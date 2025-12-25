全球爆紅成都麻辣鍋登台！黃仁勳最愛「麻而不燥」延吉街開張

輝達執行長黃仁勳最愛的成都麻辣鍋正式登台，在台北大安區延吉街開設全球第400多家分店，以經典大紅鍋配上牛油磚打造正統川味，於12月19日開始試營運至1月2日，1月3日正式開幕，已吸引眾多饕客前往品嘗。同時，台北餐飲市場也出現日式料理結合火鍋的創新模式，以及在大稻埕新開幕的網美風格火鍋店，這些特色火鍋店紛紛以獨特風格在寒冷天氣中吸引顧客。

黃仁勳最愛成都麻辣鍋插旗台灣。（圖／cch_02 threads）

黃仁勳最愛的成都麻辣鍋以其獨特的麻而不燥、辣而不嗆的口感聞名。這家來自大陸成都的火鍋店全球已開設超過400家分店，台灣首店選在大安區延吉街。其招牌特色是經典大紅鍋中放入一大塊牛油磚，還提供特製乾碟，內含辣椒粉、白芝麻、砂糖和現磨花椒粉，讓煮過的食材輕沾後口感更加豐富。用餐最後還有冰粉甜點作為收尾，完整呈現正統川味火鍋體驗。

台北中山區則有一家經營10年的日式料理店轉型，創新地將握壽司與火鍋結合。顧客可以近距離觀賞師傅製作握壽司，同時又能享受火鍋的樂趣，體驗兩種不同風味。業者楊滋立表示，雖然今年是暖冬，天氣較熱，但有日料這一塊支撐不少客人，這幾天天氣變冷，像昨天就客滿了。這家店推薦顧客先享用前菜、生魚片或壽司，接著再品嘗日式火鍋，尤其推薦山胡椒雞白湯，搭配無骨牛小排，走輕養生路線，是台北少見的日式料理結合火鍋的特色店家。

握壽司結合火鍋。（圖／TVBS）

在大同區大稻埕地區，一家新開的網美風格火鍋店也吸引了不少顧客，特別是情侶客。這家店以暖色燈光營造浪漫氛圍，前菜設計極具創意，如用燻鮭魚起司打造成聖誕樹造型，或是提供酸辣蝦等精緻菜色。火鍋設計小巧可愛，十分受女性顧客歡迎。業者陳小姐表示，他們想給大稻埕一個新的景象，因此結合西式和甜點的方向，打造更精緻的火鍋體驗。

大同區新開火鍋店。（圖／TVBS）

隨著天氣逐漸轉涼，各家火鍋業者紛紛推出特色新品，希望在競爭激烈的市場中脫穎而出。民眾表示，台灣的天氣變化多端，但不論四季，台灣人都愛吃火鍋，這也是火鍋店持續創新求變的原因。

