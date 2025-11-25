全球消費者重新定義中國製造

（圖／本報系資料照）

從泰國曼谷到巴西聖保羅，街頭駛過的電動汽車不乏中國品牌身影；泡泡瑪特海外門店前，年輕人為搶購一隻LABUBU玩偶排起長隊；割草、掃地……功能各異的大陸家用機器人在跨境電商平台上熱銷。這些發生在世界不同角落的日常，正重塑著「中國製造」的全球印象。驅動這一變化的主要力量，正是日益活躍的大陸民營企業。

不同於過往簡單的「產品出口」，當下大陸民企「出海」已日漸深入。從潮玩到新中式茶飲，從智能家居到新能源汽車，越來越多具有創新力的中國品牌，正逐漸成為海外消費者「衣食住行」的一部分。他們的產品未必比同類海外商品便宜，卻能夠吸引用戶為創新技術、獨特設計或是文化體驗買單。大陸民企「出海」正向產業鏈、價值鏈高端攀升，推動「中國製造」向「中國創造」全面升級。

這一變化很大程度上源於民企創新活力的持續增強。大陸全國工商聯發布的調研報告顯示，2025年中國民營企業500強中實際填報企業的研發費用總額1.13萬億元人民幣，平均研發經費投入強度2.77％。

數位技術的普及則為企業「出海」鋪設了更便捷的通道。以希音（SHEIN）、阿里國際站為代表的跨境電商平台，將「千人千面」的個性化需求與中國供應鏈高效對接，也讓「中國製造」更直接、快速地觸達全球消費者。

大陸商務部數據顯示，全國跨境電商主體已超12萬家，海外倉數量突破2500個。大陸已構建起世界上最完整的產業體系與高效的跨境電商生態，完善的供應鏈疊加強大的數字化能力，讓大陸企業的生產和服務能力得以更好輻射全球。

但「走出去」僅是開始，「走進去」才是關鍵。深入本地市場、理解當地文化，已成為大陸企業國際化的必修課。透過簽約當地藝術家進行創意孵化，因地制宜推出帶有區域文化特色的產品等方式，大陸潮玩品牌泡泡瑪特有效提升在當地市場的認知度。

這樣的本土化思維，也成為更多大陸民企的「出海」共識。例如，手機廠商OPPO針對拉美用戶愛好歌舞的特點，優化手機拍攝的社交娛樂功能；針對印尼近海區域信號弱的問題進行技術攻關，實現「僅一格信號也能通話」。目前OPPO業務覆蓋全球70多個國家和地區，約6成出貨量來自海外。正是本地化的深度，成就了全球化的廣度。

海外市場對中國品牌的認知也逐步實現從「價格」到「價值」認同的躍升。這一轉變不僅見證了全球消費者如何重新定義「中國製造」，更是大陸企業與全球市場深度融合的真實寫照。隨著這一進程不斷深入，一個更加創新、開放的中國形象日益清晰。（作者為大陸媒體人）