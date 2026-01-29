全球男性瘋整形7年人口暴增1倍 這2地最愛美

愛美不再是女性的專利，一項最新數據顯示，男性接受整形手術的人數在過去7年內暴增了將近一倍，其中又以中東與拉美地區男性最為熱衷。

法新社今天(29日)報導，世界美容醫學大會英卡思(IMCAS)正在巴黎舉行，根據國際美容外科醫學會(ISAPS)提供的數據，2018年到2024年，全球男性進行整形手術的次數增加95%，非手術醫美療程(如注射肉毒、施打雷射和化學換膚等)的成長幅度更高達116%。

相較之下，同期女性接受整形手術與醫美療程的增長率分別是59%與55%。

以地區而言，男性醫美增長的趨勢「在中東與拉丁美洲尤其顯著」，反映出當地社會規範的大幅轉變。儘管當前市場仍以女性為主要客群，男性僅占16%，但對外貌的要求已日益重視。

報告進一步指出，Z世代與千禧世代接觸醫美的時間明顯比前幾代更早，產業也漸趨平民化，不再受限於少數精英份子。英卡思經濟專家布朗斯(Laurent Brones)說：「我們已真正進入消費者導向的美學時代。」

就市場分布來看，美國對醫美的需求最高，2025年約佔全球市場的45%。不過分析預估，到2030年，美國醫美市場每年成長率將放緩至5%，同時亞太地區的市場將以每年7%的速度逐漸擴大。(編輯：楊翎)