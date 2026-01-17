全球海洋公約正式生效 2030年前保護30%海洋

一項具里程碑意義的、保護公海生物多樣性的全球協定在今天(17日)生效，這項協議提供各國一個具法律約束力的框架，來打擊過度捕撈等威脅，並在2030年以前達成保護30%海洋環境的目標。

在經過15年的協商後，這項名為「國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性協定」(BBNJ)在2023年3月敲定。這項協議將有助於在廣闊且過去不售監管的國際水域海洋生態系，建立全球「海洋保護區域」網路。

澳洲外交部第一助理國務卿、這項條約的籌備委員會聯合主席麥卡錫(Adam ‍McCarthy在記者會上表示：「這些海域佔海洋面積的三分之二、地球表面的一半，將首次擁有一個全面的法律體系。」

廣告 廣告

這項協定在去年9月19日達到60個國家批准的門檻，代表它將在120天內正式生效。在那之後，批准國的數量已超過80個，中國、巴西和日本也加入了批准行列。

包括英國和澳洲在內的其他國家預計也將很快批准。美國在上屆政府執政期間簽署了這項協定，但尚未批准。

由多個環保組織組成的公海聯盟(High Seas Alliance)主任哈伯德(Rebecca Hubbard)表示：「雖然只需要60個國家批准就能使其生效，但很顯然，要實現這項協定的全球或普遍批准，對協定的實施和發揮最大效能來說至關重要。」哈伯德說：「我們真的希望所有聯合國成員國都能批准這項協定。」

根據這項協定，各國必須對影響海洋生態的活動進行環境評估。協定也將建立機制，使得各國得以分享「藍色經濟」的成果，包括用於生物技術等產業的「海洋遺傳資源」。

環保人士表示，為了實現「30x30」目標，也就是在2030年將30%的海洋納入正式保護範圍，需要建立超過19萬個保護區。目前只有約8%的海洋，也就是2900萬平方公里受到保護。

但這項協定中，針對一些環保人士認為是海洋環境面臨的最大威脅之一，也就是是從海底開採礦產資源，幾乎沒有任何影響。

麥卡錫指出：「國家管轄範圍外區域生物多樣性協定非常具有野心，但也存在一些明確的限制」麥卡錫說：「在海底或地層中採礦的問題完全屬於國際海底管理局(ISA)的管轄範圍。這並非國家管轄範圍外區域生物多樣性協定的責任。」(編輯：宋皖媛)