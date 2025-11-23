全球爆首例人類H5N5禽流感 石崇良：出國避免「這件事」

衛福部長石崇良呼籲國人在國外避免接觸禽鳥類。資料照片。游騰傑攝



美國華盛頓州官方當地時間21日證實，一名高齡居民因感染罕見的H5N5型禽流感病毒死亡，這起案例也被認為是全球人類首例感染H5N5。對此，衛福部長石崇良今天（11／23）說，這是一個新的、重組後的變種病毒，美國CDC評估尚未造成人傳人風險，疾管署也會持續評估，但呼籲國人外出旅遊避免接觸禽鳥。

根據美聯社報導，華盛頓州衛生部21日宣布，這名原本就有其他疾患的高齡患者病歿，但衛生部同時強調，H5N5對大眾的風險仍相當低，據信是全球首例人類感染該型病毒喪生。

石崇良今天上午出席第7屆台灣藥學聯合學術研討會，他強調，目前美國疾病管制暨預防中心（CDC）研判目前並無人傳人風險，疾管署將持續密切關注相關發展。石崇良提醒，冬季正值候鳥遷徙期，民眾若近期有出國行程，務必避免接觸禽鳥類，以降低感染風險。

另外，台灣首見化粧品檢出禁用蘇丹色素，有中國問題產品在國內網購平台販售，且國內進口商輸入相同新加坡問題原料，流向多家業者。石崇良說，初步鎖定14家業者，扣除2家僅為代理商。

石崇良說明，目前已有12家化妝品業者接獲通知，相關產品均已預防性下架。各地衛生局正展開調查並陸續進行檢驗，第2波檢驗結果預計將於明天（11／24）公布。

