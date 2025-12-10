全球海運貿易破35兆美元 區域貿易重組航運格局

根據英國航運相關網站引述，聯合國貿易與發展會議（UNCTAD）發布年度最終版《全球貿易更新》報告，二○二五年全球貿易額預計將首次突破三十五兆美元，較二○二四年成長約七％，在地緣風險上升與成本攀升的背景下仍創下歷史新高。

這項報告指出，海運貿易為主要成長動力，為新增二點二兆美元貿易額貢獻約一點五兆美元，服務貿易則成長近九％，增幅約七千五百億美元。報告也指出，第四季成長動能開始趨緩，貨物貿易僅增零點五％，服務貿易增幅則為二％。

按區域觀察，東亞是二○二五年表現最亮眼的區域：東亞出口近四季成長九％；區域內貿易攀升一成；非洲地區進口成長一成，出口成長六％；發展中經濟體間的「南南貿易」更以八％增幅領先全球。

北美與歐洲則相對溫和：北美出口在前四季僅成長二％，但第三季出現三％下滑；歐洲出口較去年同期增六％，但最新一季放緩至二％。

UNCTAD指出，製造業依然是推動全球貿易的主要引擎，近四季成長達一成。其中，受益於AI需求熱潮，電子產品貿易更大增十四％；農產品同樣展現韌性，第三季成長八％，穀物、水果、蔬菜及油籽表現突出。

但汽車產業呈現兩極化：整體貿易較去年同期減四％；混合動力車逆勢成長二十二％；傳統燃油車貿易下跌十三％；電動車則下滑五％。

原物料方面，鋼鐵較去年第三季大增四成，但因燃料價格走低，整體資源類貿易依然疲弱。

UNCTAD指出，地緣政治碎片化已明顯改變全球航線與供應鏈模式：friend-shoring與near-shoring指標在第三季明顯回升，回到接近二○二一年水準；全球貿易集中度上升，更多貨流正集中在主要經濟體之間。

此外，貿易失衡仍未完全改善：

中國貨物順差雖收窄，但仍較二○二四年第三季高出約三百億美元；美國貿易赤字則較今年初有所改善。

UNCTAD警告，二○二六年全球貿易將面臨多重逆風，包括：全球經濟成長放緩、債務壓力增加、貿易成本攀升、地緣政治不確定性持續升高。

儘管如此，二○二五年第四季從「價格拉動型成長」轉向「貨量拉動型成長」，顯示實際需求仍具支撐力。對航商與港口而言，代表在運費承壓情況下，貨量仍將維持穩定，但利潤空間可能持續受到壓縮。