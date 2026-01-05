全球消費性電子因記憶體大漲價？三星揭前景

▲全球記憶體（DRAM）與儲存元件（NAND/SSD）價格飆漲，消費性電子產品價格漲價幾乎已成定局，三星高層坦言沒有公司能倖免。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 全球記憶體（DRAM）與儲存元件（NAND/SSD）價格持續飆漲，包含手機、電腦等消費性電子產品漲價壓力已壓不住，華碩開第一槍宣布針對部分產品進行策略性價格調整。這股漲價潮似乎只是剛開始，全球記憶體龍頭三星電子共同執行長暨行動通訊事務負責人盧泰文（Roh Tae-moon）坦言，這種狀況前所未有，沒有公司能倖免。

根據路透報導，全球記憶體晶片短缺對三星的核心半導體業務而言是一大利多，但卻對其第二大營收來源，智慧型手機業務的利潤卻造成了壓力。

盧泰文表示，這種情況前所未有，沒有任何公司能免受其影響。他補充說，這場危機不僅影響手機，還波及從電視到家用電器等其他消費電子產品。

盧泰文並未排除調高產品價格的可能性，並表示隨著記憶體晶片價格飆升，部分影響是「不可避免的」；但作為全球最大的電視製造商，三星正與合作夥伴制定長期策略，以將衝擊降至最低。

IDC 和 Counterpoint 等市場研究機構預測，由於記憶體短缺威脅到手機價格調漲，明年全球智慧型手機市場將會萎縮。《金融時報》上周曾指出，包括戴爾（Dell）、聯想（Lenovo）、樹莓派（Raspberry Pi）和小米（Xiaomi）在內的消費性電子產品製造商警告，晶片短缺可能會加劇成本壓力，迫使他們漲價，分析師預測價格漲幅將達5-20％。

科技媒體wccftech指出，記憶體短缺已成為科技業的主要問題，而且其嚴重程度與日俱增。就在不久前，DRAM合約價格預計將在2026年第一季上漲超過50%，這也是三星和SK海力士等供應商不願簽訂長期協議（LTA）或協議期限較短的原因。

報導提到，目前看來，記憶體短缺預計將持續到2027年，甚至可能更久，因為DRAM的需求每季都在成長。更重要的是，大型科技公司並未放棄發展資料中心和人工智慧基礎設施，這意味著只要人工智慧熱潮持續，消費者將在多個領域面臨供應上的限制。

