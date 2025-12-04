全球痛心照幕後：港老伯是水電工 早預知危險定期噴水棚網仍阻不了悲劇

編譯張渝萍／綜合報導

香港大埔高樓社區「宏福苑」五級火災已過8天，目前死亡人數已更新至159人，年齡從1至97歲都有。在這場悲劇中，一名71歲黃姓老伯在燃燒大樓前為受困的妻子焦急痛哭，張手呼救的情景，被路透社記者捕捉，畫面成了這場大火的標誌性畫面。

根據路透後續跟進報導，這名老伯的妻子至今仍下落不明，且老伯過去曾是工地工頭，也是有牌的水電工，他先前因為認為宏福苑維修工程不安全，自己拆下窗外的保麗龍板，換上防火膠板，還定期對窗外的棚網噴水，想不到「無論他做了什麼，什麼都沒改變。」

路透社拍攝的黃姓老伯火災當下情緒，成了這場火災的標誌性畫面（圖／翻攝自Threads）

黃老伯火場前哭喊畫面讓無數人心碎

路透社記者在宏福苑火災於上月26日爆發後一小時，立刻前往現場採訪，也拍下黃姓老伯的這組照片。當時他激動望向火場，無助悲痛地吶喊：「我老婆還在大廈內」，甚至一度情緒不穩跌坐在地。

這組照片與影音讓世界各地讀者，都能感受到他的無助與痛苦，以及這場大火的無情。

黃姓老伯的兒子後續主動聯絡路透社，希望能講述他們家的故事做為療傷。

黃姓男子表示，父親與母親通常會輪流接送孫女，火災當日是由父親接送，當他下樓發現宏福苑起火後，他沒去接孫女，而是立刻返回，但居住的那棟樓已陷入火海。

Seventy-one-year-old retiree Wong who gestured with frantic grief as he stood against the backdrop of what became Hong Kong’s deadliest fire since 1948, captured in a Reuters photograph, becoming the emblematic frame of the disaster https://t.co/c2zc2ydRGA pic.twitter.com/YBPQurs7pi — Reuters (@Reuters) December 3, 2025

黃老伯曾是工頭 早察覺施工有火災風險

黃先生表示，母親與父親曾通話一分鐘，不久後就失聯，至今仍下落不明。他表示，最開始父親難以接受事實，但看著火勢猛烈蔓延，父親最後也心知肚明，妻子已凶多吉少。他透露，至今談到母親時，父親仍會大哭，認為他還需要時間才能接受這一切巨變，適應未來生活。

而這場火災黃老伯其實不意外。黃先生表示，父親退休前曾是工地工頭，也是有牌的水電工，對於宏福苑的維修工程他一直認為有安全疑慮，所以早就自己把窗外的保麗龍拆掉，改成防火膠板，甚至還定期對外頭的棚網澆水。

黃先生說：「呢個情緒累積並不是單一兩日、淨係呢個事件而成，而係咁多年嚟佢（父親）知道可能有呢個危機，但到最後無論佢做啲乜嘢，佢都改變唔到。（這種情緒的累積並不是一兩天、也不只是因為這次事件，而是多年以來他（父親）明知道可能會有這個危機，但到最後無論他做了什麼，都無法改變。）」

宏福苑大火奪走128條人命，截至29日，仍有約200人下落不明。（圖／翻攝自X平台 @ShubhamQuest）

消防裝置承辦商與維修承包商多人被查

不只維修工程出現各種漏洞，導致這場原可避免的人禍讓無數家庭破碎，宏福苑的消防裝置在火災當下完全沒有響，也讓住戶錯過逃難的最佳時機。警方3日再以涉嫌詐欺罪名逮捕6名消防裝置承辦商負責人與員工。而承包維修工程的「宏業建築工程」已有多名員工與負責人被逮。

香港新界大埔宏福苑日前發生的五級嚴重火警，短時間內奪走上百條性命。（圖／翻攝自Threads）

增至159死、搜救人員身心壓力大

根據香港警方表示，3日已完成7棟起火高樓的搜救行動，確認159人死亡，其中有140具遺體已由家屬初步辨認，未來2至3周內將會移除棚架，同時搜尋屋外的遺體，不排除死亡人數會再增加。

官方指出，因現場環境危險，加上滿目瘡痍，對搜救隊隊員身心造成影響，甚至有隊員在同一層樓同時找到好幾具遺體，可能是一家人，隊員必須壓抑情緒，將罹難者帶離現場，工作心情非常沉痛。

根據官方資料，宏福苑8棟高樓中有7棟著火。最先起火的宏昌閣有70人罹難，隔壁的宏泰閣死傷最慘重，有82死，周遭的宏新閣、宏道閣、宏盛閣分別有3死、2死與1死，宏仁閣與宏建閣則無人身亡。

