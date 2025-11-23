全球爆首例人類H5N5禽流感 石崇良：出國避免「這件事」
美國華盛頓州官方當地時間21日證實，一名高齡居民因感染罕見的H5N5型禽流感病毒死亡，這起案例也被認為是全球人類首例感染H5N5。對此，衛福部長石崇良今天（11／23）說，這是一個新的、重組後的變種病毒，美國CDC評估尚未造成人傳人風險，疾管署也會持續評估，但呼籲國人外出旅遊避免接觸禽鳥。
根據美聯社報導，華盛頓州衛生部21日宣布，這名原本就有其他疾患的高齡患者病歿，但衛生部同時強調，H5N5對大眾的風險仍相當低，據信是全球首例人類感染該型病毒喪生。
石崇良今天上午出席第7屆台灣藥學聯合學術研討會，他強調，目前美國疾病管制暨預防中心（CDC）研判目前並無人傳人風險，疾管署將持續密切關注相關發展。石崇良提醒，冬季正值候鳥遷徙期，民眾若近期有出國行程，務必避免接觸禽鳥類，以降低感染風險。
另外，台灣首見化粧品檢出禁用蘇丹色素，有中國問題產品在國內網購平台販售，且國內進口商輸入相同新加坡問題原料，流向多家業者。石崇良說，初步鎖定14家業者，扣除2家僅為代理商。
石崇良說明，目前已有12家化妝品業者接獲通知，相關產品均已預防性下架。各地衛生局正展開調查並陸續進行檢驗，第2波檢驗結果預計將於明天（11／24）公布。
更多太報報導
18藝人涉閃兵起訴！坤達遭求刑2年8月 王大陸僅1年原因曝光
人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠
噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」
其他人也在看
周子瑜等10年回家開唱 蔡英文「藍髮照」應援台灣女兒
南韓人氣女團「TWICE」週末連兩天在高雄世運主場館開唱，台灣成員周子瑜在2016年曾經因揮舞國旗遭中國被迫道歉，歷經10年後首次以公開身分回到家鄉演出。前總統蔡英文今（11/23）天在社群平台「Threads」上發布「藍髮照」應援，並表示，台灣女兒子瑜終於回到台灣開演唱會，相信所有的ONCE（官方粉絲名）都會非常感動，她也說，謝謝各個靠著努力與才華，走出台灣、邁向國際的台灣人，讓我們與有榮焉。太報 ・ 46 分鐘前
小車空間極大化的最佳詮釋｜Hyundai Inster EV450 探索入門級距能奏效？
目前，Hyundai 旗下在經營電動車的策略方向，是以 Ioniq 作為子品牌向上發展，舉凡 Ioniq 5、Ioniq 6 等，都是奠基在此之上，以 E-GMP 純電專屬模組化平台所建構的新世代車款，且無論是車輛本身、乃至於科技力都受到不小青睞，整體實力甚至早就超越一眾歐洲列強。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前
高雄垃圾山案藍綠互嗆 邱議瑩挺陳其邁提告
高雄月世界垃圾山案幕後主嫌李有財與綠營民代友好，引發藍綠隔空互槓，高雄市長陳其邁更揚言對國民黨立委陳菁徽提告。對此，有意爭取2026民進黨高雄市長初選提名的立委邱議瑩表示，全力支持陳其邁依法提告，破除國民黨蓄意操作的抹黑奧步。中時新聞網 ・ 1 小時前
鄭文燦回鍋再戰桃園？藍議員曝地方傳聞：無風不起浪
媒體人吳子嘉近日爆料，桃園市前市長鄭文燦有意回鍋參選桃園市長，挑戰現任市長張善政。不過，綠營議員轉述鄭文燦說法「我心如止水」否認有相關規劃。國民黨桃園市議員凌濤認為，無風不起浪，早就聽聞地方盛傳鄭文燦中廣新聞網 ・ 38 分鐘前
張麗善挺郝龍斌影響張嘉郡選雲林縣長？鄭麗文：大家安啦
國民黨立委張嘉郡鬆口爭取2026國民黨提名接棒雲林縣長張麗善參選。國民黨主席鄭麗文今（23日）出席雲林口湖健行活動與兩人同台時表示，家裡面有女生最幸福，推崇張麗善當家，是五星級縣長，接棒的張嘉郡也是女生，希望世代接棒、棒棒都是最強棒，雲林女人當家就是她的最高期待與期許。太報 ・ 1 小時前
星鏈干擾俄軍震撼北京！外媒揭陸秘密模擬「壓制台灣星鏈」
《南華早報》披露，俄烏戰爭爆發之際，美國科技大亨馬斯克旗下星鏈系統，一度成功干擾俄軍，引發北京震驚，根據中國大陸最新研究，若模擬解放軍干擾星鏈馳援台灣，至少需出動1千至2千架無人機，才能全面壓制。中天新聞網 ・ 44 分鐘前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
NBA》手感低迷成混戰 灰熊險勝獨行俠
開季戰績不理想的灰熊與獨行俠今天(23日)交鋒，結果雙方上演低命中率的大混戰，灰熊直到最後1分鐘才擺緯來體育台 ・ 40 分鐘前
小黃路口僅按一聲喇叭通過！ 轎車挨撞慘摔落農田
宜蘭冬山鄉 一輛計程車經過路口時，雖然 有按喇叭提醒，卻沒有依規定，先停下確認，就撞上行經十字口的轎車，造成對方 人車摔進田裡，狼狽脫困 ，而肇事的小黃還載著兩名長者//，幸好都沒有大礙。 #宜蘭冬山鄉#路口#喇叭#摔落農田東森新聞影音 ・ 1 天前
打流感、新冠疫苗可以抽大獎！ 台北＆新北疫苗接種抽獎活動一次看
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文10月1日起流感疫苗、新冠疫苗同步開打，除了65歲以上長者等11類對象可公費接種疫苗外，目前也已開放第二階段50－64歲無高風險慢性病成人進行公費接種。「左流右新」同時接種兩種疫苗可以減少重症及死亡的風險。為了鼓勵民眾盡早接種疫苗，相關單位紛紛祭出獎勵活動，台北市、新北市衛生局也不例外。台北市疫苗接種抽獎活動 加碼、延長至11月底為提升民眾疫苗接種意願，台北市衛生局辦理抽獎活動，符合接種資格者凡設籍於台北市，並在活動期間於台北市合約醫療院所或疫苗接種站完成公費流感疫苗或新冠疫苗接種，即可參加抽獎。台北市衛生局表示，每接種1劑就可獲得1次抽獎機會，同一天完成2種疫苗接種則可多得到1次抽獎的機會，預計進行2波抽獎，獎項包括iPhone 17手機、Apple Watch、實用家電及商品禮券等多達439個獎項。而且近日台北市衛生局又宣布，為鼓勵高風險族群儘速完成公費流感及新冠疫苗接種，「公費流感及新冠疫苗 健康抽好禮」再加碼10萬元商品禮券，此外活動截止日還由原先的11月15日延長至11月30日，呼籲符合接種的民眾儘速接種疫苗。新北65歲以上打疫苗KingNet 國家網路醫藥 ・ 1 天前
閃兵案徹查3複檢醫院 衛部要求2週內實地查核
（中央社記者沈佩瑤、曾以寧台北21日電）藝人閃兵案受關注，衛福部日前下令徹查三總、台大、北榮等指定兵役複檢醫院，是否有不實開立診斷情形。衛福部近日再度行文台北市衛生局，要求2週內完成實地查核。中央社 ・ 1 天前
福島食品輸台全解禁 即日起取消雙證100%查驗
（中央社記者沈佩瑤台北21日電）日本福島5縣食品管制全解禁，食藥署今天表示，正式取消檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗，回歸源頭管理與邊境管理，與其他國家地區輸入規定一致，即日起生效。（編輯：吳素柔）1141121中央社 ・ 1 天前
全球首例人類染H5N5型禽流感死亡 石崇良：無人傳人風險 出國勿接觸禽鳥
美國出現全球首例人類感染「H5N5型」禽流感喪生個案，衛生福利部長石崇良今天（23日）表示，這是一株新的重組病毒，研判其並無人傳人風險，但提醒民眾若近期有出國行程，務必避免接觸禽鳥類，降低感染風險。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 1 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前