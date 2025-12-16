全球淨零碳排 台灣不缺席

旺旺中時媒體集團16日由《中國時報》副社長王儒哲（中）主持ESG論壇，以「綠活淨零‧領航永續」為題，邀請新光三越永續發展辦公室永續長謝英明（右一）、工研院服務系統科技中心副執行長陳慧娟（右二）以及國立臺北大學教授金士懿（左一）、國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所特聘教授葉欣誠（左二）與會，一同分享看法。（趙雙傑攝）

因著人類活動對地球生態造成巨大的衝擊，促使環保成為全球刻不容緩的實質行動。旺旺中時媒體集團16日舉行「綠活淨零‧領航永續」ESG論壇，集結學界、企業界及工業技術研究院，進行一場深度對談，欲透過媒體平台的力量，推動全民環保意識的共鳴與實踐。

《中國時報》副社長王儒哲表示，全球已有131個國家響應2050年達到淨零碳排的目標，包含台灣也是。希望透過產業、學者及工研院長官，分享各行業永續實踐的方向與目標，再藉由媒體平台散發出去，讓國人理解如何攜手實踐永續。

本次邀請國立臺北大學商學院金融科技暨綠色金融研究中心研究員助理教授金士懿博士分享「ESG永續百貨新趨勢：綠色商品與低碳體驗的歐美日觀察」，揭示綠色商品與循環經濟的3大轉型路線。新光三越永續發展辦公室永續長謝英明以「新光三越打造永續生活美學共創美好未來」為題，分享新光三越的永續實務與願景。

工研院服務系統科技中心副執行長陳慧娟的主題是「打造低碳物流新服務與永續綠生活」，分享物流服務的減排實務。國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所特聘教授葉欣誠則分享「從知易行難到知行合一：生活中的永續與減碳契機無所不在」，表示生活就是永續實驗室，藉由改變結構讓每個人更容易做對的事。

透過這次的對話與倡議，期望擁有綠色的新選擇，並擴大民眾對環境生活的參與意願。

（卜彥之）