新聞]瘦瘦針風潮，吸引不少減重族群嘗試，不過家庭醫學科、肥胖專科醫師王姿允今（4）日表示，據《今日美國》報導，自2023年以來，有4400名患者對藥品生產商提起訴訟，原告的年齡從1...
沒吃藥「逆轉糖尿病」！男只靠2招 血糖、體脂都大降
一名67歲男性糖尿病患者，透過飲食與運動，在短短2個月內達到良好的血糖控制成果，甚至進入「糖尿病緩解」狀態，過程中未使用任何藥物，同時體重、BMI、體脂率與內臟脂肪指數皆明顯下降，整體精神狀態也大幅改善。
陳宗彥聚餐後腦溢血！醫曝「高鈉配酒精」害血壓飆升
前行政院發言人、內政部前次長陳宗彥驚傳腦溢血。據了解，陳宗彥3日在台北與友人聚餐，返抵飯店後出現急性症狀送往台北馬偕醫院，4日下午開刀，目前在加護病房觀察。
「瘦瘦針」爆大規模訴訟！ 數千人胃麻痺、胰臟炎 已釀17死
「瘦瘦針」爆大規模訴訟！ 數千人胃麻痺、胰臟炎 已釀17死
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞
近期許多減肥人士流行施打「瘦瘦針」，來幫助抑制食慾。不過美國卻發生了大規模的訴訟，從2023年以來，已經累計有4000多名使用者，訴訟藥物生產商。醫師指出，這例案例中，有患者出現嚴重的腸胃道問題、營養不良、肺栓塞，英國也警示過，有超過千例的胰臟炎報告，包含17例的死亡。
友人進香突倒地...腦血管爆了！譚敦慈嘆：她自認血壓正常不吃藥
前行政院發言人陳宗彥疑似二度腦溢血，4日於台北馬偕緊急開刀，目前還在危險期。腦血管在寒冷季節突然破裂，對高血壓患者來說可能是致命危機。無毒教母譚敦慈透露，一位罹患高血壓的友人因未按時服藥，某日進香時突然倒地失去呼吸，緊急送醫後電腦斷層檢查發現腦內血管爆裂，整個腦部充滿血液，確診為腦溢血，經搶救才保住性命。
腰果、核桃、巴西堅果、杏仁哪個好？醫大推它！每天4顆抗慢性發炎
核桃、腰果、開心果、巴西堅果、夏威夷豆、花生哪個好？功能醫學醫師許嘉珊表示，無調味堅果是健康食物，好吃又營養，但想要抗發炎，建議選擇這幾款堅果，效果更佳。 Omega-6與Omega-3比例影響
不算熱量也能瘦！百萬YTR甩13公斤 211餐盤是關鍵
百萬訂閱YouTuber魚乾透過社群平台分享減重經驗，她在3年內從64公斤減至51公斤，成功甩掉13公斤體重。魚乾強調自己並非透過極端節食或大量運動達成目標，而是在一次健康檢查發現體脂肪過高後，才真正下定決心改變飲食習慣。
沒血便還是中鏢！68歲翁只因「這些症狀」確診大腸癌第三期 醫示警高危習慣
68歲李爺爺平時喜歡食用高油鹽的加工食品，但一向身體健康。不料近來卻出現頭暈、爬樓梯容易喘的情形，起初以為只是體力變差，至住家附近診所就診，抽血檢查發現血紅素偏低，且免疫法糞便潛血（i-FOBT）反應呈陽性，轉至台北慈濟醫院大腸直腸外科門診進一步評估。經電腦斷層與無痛大腸鏡檢查，於肝臟下方的腸道發現約3公分腫瘤，病理切片報告確診為大腸癌第三期。 大腸直腸癌高居發生率第二 不良生活型態是主因 根據衛生福利部癌症登記資料，大腸直腸癌位居國人癌症發生率第二位、死亡率第三名，過去以50歲以上族群為主，但近年明顯下降趨勢，其中不良的生活型態是主要原因，包括紅肉與加工肉品攝取過量、蔬果與膳食纖維攝取不足，以及缺乏規律運動等。此外，糖尿病、肥胖、吸菸、飲酒及長期慢性發炎，也都會增加罹癌風險。 初期幾乎無症狀 留意4大警訊 陳昱廷醫師指出，大腸癌初期多無明顯症狀，隨著腫瘤逐漸增大，才可能出現腹痛、血便、排便習慣改變或糞便變細等警訊。若腫瘤進一步堵塞腸道管徑，則可能有兩成機率導致腸阻塞，進而出現無法排氣排便或食欲不振、噁心嘔吐的情形，一旦拖延治療，就可能導致腸壁穿孔破裂，引發腹膜炎或敗血症，危及生命。
外食「戒澱粉」仍不瘦？營養師曝6大熱量地雷
生活中心／林依蓉報導許多民眾因工作忙碌，三餐幾乎都外食解決。然而，不少外食族明明已刻意控制碳水與蛋白質，體重卻依舊卡關。對此，營養師彭逸珊近日在臉書發文提醒，減重關鍵往往不在於飯與麵的份量，而是藏在餐點中容易被忽略的「隱形熱量」。她特別整理出外食族最常踩到的6大飲食地雷及飲食平衡建議，教民眾如何精準避雷、找回輕盈體態。
愛喝咖啡怕鈣全流光？這樣喝竟是「骨密度守護神」骨鬆風險降6成
咖啡始終與眾多迷思有關，例如傷腎、造成骨質流失。但在現代醫學的顯微鏡下，這顆黑色的豆子正展現出驚人的「救命」潛力。最新醫學研究指出，咖啡不僅不傷腎不傷骨，反而具...
北捷車廂驚見老鼠逛街！一次看怎麼防鼠
[NOWnews今日新聞]北市衛生局30日晚間公布1例漢他病毒症候群本土確定病例死亡，為國內今年首例。而台北捷運也傳出有老鼠趴趴走。對於漢他病毒，疾管署提醒，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家...
甲狀腺數值正常卻疲勞掉髮？恐是「橋本氏甲狀腺炎」警訊
不少民眾明明控制飲食、規律運動，體重卻始終卡關，每天醒來仍覺疲憊，頭髮掉得比以前多，腸胃蠕動變慢、容易便秘，也常感到手腳冰冷。營養師呂美寶指出，除了胰島素阻抗需要評估，甲狀腺荷爾蒙也是關鍵角色，卻經常被低估。
為何女性更容易失智？劍橋揭密更年期大腦萎縮關鍵，這5件事比補藥更護腦
失智症為何「重女輕男」？英國劍橋大學最新研究分析超過12萬名女性大腦影像，發現停經後有3個關鍵腦區明顯萎縮，這些區域正是阿茲海默症最早攻擊的目標。國內外專家呼籲，女人要保護自己的大腦，需要暫停為他人空轉，為自己好好做到5件事。 台灣女性平均壽命雖比男性長，失智症風險卻比男性高。根據衛生福利部2024年公布的「全國社區失智症流行病學調查」，女性失智症盛行率為9.36%，明顯高於男性的6.35%，國內許多大型流行病學研究也顯示，失智女性人數約比男性多5成。 不只台灣，英國阿茲海默症協會2025年曾指出，英國女性患者人數約為男性的2倍。為什麼女性更容易失智？今年1月，英國劍橋大學發表了一項迄今規模最大的相關研究，證實很可能是更年期惹的禍。 12萬人研究發現：更年期影響3個腦區，重疊阿茲海默症病變 這項發表於《心理醫學》期刊的研究，分析英國生物資料庫（UK Biobank）12萬4,759名女性的資料，其中約1萬1,000人接受了腦部核磁共振掃描（MRI），這些人平均停經年齡為49.5歲。 結果發現，停經後女性的大腦出現3個關鍵區域的灰質體積明顯減少，都是阿茲海默症患者最先出現病變的區域： ‧
瘦瘦針大規模訴訟！數千人副作用含胃麻痺、胰臟炎 已17死
王姿允4日在臉書粉專發文表示，她前一天與美國醫師討論關於「瘦瘦針」副作用的訴訟，隨著使用猛健樂的美國人數量上升，起訴製造商的人數也在增加，根據《今日美國》報導，自2023年以來，已有4400名患者對藥品生產商提起訴訟，原告的年齡從18歲到87歲不等。王姿允指出，目前減...
心疼妻已生3胎！陸男結紮後第4胎意外報到 醫驚：輸精管復通
大陸一名男子馬先生因心疼妻子已生三胎，於去年初進行結紮手術。沒想到不到一年妻子竟意外懷孕。馬先生找到當初做手術的醫院，醫院方面承認手術有問題，但談及賠償問題時雙方沒有共識，馬先生便找媒體曝光。