全球熱捧韓國文化，海苔價格急升

韓國是世界上最大的乾紫菜生產國和出口國。 [Getty Images]

黑色、酥脆、經常被壓成扁平方形——乾海苔（又稱紫菜），在韓國被稱為「gim」，是韓國家家戶戶餐桌上最樸素的日常食品之一。然而，隨著它在全球愈加受歡迎、價格上漲，讓全國的海苔愛好者開始擔心。

李香蘭（Lee Hyang-ran，音譯）已經賣了海苔47年。

「以前，西方人看到韓國人吃這種黑色、像紙一樣的東西，都覺得很奇怪，」這名60多歲的小販在首爾市中心一處小市場的攤位上說。

「我從沒想過自己會把海苔賣給他們。但現在，他們都來買了。」

韓國被視為全球最大的海苔生產與出口國，供應亞洲、北美與歐洲市場。

有人甚至把海苔稱作韓國的「黑色半導體」——比喻其在全球市場的巨大占比，就像韓國在半導體產業的地位一樣。

近年出口量穩定上升——根據韓國海洋研究院（Korea Maritime Institute, KMI）的數據，2025年韓國乾海苔出口額達到創紀錄的11.3億美元。

需求上升，價格也隨之攀升。

在當地被視為價格實惠零食或食材的海苔，2024年平均每片售價約100韓元（0.06 美元；0.05 英鎊）——通常以10片以上成束販售，一包售價約0.60美元。

但上個月，一片海苔的價格就升至150韓元以上——創下國內歷史新高。

「高級產品現在一片要價350韓元，」李說。

李香蘭賣海苔已經有47年了。 [BBC/Suhnwook Lee]

金在拉（Kim Jaela，音譯）30多歲，平時會大量購買海苔──一次約買500片小張海苔，足夠吃上好幾個月。

但她表示，考慮到海苔變得如此昂貴，這習慣可能得改改。

她大多在網路上採買生鮮雜貨，受訪時也在手機上查看價格。

「天啊，真的又貴了幾美元！幸好我還有兩包海苔，大概可以撐幾個星期，但如果之後看到價格一樣高或更高，我大概就不會補貨了。」她說。

韓國家常菜

全球對海苔的渴求，反映各地對韓國商品日益增長的需求，這種需求受到韓國流行音樂（K-pop）和韓劇等文化影響的推動。

隨著全球觀眾更深入接觸這些娛樂內容，他們也愈來愈關注韓國料理，這點已被全球的企業敏銳捕捉。

2023年，美國連鎖企業「喬氏超市」（Trader Joe's）推出的韓式「紫菜飯捲」（gimbap）在社群上爆紅，上架後便在全美迅速被搶購一空。

「我第一次知道海苔，是因為它是韓劇裡常出現的典型韓國食物。」來自日本、22歲的遊客美紀（Miki）告訴BBC。

「日本也有類似的東西叫『nori』，但味道完全不同。韓國的『gim』更輕、更脆，多半是用芝麻油和鹽烤過，而『nori』通常是用醬油調味。」

來自紐約布魯克林、60歲的遊客維奧拉（Viola）則說，她喜歡把海苔當零食吃。「我就像吃洋芋片一樣把它放進嘴裡。」她說，並補充稱感覺這是「更健康的替代品」。

「從亞洲到西方國家，愈來愈多人熟悉海苔，全球需求也持續上升，」韓國仁荷大學從事消費者研究的教授李恩喜（Lee Eunhee，音譯）表示。「為了滿足海外需求，國內價格正被推高。」

金南珉（Kim Namin），29歲，在以鮑魚與海藻聞名的韓國南部海域小島莞島，經營著一座擁有30年家族歷史的調味海苔加工廠。

他的工廠購買生海藻，並以油和鹽烤製，再切成店面常見的長方形海苔片。

過去五年，他們的大部分產品都出口到全球。

「相較於不斷上升的需求，海苔工廠的數量並不夠。」他說，並透露家族正考慮擴大營運規模。

他補充，海苔在韓國是一種高度價格敏感的主食，一直與「平價」緊密連結。即便是微幅漲價，也會讓消費者感受強烈並引發抗拒——這也是他愈來愈專注海外市場的原因之一。

政府官員與專家指出，海苔價格上漲背後有多重因素，包括整體通膨、勞動成本上升，以及海外產量下降。

但許多人同意，全球需求的增加仍然是主要推力。

為了安撫國內消費者，企業與政府正採取措施抑制成本上漲。

韓國海洋水產部承諾將密切監控情況，以穩定價格。韓國食品公司如圃美多（Pulmone）也計劃設立陸基海藻研發中心，以便全年都能收割海藻。

回到首爾，市場裡遊客絡繹不絕，李香蘭的生意也十分興隆。

「海苔賣得像熱蛋糕一樣……用來做紫菜飯捲的特別受歡迎。」她說。

「我很高興韓國海苔正在變得受歡迎。」