全球流通硬幣為何大多是圓形？央行揭真相

▲為何全球流通中的硬幣大多是圓形的？硬幣邊緣為何要刻上規則刻痕？中央銀行今（12）日官方臉書解答。（示意圖／unsplash）

[NOWnews今日新聞] 民眾用現金付款，最常用到就是硬幣，但大家有沒有想過為何硬幣大多是圓形？又為何邊緣要刻上規則的刻痕？中央銀行今（12）日在官方臉書專頁分享金融小知識，揭露硬幣呈現圓形並非一開始就出於美學或設計考量，而是物理法則與實務需求共同演變的結果。

央行表示，一般認為，世界上最早的圓形硬幣約出現在西元前7世紀晚期，地點為今日土耳其西部的呂底亞（Lydia）王國。當時，人們將金屬加熱至熔融狀態，使其自然形成球狀，再取出來敲打鑄造。硬幣之所以呈現圓形並非出於設計考量，而是物理法則下的自然結果。

廣告 廣告

現在全球流通中的硬幣也大多是圓形設計，主要是因為圓形硬幣比其他形狀更容易滾動、堆疊與分類，有助於簡化商業交易、儲存、自動化處理及計數流程。

此外，圓形硬幣比其他形狀的硬幣更不易磨損，且較容易進行大量生產。日本造幣局還指出，使用自動販賣機購買商品時，將圓形硬幣投入投幣孔也更加方便。不過，全球仍有各種不同形狀的硬幣；例如英國的20便士、50便士是七邊形，而1英鎊則是十二邊形。

至於硬幣邊緣之所以出現規則的刻痕，央行指出，最初為了解決所謂的「剪邊幣」問題。在貴金屬貨幣盛行的年代，硬幣本身的價值來自其所含的貴金屬如金、銀等，不肖人士便會從硬幣邊緣偷偷削去少量金屬，累積後再行熔煉牟利。這種「硬幣剪邊」的行為在過去屢見不鮮，隨著時間推移，市場上逐漸充斥著邊緣被削、實際價值不足的硬幣，損及商品貨幣的幣信。

為了遏止硬幣被剪邊氾濫的問題，英國國王威廉三世（William III）統治期間，推動了一系列貨幣改革。1696年，時任英國造幣局局長牛頓（Isaac Newton）主導「大重鑄」，回收舊制手工敲鑄銀幣，且首次在制度層面全面採用機器鑄幣技術，並在硬幣的邊緣刻上規則的刻痕，使剪邊行為無所遁形，貨幣秩序也因此逐漸恢復。

時至今日，流通中的硬幣多已不再以貴金屬製成，邊緣刻痕仍被保留下來，成為防偽、協助辨識的重要特徵。不過，有些面額較低的硬幣，因鑄造成本考量而沒有在邊緣刻痕，例如1美分、5美分；1分歐元、2分歐元、5分歐元；1日圓、5日圓、10日圓（1951~1958年除外）等硬幣，就是採光邊設計。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

史上最貴！馬年套幣售價漲近3成 今起開放網路預購

新台幣鈔券改版要花500億？央行再提3點澄清

新台幣鈔券改版要花500億？央行總裁這麼說 但現在不改成本更高