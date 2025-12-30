全球潛水衣龍頭 薛長興集團創辦人薛丕拱辭世享耆壽97歲

〔記者江志雄／宜蘭報導〕全球最大潛水衣製造商薛長興集團創辦人薛丕拱，今天(30日)在宜蘭家中辭世，享耆壽97歲。薛長興集團營運總部位在宜蘭縣，由薛丕拱在1968年創立，原為雨衣產銷商，是目前全世界最大的水類運動防寒衣供應商，主要產品潛水衣、潛水鞋，也跨足救生衣、浮水背心等領域，潛水衣系列產品全球市占率65％。薛丕拱多年前已將薛長興集團經營權交棒給2、3代，他擔任集團總裁，兒子薛敏誠接任董事長，孫子薛恒興當總經理。薛長興集團目前在4個國家建立8個生產基地，僱用超過1萬5000名員工，拓展事業版圖之餘，對於宜蘭家鄉不吝回饋，去年11月啟用的羅東運動公園薛長興全齡風雨樂活館，即由薛長興捐贈7730萬元興建。據了解，年事已高的薛丕拱今天上午在家人陪伴下安詳辭世，1930年出生的他，民間虛歲算法97歲，親友得知消息後都相當不捨。

