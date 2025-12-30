全球潛水衣龍頭！ 薛長興集團創辦人薛丕拱辭世 享耆壽97歲

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

全球最大潛水衣製造商、薛長興集團創辦人薛丕拱，於今（30）日上午在宜蘭家中辭世，享耆壽97歲。薛長興集團下午發聲明證實，薛丕拱在家人陪伴下走完人生最後一程，消息曝光後，地方與產業界皆深感不捨，紛紛表達哀悼。

薛丕拱於1930年出生，在1968年創立薛長興集團，原本為雨衣產銷商，是目前全世界最大的水類運動防寒衣供應商；主要產品包含潛水衣、潛水鞋，並跨足救生衣、浮水背心等領域，潛水衣系列產品佔全球市占率65％。

薛丕拱在多年前已將集團經營權交棒給後代，他則擔任集團總裁，由兒子薛敏誠接任董事長，孫子薛恒興當總經理。目前集團在4個國家設有8座生產基地，僱用超過1萬5000名員工，鞏固全球產業領導地位。

薛丕拱也不忘照顧自己的家鄉，他曾在去年11月捐資7730萬元興建羅東運動公園「薛長興全齡風雨樂活館」，致力回饋家鄉。



