全球物流領導品牌 DHL高雄前鎮物流中心啟用

萬坪級DHL前鎮物流中心，二日舉辦啟用典禮。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

全球物流領導品牌 DHL 因應半導體市場的快速成長，在高雄港前鎮商港區打造萬坪級「前鎮物流中心」，二日舉辦啟用典禮，未來將即時支援台積電及南部半導體產業鏈的物流需求， 也帶動高雄半導體供應鏈運輸能量躍升。

DHL敦豪供應鏈亞太區首席執行長Javier Bilbao表示，前鎮物流中心啟用是公司在台灣發展的重要里程碑，不僅是一座倉儲站點，更象徵企業對台灣及高雄產業的長期承諾，未來物流中心將支援台積電先進製程廠與台灣南部科學園區運作，並為台積電關鍵設備供應商及其合作夥伴提供更快、更安全、更靈活的物流解決方案。

廣告 廣告

DHL敦豪供應鏈亞太首席執行長致詞。（記者許正雄翻攝）

高雄市經發局長廖泰翔指出，DHL前鎮物流中心坐擁海空雙港優勢，可即時支援台積電先進製程廠需求，讓半導體製造所需的原物料、設備與成品配送更加高效，未來也將帶動南台灣半導體關鍵供應鏈更快速、安全地流通，進一步強化高雄作為南台灣半導體核心樞紐的地位。這項投資除創造在地就業機會、培養本地人才，未來也將持續藉由 DHL 的物流網絡串聯台灣南北，提升供應鏈韌性。

經發局表示，半導體為臺灣的重點策略產業，也是高雄當前全力推動的核心發展領域，投資高雄事務所將持續提供最完善的單一窗口服務，協助企業加速落地，高雄誠摯歡迎更多國內外大廠投資進駐，共同打造南臺灣半導體新重鎮；啟用典禮，高雄市議會副議長曾俊傑、DHL敦豪供應鏈、DHL 國際快遞、第一郵聯通運、台積電關鍵設備供應商ASML多家夥伴企業代表到場慶賀，共同見證此重要里程碑。