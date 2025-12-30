全球潛水衣生產龍頭 薛長興集團創辦人薛丕拱辭世

（中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電）全球最大潛水衣製造商薛長興集團創辦人薛丕拱，今天在宜蘭家中辭世，享壽97歲。消息傳出，地方與產業界深感不捨表達哀悼。

薛長興集團今天發表聲明，證實薛丕拱已蒙主恩召，安息主懷。薛丕拱生於1930年，宜蘭縣羅東人，幼年家境清寒，高中肄業後曾任職教師，後為分擔家計轉從商途。他於1968年創立薛長興工業，自雨衣雨鞋產業起家，憑藉勤奮踏實的精神與前瞻眼光，逐步奠定事業基礎。

薛長興集團營運總部位在宜蘭縣，主要產品為潛水防寒衣、潛水鞋，也跨足救生衣、浮水背心與彈性布料的生產製造，除積極研發自製材料，並已在全球4個不同國家建立8個生產基地，僱用超過1萬5000名員工。光是潛水防寒衣每年產量可達600萬件，全球市占率65%，居世界第一，成台灣之光，也展現台灣企業的創新研發精神。

薛丕拱於多年前已將集團經營權交棒給第2代及第3代，薛丕拱之後擔任集團總裁，兒子薛敏誠接任董事長。

在COVID-19疫情流行期間，薛長興集團也響應政府號召，加入防護衣國家隊，把製造潛水衣的純熟技術應用在防護衣上。當時只花一個月的時間，就成功生產出衛生福利部檢驗通過的P3等級防護衣，有效確保了第一線防疫人員的安全。

薛丕拱生前在拓展事業版圖之餘，對於宜蘭家鄉不吝回饋，去年11月在羅東運動公園啟用的「薛長興全齡風雨樂活館」，就是由薛長興集團捐贈7730萬元興建。

此外，預定明年在羅東中山公園落成的「薛長興全齡風雨樂活館二館」，也是集團持續回饋地方的展現，提供宜蘭縣民免受日曬雨淋的運動及休閒場所。（編輯：張銘坤）1141230