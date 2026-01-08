全球減碳受阻 環團促台別走回頭路

圖為2020年醫界代表等環境保護聯盟排出全球首見的「Net 0 Carbon」（淨零碳排）大型氣候議題排字。（本報資料照片）

繼巴黎協定，美國也將退出《聯合國氣候變化綱要公約》（UNFCCC）、倡議再生能源轉型組織在內的66個國際組織。學者、環團認為，美國是第二排碳大國，此舉將對全球減碳造成相當影響，但國際趨勢仍未改變，台灣不應走回頭路，繼續使用核能、化石燃料，持續發展再生能源。

中央研究院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄表示，目前僅歐盟部分國家減碳速度符合預期，其他國家不然，台灣也還有段距離，美國是第二大排碳國，現在對減碳不感興趣，宣稱煤炭是漂亮能源，還退出UNFCCC，將對全球減碳造成相當程度影響，要看下任總統是否有意回歸。

台灣氣候行動網絡總監趙家緯認為，美國當初獲國會批准加入UNFCCC，若下任總統要重新加入，將面臨是否需獲國會批准的爭議。

他也提到，過去一年，美國政府積極干預國際組織運作，例如施壓國際海事組織（IMO）延緩通過國際海運碳稅制度，以及要求國際能源總署（IEA）在其發布與能源展望相關的報告，加入國際石油需求量可能繼續增加等內容，這次並未在美國退出的組織名單內，而是退出多個與環境相關組織，將使全世界面臨更大的氣候治理挑戰，也考驗其他國家抵禦美國的能力。

除UNFCCC，美國將退出國際再生能源署（IRENA）、國際太陽能聯盟（ISA）等倡議再生能源組織。

趙家緯指出，美國去年新增的裝置容量，高達92％來自太陽能、風電及儲能，儘管歐盟放寬2035年禁售燃油車法令，但仍然規畫在2035年70％以上車輛為電動車，國際能源趨勢仍未改變，呼籲台灣不要走回頭路，認為未來應持續使用核能、化石燃料及燃油車。